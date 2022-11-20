接纳负面情绪会显得软弱吗？

来源：中国新闻网

“笑一笑，十年少。”这句广为流传的俗语，形象地说明了积极情绪对一个人的影响。

人生在世，难免有磕磕绊绊，也常会出现喜怒哀乐等多种情绪。最近，#研究称悲伤孤独比吸烟更加速衰老#登上热搜，有网友感叹，遇到消极情绪，很多时候不知道如何排解。

中国青少年研究中心少年儿童研究所副教授田宏杰认为，面对悲伤、痛苦等负面情绪，人们可以试着了解其背后的信息和未被满足的心理需求，从而采取适当的解决方法。

另外她提到，对绝大多数人来说，疯狂进食往往并不能真正缓解焦虑情绪，也就是说，“暴饮暴食”无法真正解压。

这些情绪咋来的？

在心理学范畴中，悲伤、孤独是比较典型的负面情绪。当人们的内心心理需求得到满足时，就会产生积极正面的情绪，反之则容易出现负面情绪或者说消极情绪。

“当我们得不到想要的东西或失去所拥有的东西，而又感觉无能为力时，就会产生悲伤感。悲伤感和丧失感有共通之处，但悲伤感里多了一种无助感。”田宏杰介绍。

她说，孤独感往往是源自社会交往的需求受阻，人们需要陪伴、关爱，希望有人与自己互相扶持，当求而不得时，就会有一种孤独的感受。

不过，负面情绪并非全无价值，人们可以了解它们带来了哪些信息，背后有哪些心理需求没有得到满足，然后正视这些需求，采取适当的解决方法。

田宏杰说，如果一味认为负面情绪不好，刻意压抑，就有可能使其得不到恰当处理，当再次碰到类似情境时，这些潜在的消极情绪可能重新被激活，甚至变得更加强烈。

“或者说，负面情绪代表着未被满足的需求，会促使我们为实现心中的目标不断努力，从这个角度看，它有着重要的积极意义。”她解释。

心情不好时，有人喜欢“吃吃吃”。不过，疯狂进食往往并不能真正缓解焦虑情绪。

田宏杰解释，疯狂进食能安抚情绪，但其机制是对焦虑感受的逃避和阻隔，通过进食行为中手、嘴、消化道等忙碌的行为占据个体注意力资源，将焦虑所带来的身心感受进行转移和压抑。

这能令人在一定程度上感受不到焦虑带来的痛苦，却没有从根本上解决焦虑情绪下的心理需求。还会带来两个问题：一是令人焦虑的原因还在，焦虑情绪会通过其他形式表达出来，如失眠、胃部不适等。

二是焦虑是一种指向未来的情绪，提示着个体在达成目标过程中可能出现的困难，以及需要调整的目标和需要解决的问题。如果对这些信息视而不见，不但影响目标的达成，也容易在畏难状态下造成个体的行为拖延和内耗。

因此，田宏杰说，不要通过暴饮暴食来缓解焦虑，如果想通过进食缓解焦虑，可以用正念进食法，找到最喜欢的食物，用欣赏的方式慢慢进食，感受食物的滋养，体会自己对身体的关爱。

积极情绪有多重要？

生活中，不少人可能有过这样的感觉：心情不同，对周围环境、琐事的感受也不同。

田宏杰表示，一个人总是被负面情绪包围的话，其身体会分泌皮质醇，皮质醇会抑制大脑的思考以及一些积极情绪的触发，使人长期处于心情低落的状态。

心理状态不好，进而会影响睡眠、工作效率等等。而不好的身体状态和工作状态，又会反作用于那些不好的情绪，如此一来，令人难以从这种“循环”中跳出来。

田宏杰说，心理学家芭芭拉-弗雷德里克森曾提出一个情绪的“拓展和建构”理论，其中提到了积极情绪对人们行为的影响：它会促使大脑分泌多巴胺、血清素，能让神经连接更活跃，拥有更多富有创意的想法和解决问题的办法。

她曾遇到一对前来做心理咨询的母女。在这位母亲眼中，女儿从小到大阳光、乐观，在学校表现很好。然而，就在眼下这个学期，似乎突然变得情绪低落、不想上学。

经过询问，田宏杰发现了问题的症结所在，“有一次，这个女孩参加一个重要的演讲比赛，结果失败了，她并没有因为失败而表现得难过，而是积极地微笑着说以后还有机会。”

“女孩非常积极向上，可是当负面情绪来临时，她过于快速、自动的掩盖了它。等这种被自动掩盖的情绪积累到了一定程度，再遇到一点困难，失落的情绪会被迅速激活。”田宏杰说。

后来，心理咨询师给出了一个解决方法：让女孩回想从小到大每一件可能带来情绪创伤的事情，将不良情绪适当地发泄出来。慢慢地，女孩也以良好的状态重新回到了课堂。

消极情绪如何排解？

从影视剧到社交媒体，这些年，心理学和心理咨询的相关话题时常被提及。

“心理学指向内心，尊重情绪本来的特点，看到其背后的复杂性和多层次性，然后帮助人们对症下药，解决原生家庭、亲子关系中存在的问题。”田宏杰解释。

比如在前述例子中，母亲可以采用“同频共振法”，感知女儿的感受，理解孩子失败后的失望，帮助孩子积极接纳消极情绪，同时找到孩子的闪光点，积极鼓励，给予支持和陪伴。

人生难免有不开心的事情出现，关键在于如何应对。田宏杰说，首先要接纳负面情绪，允许它存在，不要觉得这是软弱的表现，要给自己一点时间安抚情绪。

“当感觉伤心时，可以找个安静的地方坐下来，聆听内心的感受，与自己的情绪对话，告诉它‘我在看到你，我在理解你，我想知道你在向我传达怎样的信息’”田宏杰说。

接下来，可以使用“正面法”，让自己慢下来，将行动速度调节成平时的一半，用心去感受自己的动作。比如接水时慢慢来，听一听水流的声音。

“这其实还是给自己一点时间，去勇敢地面对负面情绪，在‘慢’的状态下感受内心正向的力量，让积极的火苗重新升腾起来。”她解释。

此刻，当情绪调整得差不多了，便可以做第三件事：主动在周边环境中注入能让自身心态积极起来的因素，在家里挂上喜欢的画，或者听一听喜欢的音乐等，激发积极情绪。

“环境是会说话的，在喜欢的环境里做喜欢的事，能够让我们有掌控感，内心变得稳定、有力量。”田宏杰提醒，一定要在接纳负面情绪和“正面法”的基础上主动调整积极情绪，才会有好的效果。

“人们常说的情商高，很重要的一点就是理解情绪，然后利用情绪，让我们内在的人格更完善。”田宏杰表示。