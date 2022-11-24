CCD二手相机为何成“网红”

来源：成都商报

“收佳能ixus210或者ixus100、出sony tx5配置齐全。”“家人们，问问这个CCD卖家靠谱吗？”…… 原本已被时代淘汰的CCD相机，似乎迎来了春天。十几年前常见的采用CCD元件的数码卡片机，因号称可以达到“胶片质感”“原图直出”而被追捧为网红相机。

CCD的全称是Charge Coupled Device，即电荷耦合器件，是一种感光元件。它能将收集到的光线，以电信号的形式储存在相机之内，然后再通过相机内的其他元件转译为图片格式。

这种感光元件早在十几年前因为性能低、成本高、生产难度高等被主流相机厂商淘汰。谁也没有想到，它在被淘汰十几年后，竟然重新爆火出圈。

成都商报-红星新闻调查发现，在网络平台上，二手CCD相机的价格普遍在100至400元不等，200元左右居多。在北京、长沙、成都、广州等城市的二手市场中，卖CCD相机的实体店铺也逐渐多了起来。而一份来自京东的消费报告显示，2022年上半年，CCD相机销量同比增长15倍，胶片相机的销量同比增长105%。

“电子垃圾”到“复古网红”

原来这些都是电子垃圾，30块钱处理的，现在卖到两三百，贵的上千。

1 突然火了

几乎每天都有人来问有没有CCD相机

11月21日，记者来到成都的一个旧货市场，市场内，有多家出售CCD相机的店铺。

店主李先生告诉记者，大概在去年9月，有探店博主来店拍摄并发到抖音上，此后迅速走红，几乎每天都有人来问有没有CCD相机。

小店里，不同种类的相机很随意地摆在桌子上、挂在书架边缘，偶有顾客拿起端详、挑选。“CCD相机我几乎快卖完了，剩下的大多是胶片机。”李先生说，“原来这些都是电子垃圾，30块钱处理的，现在卖到两三百，贵的上千。”李先生介绍，现在卖得比较好的是佳能的G系列和A系列，还有一些稀缺型号如奥林巴斯U2也比较抢手，一般的机型价格多在两百以上。

李先生说，现在CCD相机在他们这种小店是卖一个少一个，而且自己不会刻意去收。他了解到有一些主营卖相机、修相机的人在社交平台上推动，同时有人在德国、韩国、日本等设立回收点，把国外的CCD相机回收到国内来卖，所以现在网上好像到处都是CCD。

“一开始大家会在网上买，但有的平台没有保障，花几百块买的相机却不能用。后来很多人来线下挑货，感受手感、亲身试拍等。”李先生表示，很多新手先到店里先试用再购买，他们把图片或视频传到抖音、小红书，推动更多人来打卡。

李先生说，虽然手机拍照非常普及，但在他看来，手机上“黄豆大的镜头”多是平光、非广角的，颜色不鲜艳，画质不好，一放大就模糊。相比之下，部分胶片机和CCD相机拍摄的照片放大了也不模糊，“眼睫毛都看得到”“有油画感、胶片感”。据他观察，这些特性很受女孩子追捧，“拍人像会有艺术感，对她们来说是一种享受。”

为什么00后喜欢CCD相机？这一年多，李先生摸清了00后的心态。“周末常有年轻男女来店里，通常都是女孩子在挑选，男孩子站在一旁。”

谈到这里，李先生会心一笑：“摄影可能是最讨00后女孩子欢心的。有的女孩子来店里，看到爷爷奶奶辈用的相机，会拉着同伴说，我们老了也要留下这些东西。可能人人都有怀旧情结吧。”

2 是谁在买？

消费人群多数是年轻女学生

在一家摄影器材城里，有一家约20平方米的店铺，地上堆着几筐“配件机”，货柜、抽屉里也装满了各种型号的CCD相机。两名顾客正在挑选、试拍，一名店员一直在收纳整理。

店主程先生从事相机行业已经20多年，主营相机修理，经历了从胶片机、CCD相机到手机、单反相机的转变过程。程先生介绍，店里的CCD相机来源“一半国内、一半国外”，其中包括很多损坏的相机，他们会修好了再卖。“目前卖得比较好的是佳能IXUS系列，产品的性能好，不摔坏不进水基本能用个二三十年。”

程先生观察，来店里的多数是年轻女孩子，大概有一半是大学生，还有相当数量的中学生。几百块钱的价格，对学生来说也不算负担。

程先生认为，CCD相机再度走红，是当下年轻人的需求所致。“照相对70、80后是一件严肃的事情，通常是父母带着去照相馆。对于00后，日常拍照并不是一个仪式。”由亲密的人拿着相机拍摄，更多是一种仪式。更加现实的原因是，一些中学生在学校里无法使用手机，一个小巧的CCD相机恰好能满足她们“记录成长”的需要。“谁不想在学生时代好好拍照呢，是吧？”

店里的顾客小周和小杨是两名大学播音系的女孩，她们在琳琅满目的CCD相机中挑挑选选，测试机器是否可以正常运行。

“我们是看网上的攻略来的，这是我们第一次买CCD。”小周和小杨表示，她们关注CCD相机很久了，看到网上别人拍出的效果图一直很心动。小周还给记者展示了朋友用CCD拍的写真，表示很喜欢这种“氛围感”。

谈到对相机的了解程度，小杨说：“你要说多专业，其实也没有。就是看别人发的帖子，看看不同型号的相机拍出来的效果，选个喜欢的，来淘一个。也不是专业玩这个的，就是为了拍点好看的照片。”

现在

CCD相机线上交易火爆

线上CCD交易市场也很热闹。记者注意到，在闲鱼等二手交易平台上，存在两类卖家，一类是非职业卖家，卖CCD多半是为了处理闲置；另一类是职业卖家，他们通过各种渠道搜集各式各样的CCD，在小红书、知乎等平台上发布“种草帖”，将顾客吸引到闲鱼上进行交易。

前不久，京东消费及产业发展研究院发布的《2022摄影摄像消费趋势报告》中提到，最近一股复古风潮袭来，胶片机、CCD这些带有“复古”标签的相机“爆火出圈”。京东销售情况显示，2022年上半年CCD相机销量同比增长15倍，胶片相机的销量同比增长105%。其中，Z世代购买CCD相机的量同比增长达到20倍。

一方面是火热的市场，另一方面线上产品的质量参差不齐，甚至出现用行车记录仪改装成CCD相机售卖的现象。毕竟是十几年前的相机，很少有外观和功能都正常的，就形成供不应求的现象。记者在采访中了解到，部分商家就收来CCD的外壳，甚至是非常廉价的山寨外壳，再将行车记录仪改造一下装进去，以CCD的价格卖出，网上不乏“踩雷”的顾客。

未来

这场复古热能持续多久？

对于CCD相机突然走红，很多人有不同的看法。

“一开始我根本就不理解。”李先生虽然经营着一家“网红打卡店”，但并没有对CCD相机的热度抱有期待。他表示，从性能来说很多CCD完全比不过今天的新设备，CCD最大的优势是一种“体验”或者“美感”。更早在市场大火的胶片机或许就是一个例子。“胶卷从十几块钱炒到上百块钱，甚至有人买电影胶卷，裁剪成合适的大小作为相机胶卷卖。”部分CCD相机使用的XD卡也是一样，常常炒到上百元一张。

摄影器材城店主程先生认为，花几百块钱买一台适手的相机和它所带来的体验，是对“淘汰之物”赋予新的意义。“可以说它是一个玩具，一个玩具能火多久我不知道。但它是好事，打开了新的市场。它也是一件正常的事情，因为它能满足年轻人有仪式地自我记录的需要，符合市场规律。”

至于“CCD相机可以拍出胶片机的效果”的说法，摄影师李阳是不认可的。他说：“这两种相机的介质都完全不一样，肯定不会达到一样的效果。如果因为网上的炒作就去盲目崇拜这样的东西，其实是毫无必要的。”他建议，如果想要选购这种相机，最好先去了解胶片和CCD的概念，避免跟风购入，达不到理想的效果。

不过，谈及CCD相机的价值，他认为，图片的价值在于图片的内容，而不在于相机的型号。“以前用CCD拍出来的好照片，即便过了很多年，它依然还是一张有价值的好照片。对于一个影像创作者来说，其实不管是CCD或者CMOS，或者是胶片、拍立得等，它只是一种工具。我们想要创作什么样的题材，就会去选择一个相应的工具，就像我们吃中餐选择用筷子，吃西餐选择用刀和叉，是一样的道理。”