史上最差东道主？ 卡塔尔队亟需找回亚洲杯冠军心态

来源：中国新闻网

在21日凌晨结束的2022年世界杯揭幕战中，东道主卡塔尔队以0：2不敌厄瓜多尔队，打破“东道主首战不败”神话，面临“史上最差东道主”的命运。

在过去的21届世界杯上，东道主首战不败已近乎铁律。无论是意大利队、法国队等传统强队，还是俄罗斯队、南非队等实力稍逊一筹的东道主球队，都能在世界杯首战中全身而退。

本届世界杯开幕之前，卡塔尔队在最新世界排名中位列第50位，而他们的对手厄瓜多尔队位列第44位。相比对抗同组中位居世界第8的荷兰队和世界排名第18位的非洲冠军塞内加尔队，卡塔尔队主帅桑切斯显然对击败“高原之魔”更有把握，赛前直言要“证明自己的队伍是一支有实力的球队”。

虽然卡塔尔队使用了惯用的阵型和成熟班底，但首次登上足球最高舞台的他们显然没能把2019年夺得亚洲杯的良好状态带到世界杯首秀中。反观其对手厄瓜多尔队则在开场就掌握了比赛节奏，老将瓦伦西亚在比赛中三次洞穿卡塔尔队大门，最终凭借后两粒有效进球帮助球队2：0战胜卡塔尔队，取得世界杯“开门红”。

在世界杯历史上，卡塔尔并不是第一支在决赛圈内纸面实力落后的东道主。2018年世界杯东道主俄罗斯队在32强中排名垫底，却首战以5：0大胜沙特阿拉伯队，凭借2胜1负小组第二的战绩昂首出线，又在1/8决赛中力克西班牙队闯入八强；2010年世界杯东道主南非队首战遭遇中美洲劲旅墨西哥队，在先攻入一球情况下与对手战平，虽未能品尝胜利也给对手送去不小麻烦。

相比而言，本届东道主卡塔尔队的首场失利则多少有些令人惊讶。赛前被给予厚望的锋线双星阿尔莫耶茨·阿里和阿克拉姆·阿菲夫表现平平，两人不仅未能收获进球，还各自吃到一张黄牌；磨合多年的后防线不仅未能上演精彩的防守反击，反而多次失误，让厄瓜多尔人屡屡渗透得手；5次射门0次射正的数据，更凸显出这支缺乏世界杯经验的队伍难寻比赛状态的尴尬。

东道主首场不败金身被破，卡塔尔队亟需寻回2019年亚洲杯冠军的风采。面对赛前被普遍看好的日本队、韩国队、伊朗队等亚洲传统强队，当时的卡塔尔队顶住赛场内外压力，充分发挥了自己的水平。决赛中面对强敌，他们丢掉了“想赢怕输”的包袱，以3：1力克日本队夺冠。

“虽然他们为此准备了12年，但是他们对世界杯的理解还需要更深一点。”这句媒体评论也许正切中卡塔尔队失利的关键。

接下来的比赛，卡塔尔队或难在非洲冠军塞内加尔队和“无冕之王”荷兰队身上抢下分数，这支首次进入决赛圈的年轻球队正该借此“绝境”甩下所有包袱，重新拾起初生牛犊不怕虎的心态，享受足球，享受对于部分球员来说一辈子或许仅有一次的世界杯舞台。

2010年世界杯上，东道主南非队同样面对同组诸多强敌。他们虽然未能冲出小组赛，却战胜法国队、逼平墨西哥队，以小组赛1胜1平1负的成绩给本国球迷留下了一段值得珍藏的回忆。球迷们期待这支亚洲队伍同样能不留遗憾地走完这趟世界杯旅程。