第59届金马奖 电影版图的改变

来源：《联合报》

作者：涂翔文

金马奖落幕，和去年一样，从入围起就明显把所有大奖几乎集中在五部入围的最佳剧情片上，这呈现两个可能的现象：一是评审确实对这五片各有所爱且坚持；另一则是在评审团的高标准下，其实真正的优秀作品不够多。后者因素在近年绝大部分中、港主流电影持续缺席的情况下，可能是近年金马奖一直得必须面临的现实问题。

所以看似“分猪肉”的得奖名单，并非刻意为之，应该是各有坚持下的妥协。据说光最佳影片“一家子儿咕咕叫”与最佳导演“哈勇家”都是9:8的些微距离，证明只差一点点就足以颠覆战局。包括几乎没人出席的“智齿”最后仍夺下数奖且战力十足，就请网友酸民不要再看扁金马奖和评审们了，这个明年就要迈入一甲子的奖项是小评审团制，一向就片论片，没人会因为出席与否而影响给奖。

这些入围得奖片，清楚反映出近年两岸三地电影版图的改变。台湾在人文传统与商业类型中并行努力，“一家子儿”和“哈勇家”延续新电影以降的美学脉络，也掺入了新世代导演的不同思维；从“咒”、“黑的教育”到“罪后真相”甚至剧情短片“讲话没有在听”，都是在类型思维下又戮力言之有物的作品。曾几何时，反而既往以类型片为强势的港产片，现今都是大量关怀底层庶民的人文小品，如“白日青春”、“窄路微尘”、“灯火阑珊”，就连唯一报名角逐的警匪动作大片“智齿”，都转为极度暗黑的低限风格，不如以往热闹讨喜。至于中国，即便都不来报名，我们也知道无论商业创作、独立制片路线皆被压缩，市场全往政治正确的政宣方向靠拢。

这不才是金马奖的价值吗？如同陈洁瑶的致词，同台比赛，却并非杀得你死我活的竞争，而是让大家从这张版图中观察整个华语电影产业与美学的脉动。张艾嘉、黄秋生不管人在哪裡，无论怎么变化，一直持续端出高素质的表演受到肯定；朱轩洋、胡智强是生猛的年轻势力，林詹珍妹则是台湾传统美丽迷人的素人演员光景。我们也有“九枪”捍卫社会正义，“素还真”与“我心我行”展现跨界艺术文化，电影如此百花齐放，金马奖不也总是尽力兼容并蓄。

更重要的，这些作品都还在、或将在戏院映演，即便没得奖的澳门片“海鸥来的房间”都让人惊喜不已，它们都是属于大银幕的作品。就像前主席、新科影后张艾嘉所感慨的，别让小萤幕取代了大银幕，金马激情过后，请观众走进戏院吧！

