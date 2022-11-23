《铃芽户缔​​》：“国民化”之后的新海诚是否变得乏味？

来源：澎湃新闻

作者：李思园

新海诚新片《铃芽户缔》的主线简单明晰：主人公铃芽与“闭户师”草太相遇，结伴踏上一场关闭灾难之门的旅程。虽以“震灾”为主题，但有着明朗的基调，主人公从九州宫崎县到儿时故乡的宫城县，一路结识陌生人，经历不失欢乐的冒险。

日本影院的观众入场时能拿到一册B5开本18页的《新海诚本》（Shinkai Makoto Book）。册子的信息量远超免费赠品程度，其中包括电影立项企划书，企划书的序言将三条主线概括如下：

一，2011年震灾中失去母亲的主人公铃芽的成长物语。

二，铃芽帮助被变成椅子的男主角草太恢复原形，两人愉快而真切的恋爱物语。

三，从九州到东京再到（日本）东北，关闭日本各地“灾难之门”一场旅程的公路电影。

翻着册子不禁感叹新海诚已经进入创作的圆熟期，是个思路清晰，不会令投资人失望的好导演。但写影评不能被官方牵着走，慷慨的背后，当然有电影宣传企划方的意图所在——在民间考证分析出现之前给出官方答案，尤其考虑到本片正面描绘震灾主题，不希望被过度阐释。

走进影院之前，从预告片透出的既视感就不难预想到《铃芽户缔》是一部在《你的名字。》和《天气之子》延长线上的作品。新海诚在访谈中说，本片“作为三部曲的完结篇，达到了现阶段最满意的完成度”。

如果将新海诚创作划分三个阶段，早期作品《她和她的猫》《星之声》《云的彼端，约定之所》；第二阶段《秒速五厘米》《追逐繁星的孩子》《言叶之庭》树立个人风格。《你的名字。》之后，新海诚被推向国民动画导演的位置，走向“服务广大观众”的定位。日趋圆熟的手笔给投资人吃了定心丸，却令熟悉他更早作品的观众暗暗在心里打个问号，“国民化”之后的新海诚是否变得乏味了？

作为面向大众的作品，《铃芽户缔》比前两作更加成熟。震灾主题落脚在对日常现实的肯定，让观众带着安堵感走出影院，新海诚是成功的。新海诚做了个比喻：“在游乐场坐云霄飞车，结束后脚踏地面会有种安心感。通过娱乐感受接近死亡的体验，会产生‘活着真好’的感觉，正是故事最朴素而根本的职责。”

需要澄清的是，“天灾三部曲”的叫法只是笼统的主题归纳，同样是描绘灾害，三部作品的切入点和结论都差别很大，新海诚绝非在自我重复。他用作品来表达对严肃问题的思考，诚恳的姿态值得敬佩。灾难之后接受失去，立足现实跨越灾难，是作为幸存者与痛苦和解的最好方式。

风景表现形式的变化也源自新海对灾难的思考。阳光透过车窗折射后变化的颜色、雨滴落在水潭中溅开化成小水珠，这些技术性细节仍在进化，但配以独白的日常风景空镜头不在了。访谈中，新海诚谈到自己的“3·11大地震”体验：“3月11日之后过了大约10天，东京的樱花盛开了。本是理所当然的事，我却从心底感到震惊。无论发生什么，日子都会这样一天天过去，一方面感到宽慰，同时惊诧自然对人世间发生的事如此毫无关心，从心底感到恐惧。”本作创作于日本疫情“紧急事态宣言”时期，与震灾后一样，樱花依旧照常盛开照常散落。

电影中作为灾害装置的“门”，借用了古典能乐中的概念，通向神明和精灵的世界。灾害与日常自然相连，不必去恐惧，这与《你的名字。》中用陨石坠落隐喻地震相比，更加现实主义。《天气之子》曾一度回归孤独少年的视角，给主人公设置考验——世界是无常的，或者说制造个人与世界两极对立的终极选择，正是世界的逻辑。

这种新海诚标志性的“自我意识”主题，没有出现在《铃芽户缔》之中。第一人称、自我意识过剩的少年被藏起来了，那种即便矫情却能触动人的小情绪不见了。取而代之的关键词是“安心感”和“娱乐”。

男主角草太与被变成椅子，削弱了恋爱要素，毕竟对小板凳注入恋爱感情是困难的。但铃芽与椅子的互动，会讲话的狡猾的猫，讨了小观众们的欢心。担任后半段旅程司机的芹泽，开着红色敞篷车，车上播着昭和歌谣——荒井由实、松田圣子、井上阳水——歌单深得中年观众之心。旅程将日本全国的风景一网收尽，熟悉的日常风景在银幕上渲染得比现实更美。宫崎、大分、爱媛、神户的观众想必会拍手称好，家门口圣地巡礼的特权不再被东京都民独占。在平衡感的把握上，做到老少咸宜、人皆欢喜。

新海诚既往作品将女性作为被凝视对象的关系构图遭到诟病，而《铃芽户缔》是他第一部真正意义上的女主人公电影，试图描绘独立自主女性形象的意图十分明显。铃芽是个活泼明朗的女高中生，一手抚养铃芽长大的小姨是独身的职场女性，包括旅途中登场的多个角色在内，女性角色的跃进是本片的一大特征。

铃芽大跨步的跑步姿势，包括换上制服进入“战斗模式”的段落——尽管制服可以从性别符号角度进行解读，但作画方面处理得当，描绘出魔法少女变身的感觉，值得肯定。可惜这种力量感没能贯穿始终，铃芽坐在自行车后座让小姨拼命蹬车，让人疑惑那个前一秒还宣言要跑向目的地的女孩去了哪里；小姨坦白内心的几句发言多余了，二人关系的刻画不乏陈旧感。无论是出于褒奖或批评，铃芽距离被称为“吉卜力式女主角”还有差距。《铃芽户缔》将主人公的名字放进片名是制片人川村元气的主意——《天气之子》在企划阶段的暂定名是《天气预报的你》，显然对于新海诚而言，女性作为“你”或“她”的叙事更顺畅。

诚然，抛开刻意努力的设计，创作者的私人癖好和自然流露的意图往往是赢得观众共鸣的地方。正确、平衡与恰到好处，正是本作略显乏味的原因。或许今后“国民化”的新海诚，再也无法给我们带来当年初见其作品时的欣喜了。