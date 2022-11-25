女裁判轮番登场，性别从不是横亘在世界杯上的高墙

来源：《新京报》

作者：然玉

11月23日凌晨，世界杯赛场上波兰迎战墨西哥。来自法国的38岁女裁判斯蒂芬妮·弗拉帕尔，作为第四官员参与了执法，由此成为首个执法男足世界杯赛事的女性裁判。继弗拉帕尔之后，在昨晚法国和澳大利亚的小组赛上，比利时对阵加拿大的比赛中，第四官员再次由女性裁判担任，来自卢旺达的萨利玛·穆坎桑加和来自日本的山下良美，成功完成执裁。

据国际足联公布的裁判名单显示，2022卡塔尔世界杯配备了129名裁判，其中36名主裁判中，有三名女性，占比为8%。

且看这三位女性主裁判，来自不同大洲，跨越不同人种、不同肤色，在某种意义上具有抽象的代表性，以及女性裁判执法男足比赛广泛的“可及性”。而女性裁判如此高频、密集地登陆世界杯，也强有力地表明，性别因素绝不是横亘在执裁者和这项精英赛事之间搬不走的“高墙”。

就女性裁判闯荡男足世界而言，弗拉帕尔是公认的旗帜人物。在世界杯舞台创造历史之前，弗拉帕尔就曾创下足坛多项第一，已有了不少洲际乃至国际比赛的执裁经验。

比如，2019年8月，弗拉帕尔就作为主裁判执法了利物浦对阵切尔西的欧洲超级杯比赛，成为历史上首位执法欧足联高级别男足决赛的女性裁判。此次，执法卡塔尔世界杯的高光时刻，更是为其华丽的履历增添了浓墨重彩的一笔。

当然了，女性群体并非一定需要去男足领域证明自己。但是，对于足球这项运动的推广，对于体育竞技精神的弘扬，对于全球范围内女性影响力的提振，“首开纪录”的弗拉帕尔，无疑意义重大。

需要说明的是，现代职业足球，并未设立任何身份门槛和排斥性规则限制女性裁判执法男足比赛。不过，从实际情况看，男足赛场尤其是高等级的职业比赛中，女裁判却是凤毛麟角。

造成这一现象的文化动因，也不是恶意的“性别歧视”“就业歧视”，更多的是基于一种传统默契与惯例惯性。换而言之，很多人的潜意识里，“男足是男性领地”的认知根深蒂固，甚至有“圈地外扩”之意。

从技术层面审视，女裁判极少出现在男足赛场，还有着很多客观、具体的原因。

根据专业统计，在一场激烈的足球比赛中，裁判员的跑动距离一般在10公里至13公里之间。整个执法过程中，还充斥着加速跑、折返跑，可以说是对耐力、爆发力的综合考验。

女裁判若是体力跟不上、速度跟不上，就可能给现场执法造成麻烦。因此，弗拉帕尔也表示，“必须完成和男裁判一样的身体能力测试，标准不能降低。”

我们知道，职业裁判有一个金字塔式的晋升机制，培训考试拿证只是第一步，只有吹罚过足够多的比赛，积累了足够多的执法经验，才能形成对比赛规则的精准理解以及控场驾驭的娴熟技能。

纸上得来终觉浅，若是缺乏实战历练，主裁判便不会具备让各方信服的“专业权威”，也不足以顶住球员、球迷所施加的巨大压力，始终确保“吹罚”不变形、场面不失控。正所谓身经百战才能“熟能生巧”，而遗憾的是，女性裁判以往并不会得到必要的历练机会。

能够成为执法男足世界杯赛事的女性裁判，“弗拉帕尔们”一路走来殊为不易。她们不仅通过了定期体测、理论测试、视频案例测试、语言测试，更是在国际足联长达数年跟踪考察中，实际执裁表现优秀。

应该说，在与男性同行一视同仁的公平竞争中，她们能够脱颖而出，离不开对足球这项运动的真挚热爱，最终才助其梦圆世界杯。

那么，已经当过“第四官员”的她们，能否更进一步以主哨身份登场？让我们一起拭目以待！

世界杯渐入高潮，随着女性球探、女性队医、女性主裁等女性角色越来越多进入男足领域，我们相信，一种更为包容和多元的足球文化，一种更为开放的、机会公平的职业竞技体育，将为世界带来全新的可能性。