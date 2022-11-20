无缘世界杯的最佳11人，谁最让你意难平？

来源：中国新闻网

2022年卡塔尔世界杯开赛在即，在球迷们期待着“梅罗”等巨星上场的同时，也有一大批优秀球员与卡塔尔世界杯失之交臂，其中不乏马内、博格巴、萨拉赫等大牌球星。以下无缘世界杯的最佳阵容中，谁最让你意难平？

前锋

萨拉赫：利物浦球星萨拉赫在俱乐部层面已经取得了骄人的成绩，但在国家队方面，他的职业生涯却稍显坎坷。今年对阵塞内加尔的世预赛非洲区的比赛中，萨拉赫在点球大战中错失点球，最终导致埃及队无缘世界杯。或许是无法承受舆论带来的压力，现在已经有传闻称，萨拉赫正在考虑退出国家队。

马内：现效力于拜仁慕尼黑的马内此前在对阵不莱梅的比赛中腓骨受伤，在接受多次检查后，马内最终确认无缘世界杯。

作为塞内加尔足球队依仗的进攻核心，马内曾代表国家队参加过2012年伦敦奥运会、俄罗斯世界杯以及多届非洲杯。今年金球奖评选中，马内排名第二，仅次于本泽马，由此也可见球迷和业界对他的认可。他的缺席，无疑给塞内加尔队在世界杯的前景蒙上了一层不确定的阴影。

哈兰德：作为世界足坛新一代的领军人物，哈兰德无缘卡塔尔世界杯，对球迷们而言无疑是一种遗憾。代表挪威队出战的他，在此前欧洲区预选赛中发挥神勇，但仅靠哈兰德一人苦苦支撑的挪威队最终还是没能拿到参加附加赛的资格。不过，哈兰德年仅22岁，未来他依旧有大把机会在世界杯的舞台上大放异彩。

奥巴梅杨：新赛季加入切尔西的奥巴梅杨正在英超赛场大杀四方，但今年5月份，奥巴梅杨宣布退出国家队，结束了13年的国脚生涯。奥巴梅杨共为加蓬国家队出场61次，打进28球，2次助攻。卡塔尔世界杯非洲区预选赛中，加蓬最终排名小组第二，无缘附加赛。

中场

博格巴：自从今夏转会尤文图斯以来，法国中场博格巴似乎一直被伤病困扰。近期一次恢复性训练中，博格巴又再添新伤病。10月底，卡塔尔世界杯进入倒计时，博格巴的经纪人发布声明称：“博格巴仍然需要时间从手术中恢复过来。由于本次伤病，球员将无法在卡塔尔世界杯中为法国队出战。”据外媒报道，博格巴可能要等到2023年才能重返赛场。

坎特：早在博格巴之前，另一名法国中场坎特也宣布因伤无缘世界杯。据悉，坎特在10月中旬接受手术之后，预计需要4个月后才能重新上场。两名大将的缺阵，对于法国队而言无疑是沉重的打击。作为上届世界杯冠军得主，法国队或许也无法摆脱卫冕冠军的魔咒。

基耶萨：今年3月份，意大利国家队在世预赛附加赛中爆冷输给北马其顿，连续第二次无缘世界杯。这也意味着意大利队的一众球星都失去了前往卡塔尔的机会。1997年出生的基耶萨去年曾随意大利队问鼎欧洲，不过今年初，他因为膝盖十字韧带受伤而缺席了世预赛。11月初，基耶萨伤愈复出，他将随尤文图斯征战欧联赛场。

后卫

基耶利尼：在意大利队输给北马其顿后，老将基耶利尼赛后不知所措，他沮丧地表示：“我们被摧毁了，连续错过两届世界杯是我从未预料到的事情。”现年38岁的基耶利尼早在2004年就开始为意大利队效力，今年6月他离开国家队。迄今为止，基耶利尼为意大利队出场116次，打入8球。2021年，他代表意大利拿到了欧洲杯冠军。

大卫-阿拉巴：奥地利头号球星大卫-阿拉巴曾经表示要带领国家队进入世界杯决赛圈，但是世预赛附加赛中不敌威尔士，使他们失去了前往卡塔尔的机会。这位29岁的右后卫可以胜任后防线上的任何位置，作为经验丰富的老将，他的存在可以为球队提供更多的变化。

什克里尼亚尔：备受青睐的国米球员什克里尼亚尔被认为是当今世界足坛最优秀的后卫之一。但在国家队层面，什克里尼亚尔独木难支，斯洛伐克在世预赛小组赛中就被淘汰出局。虽然什克里尼亚尔年仅27岁，但由于斯洛伐克在世界足坛的排名并不高，什克里尼亚尔未来站上世界杯舞台的概率依旧不高。

门将

德赫亚：曼联依仗的门将大卫-德赫亚目前被排除在西班牙队大名单之外，这也意味着德赫亚正在与国家队渐行渐远。尽管德赫亚被评为2021/22赛季最佳球员，但他仍然受到了西班牙主帅路易斯-恩里克的冷落。除了在国家队的未来不确定之外，德赫亚与曼联的合同将在本赛季结束后到期，有外媒报道称，英超豪门要等到2022年卡塔尔世界杯后才谈论这位西班牙门将的续约问题。