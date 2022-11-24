“看球房”预订火爆 世界杯拉动多领域消费升温

来源：工人日报

随着卡塔尔世界杯的开幕，中国的球迷们也都进入了世界杯时间，四年一度的“世界杯经济”随之而来。在此背景下，不少平台都针对世界杯推出了促消费活动，订酒店、购物有很多实惠，拉动多领域消费升温。由于很多比赛在晚上举行，这使得“看球房”预订火爆。与此同时，啤酒、炸鸡、火锅类产品等销售大增。

“父母现在年纪比较大，而孩子又比较小，在家夜里看球大吼大叫不合适。”近日，杭州市民沈旺对记者表示，现在酒店的看球房设置得非常有氛围，自己无论怎样“嗨”也不会影响家人。

11月21日零时，2022年卡塔尔世界杯揭幕战正式打响。由于时差因素，本届世界杯比赛多处于中国的深夜，不少球迷选择在酒店观赛。沈旺为不影响家人，选择在酒店订了一间“看球房”观赛。

“看球房”普遍配备了大屏幕、零食和饮品等，其具有的“世界杯元素”受到越来越多的球迷追捧。除了“看球房”之外，一些美食、啤酒等也销量大增，看球热拉动多领域消费升温。

促销优惠为消费复苏加把劲

世界杯期间，不少平台都针对世界杯推出了促消费活动，订酒店、购物有很多优惠。为满足球迷的观赛需求，同程旅行在世界杯开赛前上线了看球房专题活动，集合国内300多个城市的优质影音房资源，预订影音房可享60元专属红包。

美团相关负责人表示，在世界杯消费旺季，多家银行携手美团支付让利，意在借力“看球热”为消费复苏加把劲。

中国银行、中国邮政储蓄银行等联合美团推出促消费活动，通过支付让利，让球迷看球消费更省钱，助燃“世界杯经济”。这一系列促消费活动聚焦“衣食住行”，让利吃美食、喝啤酒等“看球消费”。

以中国银行联合美团推出的红包雨活动为例，本周起，首次将中国银行信用卡绑定至美团支付的用户，活动期间每周三和周六都可领到5元至10元不等的无门槛现金支付券，并有机会领到满100元减66元的支付满减券，可在订外卖、商超便利店下单零食酒水和生鲜果蔬等场景中使用。

业内人士认为，节庆和热门赛事是消费复苏的重要机遇，餐饮外卖、日用零售等场景贴近百姓日常生活，是促消费政策重要的落地途径。与拥有丰富生活消费场景的零售平台联手不断支付让利，是商业银行践行金融促消费政策的必然选择和普遍趋势，势必会拉动多领域消费升温。

“看球房”预订火爆

携程日前发布的数据显示，世界杯开幕当天，中国酒店整体预订量环比增长四成左右，其中以男性用户为主。在预订“看球房”的人群中，25岁以下的年轻人是酒店观赛的主要消费人群，占比近三分之二。同程旅行数据显示，11月20日当晚，全国“看球房”预订量环比上涨超过30倍。

同程研究院分析，不同人群选择“看球房”原因存在差异。年轻人开房看球，大多是和朋友们聚会，寻求更好的观赛氛围。而很多中年人选择开房看球，是为了避免夜间影响家人休息——其中，武汉成了中年男性“最怕看球打扰家人”的城市。

记者了解到，为满足球迷的观赛需求，一些网络平台在世界杯开赛前上线了“看球房”专题活动。这些酒店为用户提供了餐厅大屏看球、餐饮宵夜，并将影音房升级为看球房，设计看球专属布置，让球迷沉浸式体验世界杯的大赛氛围。

除了酒店外，上海、杭州、重庆等城市的民宿以及露营地也成为球迷观赛的好去处。据报道，上海金山廊下露营地特别携手卡塔尔旅游局举办“嗨翻世界杯”11月特别活动，给来到露营地的广大球迷独特的体验。一些民宿也被改造得世界杯氛围满满，为球迷提供更多的世界杯场景和消遣活动。

在上海选择了一处露营地的球迷韩健告诉记者，世界杯主题的露营营地不仅可以吃烧烤，还有篝火晚会。“我挑选的营地每晚价格只有160多元，和“追梅西”的朋友聚在一起，性价比还是可以的。”

“看球消费”需求旺盛

除了住宿火热外，记者从一些网购平台及超市获悉，卡塔尔世界杯拉动着饮食“夜经济”升温。一周以来，不少网购平台的零食水果、酒水饮料线上订单激增。

饿了么平台数据显示，开赛前3天，夜宵时间段酒水外卖订单已环比增长30%，水果、零食等增幅也超过20%，成都市和重庆市的酒水饮料增长近四成。美团数据则显示，世界杯开赛前一周，啤酒、零食、扎啤杯、球衣等“看球商品”销量增幅显著。

与以往不同，本届世界杯开幕时北京已完全入冬，冬天也是火锅的旺季。相较于传统的中餐或零食类产品，火锅可随时加热，方便快捷，适合边看球赛边享用。周末以来，叮咚买菜火锅类产品的销量超过40%。

居住在北京市朝阳区的宋先生告诉记者，他和妻子现在都是居家办公，孩子也是线上上课。世界杯来了，他订购了一些火锅套餐。“在家涮着火锅看球赛感觉很好。以前是和朋友，现在是和家人，仍然找到了以前那种热闹感觉。”

“在北京，宅家看球成为主流，我们适时推出了多重宅家看球的美食解决方案。消费数据显示，空气炸锅美食、火锅成消费新宠。‘左手炸鸡右手热红酒’成消费新趋势，夜间销量增长30%。”叮咚买菜相关负责人说。

记者注意到，在叮咚买菜APP首页“叮咚热搜”上，“世界杯预备备，炸物已就位”页面已荣登热搜榜第二位，空气炸锅脆皮鸡、酥炸平菇、韩式炸鸡、奥尔良烤翅等产品备受热捧。