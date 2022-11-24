逆转夺冠热门德国队 日本队为什么行？

来源：中国新闻网

23日晚，卡塔尔世界杯E组小组赛进行。日本队在先失一球的情况下，下半场10分钟之内连进2球，以2:1逆转德国队，收获开门红。终场哨音吹响，日本队替补队员冲进场中，大家围成一圈尽情庆祝着胜利。

看过比赛的球迷不禁惊呼：这集世界杯我昨天看过！

在22日沙特与阿根廷的比赛中，沙特队同样是在落后一球的情况下，下半场连入2球逆转取胜。此番日本队取胜后，亚洲球队已经在卡塔尔世界杯收获2场胜利。

在国际足联最新一期世界排名中，德国队排名第11，日本队位列第24位。世界杯开赛前，“日耳曼战车”被认为是此次夺冠热门球队之一，此役输球爆出了不小冷门。那么，日本队究竟是如何收获胜利的呢？这支日本队，你了解吗？

本次E组中，共有德国、西班牙、哥斯达黎加、日本四支球队，是名副其实的“死亡之组”。卡塔尔之行，是日本队连续第7次征战世界杯决赛圈。

虽然如此，但根据过往历史数据分析，外界对于日本队的出线前景并不看好。西班牙队和德国队都曾捧得过大力神杯，而哥斯达黎加队则是2014年巴西世界杯八强球队。

世界杯决赛圈的晋级之路上，日本队并非一帆风顺。他们曾在世预赛中负于世界排名第51位的沙特队，主帅森保一甚至一度面临下课危机。在最后阶段，日本队稳住局势，以小组第二的成绩直接进军世界杯。

在公布世界杯大名单时，森保一向外界传达了日本队本次的目标：闯入八强，改写历史。如今看来，这并非“喊喊口号”那么简单。

此役与德国队一战，日本队主打防守反击。上半时第31分钟，京多安点球命中帮助德国队取得领先。易边再战后，场上形势风云突变，日本队显然不甘于接受一球小负的结果。森保一开始调兵遣将，试图通过变阵扭转场上局势。

第75分钟，南野拓实扫射被诺伊尔扑出，替补登场的堂安律补射破门，日本扳平比分。第83分钟，板仓滉后场长传，浅野拓磨接球后爆射破门，日本再入一球反超比分。2:1的比分最终被保持到终场结束。

在本场比赛日本队首发阵容中，共有8人效力于海外联赛，其中6人在德甲联赛效力。而这也是这支亚洲球队显著的特点之一。

虽然队伍中没有像孙兴慜一样的世界级球星，但强大的旅欧阵容让日本队打法十分先进。如果不是效力于英冠哈德斯菲尔德队的中山雄太因伤在最后时刻无缘世界杯，日本队26人名单中将有多达20人在欧洲联赛踢球。

目前效力于英超领头羊阿森纳队的富安健洋是这支日本队中最大牌的球星，在海外高水平联赛征战的经历让这支日本队具备较高战术素养，他们看重整体，配合默契。

在战胜德国队的比赛中，主教练森保一下半场的变阵起到奇效，这也让他打破了外界质疑。现年54岁的森保一在2018年俄罗斯世界杯后接过日本国家队教鞭，同时兼任日本国奥队主教练的他曾率队在东京奥运会上杀入四强。熟悉日本球员无疑是他带队的一大优势。

在战术体系上森保一风格较为务实，看重攻防转换速度，这也在日本队世界杯开幕战中展现得淋漓尽致。

从赛后技术统计来看，日本队在射门、控球率、传球成功率等多项数据上并不占据上风，但他们非常善于抓住反击机会，给予对手致命一击。

赛后，森保一赞扬了球队的团结作战。“队伍凝聚成一个整体，大家齐心协力，死死咬住德国队，最终凭借顽强的韧劲战胜对手。”在世界杯赛场，永远有更多的挑战在等待着各支球队。日本队在简单庆祝后，已经开始认真准备下一场小组赛。

1998年才第一次入围世界杯决赛圈的日本队如今已是连续第7次代表亚洲出战，其间三次从小组赛中突围，但均止步16强。

当越来越多的队员到海外联赛历练自己，整体性更强的日本队这一次会打破“16强魔咒”吗？我们拭目以待。