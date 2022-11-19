谁把博物馆免费票变成了黄牛的“滚滚财源”？

来源：新京报

作者：赵清源（媒体人）

据法治日报报道，近日，记者通过调查和采访多地群众发现，部分免费的中国博物馆门票竟然成了“商品”。

每逢节假日，很多原本免费向公众开放的博物馆都存在官网预约门票难，而黄牛在网上倒卖免费门票的情况。倒卖价格与博物馆的受欢迎程度相关，每张少则5元、10元（人民币，下同），多则一两百元。

博物馆面向公众免费开放，早在2008年就有明文规定。中国国家文物局发布的《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，要求中央级文化文物部门归口管理的博物馆（院）全部向社会免费开放；各省级综合博物馆全部向社会免费开放。

而这也是中国社会经济飞速发展后，在文化上实行惠民政策的重要体现。截至今年5月，全国免费开放的博物馆已达5605家，占博物馆总数的90%以上，许多博物馆的观众增量达到免费开放前的数倍。

应该说，博物馆免费开放总体上呈现出安全、有序、平稳的态势，社会反响良好。实践证明，免费开放加快了博物馆融入公众生活的步伐，调动了社会公众参观博物馆的积极性，改变了许多博物馆冷冷清清的局面，充分发挥了博物馆服务社会的公共文化职能。

然而，一些热门的博物馆却一票难求，与一票难求相对应的，却是黄牛党大行其道。

博物馆之所以会出现黄牛党，反映了供求关系中的某种供给短缺现象，即门票的有限性、稀缺性。要知道，当初博物馆收费的时候，部分博物馆也曾一票难求，免费之后，稀缺性就更加显著，导致黄牛党乘虚而入。

热门博物馆一票难求并不是问题，相对于海量的参观人数，即使再怎么加大门票的供应量，也难以解决。但问题是，在预约全满的情况下，黄牛党是如何拿到票的。尤其是在实名制的前提下，这其中是否存在不为人知的内部交易链条，比如内部工作人员自己有预留，或者与关系户（如旅行社）有预留，恐怕是需要厘清的问题。

博物馆是公共文化服务体系建设的重要内容，是保障社会公众基本文化权益的重要设施。如今，却有人拿着公共权益做交易、做生意，这不仅侵害了公共利益，还违反了相关法律法规。博物馆和相关职能部门都不应该坐视不管。

要解决这一问题，一方面，热门博物馆不妨适当增加门票预约的透明度，实时显示票量，保障公众的知情权；同时改进出票系统，门票预约一旦完成，参观人的个人信息立即显示在票面上，入馆时需要人、证、票合一，方可进入（与火车票类似）；或是延长预约周期，在可承受的范围内尽可能地提高门票的供应量。

另一方面，公安部门也不妨加大网络巡查和监控力度，对于贩售门票的黄牛党，加大惩治力度。同时调查博物馆可能会出现内部交易的部门，必要时由司法部门介入。

博物馆免费开放是公益性文化建设，既有利于保障社会公众基本文化权益，也满足了民众日益增长的精神文化需求。不过，这其中必然面临一系列必须克服的难题，如何平衡加强管理与改善服务二者之间的关系，考验着博物馆决策者的智慧和魄力。

实现博物馆向全社会免费开放制度的可持续发展，需要博物馆工作者和政府职能部门的共同努力和创新实践，才能将这项利国利民的好事做好、实事做实。