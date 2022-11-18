囤药清单走红 谁最炙手可热

来源：《北京商报》

作者：方彬楠 赵天舒

在优化疫情防控二十条发布后，包括连花清瘟胶囊在内的许多非处方药感冒药成了公众囤积的目标药品。11月17日，北京商报记者发现，在小红书等公开平台，还有消费者给出了囤药清单。

“像逛超市一样逛药店，像囤菜一样囤药。”有用户在个人社交平台上写下这段话。在晒出的囤药清单上，有退烧止疼的布洛芬、对乙酰氨基酚；消炎用的头孢、阿莫西林、罗红霉素；止咳润喉的止咳糖浆、川贝枇杷、润喉片以及中药连花清瘟、999感冒灵、藿香正气软胶囊成为标配。

受囤药情绪影响，多个感冒药概念股大涨。截至11月17日收盘，连花清瘟生产商以岭药业涨停，收盘报43.63元/股；999感冒灵生产商华润三九上涨6.24%，收盘报59.28元/股；葵花药业、济川药业、贵州三力、贵州百灵均有不同程度上涨。

囤药情绪也导致了市场断货。“现在还有几十盒，你赶紧来，不保证3个小时以后还有。”海淀区一药店老板告诉北京商报记者，消费者抢购连花清瘟的情况已经持续三天，昨天一天卖出去500盒。

朝阳区一家国大药房的工作人员表示，昨天店内还剩两盒连花清瘟，今天卖没了。“明天上午总部就会配货”，该工作人员进一步说道。

布洛芬、连花清瘟等都属于“四类药品”，即退烧药、止咳药、抗生素和抗病毒类药物，消费者在购买时需要登记姓名、住址、身份证号以及联系方式。朝阳区百康药房一名工作人员指着手中登记本上的三页纸对北京商报记者说道，“这都是这两天来囤药的”。

除了有部分消费者进行囤药，还有部分消费者保持冷静。“粮也好，药也好，保质期都不长，况且药是有副作用的，具体用药还是要谨慎，大家都囤过期了，也是大大的浪费。”消费者小思对北京商报记者说道。

香港大学生物医学学院教授、病毒学专家金冬雁在接受北京商报记者采访时表示，优化疫情防控二十条里提到的加快新冠肺炎治疗相关药物储备是从国家层面进行的储备，希望减少重症和死亡方面的措施，而不是让老百姓囤药。目前新冠病毒的表现是一个自限性、自愈性的疾病，最好的特效药是身体里通过新冠疫苗接种产生的中和抗体。由新冠引起的发烧，若没有吃退烧药，24小时后退烧，这就是一个康复的表现。家里常备的感冒药如果短缺了，可以适当补一点，但如果买很多，以后用不到，反而造成浪费。

“完全没有必要囤药”，病毒学专家常荣山对北京商报记者表示，导致发烧的原因有很多，可能是病毒感染，也可能是细菌感染，如果有发烧症状，最好去发热门诊或者医院急症科，不要在家自行处置，老人儿童尤其如此。以呼吸系统感染为例，如果是细菌感染，除高烧外还有可能伴随咽部剧烈疼痛、红肿，而且会伴随咳黄痰、流脓涕等现象。而病毒感染多以咳白痰、流白涕为主，通常不会出现脓黄痰。医院现在一般用C-反应蛋白、血常规检测来分辨，抽血检查一小时左右就能出结果。如果出现明显C-反应蛋白升高，血常规提示中性粒细胞升高，白细胞升高，多提示细菌感染。如果C-反应蛋白正常，血常规显示淋巴细胞升高，白细胞降低或正常，这就可能与病毒感染有关，如果吃了退烧药将症状掩盖后，即使不是新冠肺炎，也可能转为慢性肺炎，治疗到恢复要个把月，这就得不偿失了。

在常荣山看来，恐慌导致的药物断货、买不到药的因素更多，药品并不是蔬菜，有生产周期，产量也是按照时间、需求配置的；大家都在同一时间去购买，肯定会造成脱销，而真正需要的人到时候就买不到了。“家里可以适当储备一些日常用药，但是抗生素、抗病毒药不是储备用药；完全没有必要大规模囤积药物，更没必要买制氧机，这反而是一种浪费。”