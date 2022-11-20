外卖骑手的交通安全还需社会多方关注

来源：人民网

近年来，对外卖骑手危险驾驶的讨论未曾中断。据报道，一座城市半年涉骑手交通事故几百到几千起，甚至有外卖骑手半年闯红灯九百余次……要守护外卖骑手安全，引导外卖骑手安全配送，安全教育加强监督固然重要，但让平台承担起安全配送责任优化算法、社会多方参与监督同样不可忽视。

优化算法不应只顾提升效率而应实事求是。目前，各大外卖平台均推行计件工资，骑手接单量越多收入越多。骑手为了获得更多订单，就需保持“蜂值”(等级)，对应出勤率、接单量、响应率、好评率等。这种算法机制虽然起到了激励并鞭策骑手的作用，但也给骑手造成巨大压力。平台不断收集来自骑手、消费者、商家、商圈的数据，并从理论上不断优化路线压缩时间，最终形成骑手群体的“内卷”。而这背后是各类违规驾驶的频发。“超速通行”“闯红灯逆行”“边看手机边驾驶”“乱停乱放”……平台数据对效率的追求，时间的压缩，路线的优化不能想当然，更不能停留在理论模型上，而需综合考虑实际情况，如商家出餐快慢、餐品大小，拥堵情况，红绿灯因素，限速要求等。惟有综合多方因素的算法优化才是有效的，否则将成为违规行为的推手。

科学确定配送时间需全社会参与和良性互动。抛开行业竞争和市场需求，一味呼吁算法的人性化，显然不切实际也难以实现。事实上，社会和行业不应无休止追求压缩骑手的配送时间，因为这并不合理且未必是消费者真正所需。应当引导消费者对外卖送达时间的建立合理预期。更何况现有考核体系下，节省下来的时间往往没有体现在用户身上，反而驱使部分骑手挑战更多订单。相关部门和行业应规范平台的算法设计，根据现有交通法规、交通状况和商家情况设定配送时间下限，并可探索对外卖骑手每天工作量和每一单工作时间设置上限， 杜绝平台无休止地压缩时间派送订单，也防止个别骑手为更多订单破坏规则。此外，应推动外卖平台提高算法透明度，让全社会参与到算法应用的监督中。

应让平台承担起骑手安全责任和相关责任。骑手反映，配送途中为赶时间发生交通事故受伤，平台以各种理由拒绝应有赔偿。也有群众反映，曾因骑手危险驾驶导致受伤，平台却不予负责未能获得赔偿。当平台对其算法导致的后果都不用负责的情况下，算法的设计必然不会考虑潜在的安全风险。虽说灵活的用人方式，出事故时撇清责任的看似市场选择合乎法律，实际上是制度的漏洞所在。外卖骑手作为国家承认的职业，受平台雇佣为平台服务，理应享受应有权利，无论采用何种用人方式，平台都应对其服务过程涉及的安全问题负责。事实上，只有当平台承担相应的责任，才能让其在制定算法时更加理性周全，主动换位思考。

针对外卖骑手的劳动安全保障，有关部门已经作出了明确指引。2021年7月，市场监管总局等七部门联合印发相关指导意见。此后，外卖平台相继推动多次配送算法的对外公开，推出“送达时间点改时间段”“超时差评扣款改扣分”等举措，降低骑手配送压力，同时通过发放智能安全头盔加强骑手安全保障。

外卖骑手用自己的骑行维持着城市的运作，安抚着我们的味蕾。我们在享受着他们带来便利的同时，也应为他们着想。据统计，2021年在某平台获得收入的外卖骑手达到527万，面对如此庞大的骑手群体，完善安全保障非一日之功，需要行业下定决心承担起应有的社会责任，也需要政府、骑手、用户等多方参与和持续监督。