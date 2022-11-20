“代厨”走红，是一场年轻人的惺惺相惜

来源：国是直通车

作者：杨宏伟

在社交软件搜索“代厨”，可以发现很多毛遂自荐的少男少女。他们自称热爱做饭的甜品店老板娘、喜欢给老婆做饭的厨男、走向线下厨房的线上营养师……

一位正在从事“代厨”的“90后”退伍军人大鹏，自称是爱好做菜的居家型厨男。从前，他的一身好厨艺只展示给老婆和好友。在刷到一则“上门代厨”的帖子后，感觉特别适合自己，于是和家人决定将这份爱好变现，专门从事“代厨”。

大鹏说，为了做好这份工作，未来会去办理健康证。对于行业的现状，他还细心的想到，有“代厨”需求的单身女性及上门从事“代厨”的女性有很多，“上门代厨”在人身安全方面尚缺乏保障。

也有人将“代厨”跟自己的专业结合，玩得有声有色。

一位本职工作是线上营养师的97年男生表示，过去他主要在线上做减脂以及慢性病咨询管理服务，服务过程中常常听客户抱怨做减脂餐太麻烦，难坚持。当他看到“上门代厨”模式，就想到将自己的专业与此结合，专门制作营养餐和减脂餐，向客户介绍营养学知识。

他的客户多为20—30岁之间的年轻女性。谈到自己的客户，一位拥有几十万粉丝的年轻博主令他印象深刻：同为“90后”自由职业者，他们不仅探讨了健康餐，还探讨了对自由职业的看法。

他认为，“代厨”本身赚得并不多，利用好自己营养师及慢性病管理的知识会更有前景。自己喜欢在网络上分享漂亮的健康餐，并希望通过这种方式去治愈他人的身心、认识朋友。这样的风格，不仅吸引来了和他一样追求美好事物的年轻人，也使他的专业技能得到发挥。

在这些交谈中，作者感受到，对烹饪食物的“热爱、擅长”，愿意“主动选择”，是他们的共同点。这些年轻的“代厨”，服务的客户也以“90后”“00后”居多。

“上门代厨”的走红，更像是一场年轻人之间的惺惺相惜。一方面，他们愿意分享自己的技能，尝试用爱好去变现；另一方面，对于那些不喜欢、不擅长做饭的年轻人来说，他们更愿意打破陈规，用做饭的时间去做自己喜欢的事。

需求催生新选择

同“代驾”一样，“代厨”服务也因需求增多而生。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对国是直通车表示，出于对外卖食品安全问题的担忧，想吃家常菜不想吃外卖的年轻人越来越多，再加上一部分年轻人厨艺欠缺，“上门代厨”便应运而生，成为热门产业。

尤其是年轻人家庭要请客待客的时候，“上门代厨”能够有效解决问题。

检索相关平台发现，目前全国很多城市都有“上门代厨”信息，服务模式和收费标准也比较多样。客户基本可以根据自己的需求获得定制化服务。例如，是否需要买菜和洗碗，出菜数量多少，选择擅长哪个菜系的厨师等等。仅代厨费用而言，60元至70元之间基本就足够请人烹饪四菜一汤了。用于家庭待客的话，这个费用确实比餐厅实惠很多。

因“上门代厨四菜一汤68元”而上了热搜的章女士也透露，从她接到的订单来看，“90后”“00后”的年轻人为主要消费群体，好友聚会，招待亲友居多。

目前正在做代厨的王女士称，自己平时下班很早，下班后她选择花一小时到附近年轻人家中做两道菜。而她服务的年轻人工作节奏快，家中长辈照看婴儿之余已无暇下厨，于是便想到了找“代厨”。这不仅解决了一个家庭的燃眉之急，也让王女士增加了一份收入。

“零工”经济为啥能火？

代厨、代驾、上门按摩、上门洗车，上门美容美发都属于服务性质的“零工”经济。

北京云嘉律师事务所律师赵占领表示，围绕日常衣食住行能够产生很多需求，很多普通人都可以提供这些服务，零工市场也就随之产生了。

人社部公布的数据显示，中国灵活就业人员规模达2亿人左右，其中相当一部分就是“零工经济”从业者。今年7月份，人社部、民政部等五部门印发《关于加强零工市场建设完善求职招聘服务的意见》，明确了加强零工市场建设、完善求职招聘服务系列重点工作。

北京大学国家发展研究院与智联招聘日前发布的《2022雇佣关系趋势报告》也发现，线上娱乐、零工经济职位近两年快速增加，这些岗位不设学历门槛，有助于增加低学历人群收入，降低就业门槛。这很可能是学历要求“高中及以下”的职位近两年快速扩张的原因之一。

安全问题如何保障？

“上门代厨”活动不属于《食品安全法》意义上的餐饮服务提供者，但确实参与了加工制作的环节，这其中的安全问题如何保障？

赵占领对国是直通车表示，第一，代厨仅仅是制作菜品的服务，而不是食品及食材本身。为安全起见，雇主和服务者之间可通过合同约定来明确各自权利义务。第二，需要一个中介功能的网络平台预先审核服务者的资质、履历等信息，进行基本的筛选，确保服务方具备相应的经验，工作能力。

盘和林认为，“上门代厨”从业者来源多样，技术水平参差不齐，由专门的平台来规范服务标准，稳定服务品质，有利于让雇主对“上门代厨”等上门服务的质量形成合理预期。

同时，也有专家认为，相关部门也应当关注这些新生行业，从专业和制度的角度对这些个体作出行业指导和规范，避免安全隐患，加强对“零工”经济从业者的权益保障，让年轻的“代厨”职业道路走得更长更远。