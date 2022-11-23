告别曼联后，C罗会在世界杯上拿出怎样的表现？

来源：中时新闻网

作者：刘星晨

终于还是走到这一天。

凌晨时分，一则消息让熬夜的球迷们暂时把注意力从世界杯上移开：英超豪门曼联俱乐部官方宣布，C罗离队且立即生效。

此前，早已有种种迹象表明这位葡萄牙球星将与曼联分道扬镳。然而当一切尘埃落定，C罗第二次与“红魔”挥手告别时，还是会令不少拥趸五味杂陈。

“我爱曼联，我爱红魔球迷，这永远不会变。但是对我来说，现在似乎是时候寻求新的挑战了。我祝愿曼联一切顺利。”37岁的C罗用这番话，为离别划上句号。

C罗，老特拉福德

将时针拨回到2003年。在何塞·阿尔瓦拉德球场落成典礼上，主队葡萄牙体育与曼联进行了一场友谊赛。正是这场比赛，让时任曼联主帅弗格森看中了一个葡萄牙小伙——他叫克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，后来球迷称他C罗。

彼时的C罗只有18岁，他以超过千万英镑的价格转会曼联。

在球场上风驰电掣、脚法精湛的葡萄牙人很快征服了挑剔的曼联球迷。年轻的C罗，一步步成长为老特拉福德球场的主人。

英超最佳球员、世界足球先生、金球奖，C罗的曼联生涯很快被各种荣誉包裹起来。

2009年夏天，C罗转会皇家马德里。出场292次，打进118球送出69次助攻，这是他当年在曼联交出的答卷。

去年盛夏，36岁的C罗荣归故里。当他再次踏入熟悉的老特拉福德球场，一切似乎都是从前的模样。

回归首秀“梅开二度”、加冕职业足坛历史第一射手……重回曼联后，C罗的表现算得上中规中矩。然而球队成绩却不尽如人意，曼联最终没有获得欧冠资格。赛季冷清收场，让部分球迷感到失望。

于是风波又起。外媒纷纷报道，对成绩不满的C罗有意再度离开。过去这个夏天，他曾缺席过曼联的训练，并且未参加球队亚洲热身赛系列活动。一时间，各种论调甚嚣尘上。

本赛季，在新帅滕哈格的体系下，他更倾向于让C罗替补登场。对于曾揽下过无数荣誉的C罗而言，这种变化肯定会带来落差感。

一个月前，C罗在对阵热刺的比赛中拒绝替补出战且提前离场，这一举动让他受到了俱乐部的处罚。“未来3天，C罗不被允许跟随球队训练，这是滕哈格的决定，并且得到了俱乐部支持。”曼联在官方声明中这样写道。

出征世界杯前，C罗在采访中再次表达了不满。他表示曼联高层和主帅滕哈赫试图逼迫他离开俱乐部，“我不尊重他(滕哈赫)，因为他没有表现出对我的尊重。我觉得被背叛了。”

在C罗接受采访的视频发布后，曼联内部紧急举行了会议。滕哈格明确表示，不愿意牺牲球队内部团结来容忍这名葡萄牙国脚，并且做好了让C罗离开的准备。

或许从那时开始，“分开”已经成为C罗和曼联之间最后的选择。

两次牵手，C罗为曼联出战346场比赛攻入145球，后者也向葡萄牙人为老特拉福德作出的巨大贡献致谢。

“好聚好散”。这是C罗离开曼联后，社交媒体上高频率出现的四个字。

葡萄牙，世界杯

距离葡萄牙队的卡塔尔世界杯首秀，还有不到两天时间。北京时间11月25日凌晨，他们将迎战加纳队。

这是37岁的C罗第五次踏上世界杯赛场。作为老将，他不想在职业生涯中留下遗憾。此前C罗就曾表示，与曼联的争执不会对葡萄牙队在卡塔尔世界杯上的表现产生不利影响。

近期训练中，C罗不时“炫耀”自己标志性的肌肉线条。“我感觉很好。如果葡萄牙能夺冠，哪怕自己没进球也行。”谈及状态，他如是说道。

在出席世界杯赛前新闻发布会时，C罗微笑着面对尖锐的问题。他看好葡萄牙队的世界杯前景，“赢得世界杯冠军一直是我的梦想，而且我也认为这是有可能实现的一个目标。”

C罗似乎在告诉所有人，他现在唯一的念头，就是帮助葡萄牙队赢得世界杯冠军。