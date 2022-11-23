沙特足球用一场“爆冷”惊醒了阿根廷的世界杯梦

来源：《新京报》

作者：牛东平

11月22日，在世界杯小组赛C组首轮比赛中，沙特阿拉伯队2∶1逆转阿根廷队，这是亚洲球队在本届世界杯上获得的首场胜利，阿根廷队36场不败纪录被终止。

赛前，受关注度最高的恐怕就是代表阿根廷队出战的梅西了。“梅西”是一个跨越16年即将揭开谜底的足球现象，每个人都迫不及待想抢先看到揭起的瞬间，因为所有人都清楚，世界杯还会随世界一直举办下去，阿根廷也还会代表南美区一直参赛，但下届不会再有一个梅西了，这届就是最终章，无论结果如何，剧情都一定会很劲爆。

而梅西也在社交媒体发布了一段回顾自己国家队过往的视频，从2006年生涩的面孔到2022年成熟的胡茬，光阴的故事在视频里一帧一帧地流过，梅西配文说“在我的生活记忆中，有美好也有糟糕的时刻，但我一直很自豪能代表国家和国家队！这次，我们将带着无限激情和梦想征战这届世界杯，我们将一直并肩作战走下去”。这是他和阿根廷的出征宣言，也是“梅西”现象揭开前的引言。

可全世界都没想到，承载太多希望的阿根廷和梅西居然爆出冷门，不敌沙特队。比赛第10分钟，梅西罚入点球，下半场开场不久沙特两球反超并将比分维持到最后。在世界杯历史上黑马众多，但亚洲球队能成为黑马的寥寥无几，再加上阿根廷本是夺冠热门，有着梅西和36场不败的光环，输给的对手却是名不见经传的沙特队，这让本场比赛黑马的成色更高。

但与沙特队的比赛只是纸牌刚掀起的一角，最终的牌面还没揭开，之后还有两场小组赛，没人知道接下来将发生什么。这或许正是足球的魅力所在。

我记得2006年世界杯是罗纳尔多和齐达内的黄昏，那是梅西第一次参加世界杯，我没发现朝霞竟与黄昏同在，加莱亚诺（拉美著名的小说家、记者和杂文家）也没发现，他写的《2006年世界杯》，只字未提这个和他同属拉丁美洲的阿根廷青年，他只说世界杯演变成了欧洲杯，充斥着欧洲的味道。

确实从2002年起，世界杯冠军一直被欧洲球队垄断。但加莱亚诺还停留在欧洲和拉美二分的观念里，没有看到一个整合的世界足球已经出现，现在亚洲足球也在慢慢融入世界足球之中，这场的沙特，踢得就很“世界”。

苦涩的是，代表世界足球的梅西，他所在的阿根廷队一直以来并没有完全整合进世界足球之中。美洲杯夺冠和之前的36场不败，阿根廷队靠的不是先进的足球理念和最好的人才，而是最原始的凝聚和血性，以及梅西的发挥，但梅西也会年迈，也会失去魔力。阿根廷足球的忧患一直存在于自身的命运里，今晚终于爆发了。

所以我们心里总有一种奇怪的感情，梅西明明是世界的，但明明又是阿根廷的，梅西身上有世界足球的属性，但又遭遇了梅西身上的阿根廷特质。他要代表阿根廷去对抗世界足球的大潮，结果2014年不敌德国队，2018年不敌法国队，2022年又以这样的方式拉开了世界杯的征程。世界杯的美丽和残酷正是硬币的两面。

很多人希望梅西带领阿根廷夺冠，因为这是属于梅西的“足球回家”，但这也可能是一个剥洋葱的过程，剥到最后泪流满面。显然，阿根廷和梅西还需要调整自身，而我们就静静地享受这最后的残阳如血吧。