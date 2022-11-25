准点下班、拒绝画饼 00后面对职场：不是“整顿”是改变

来源：《中国青年报》

作者：蒋肖斌

今年是很多00后走出大学校园、初入职场、直面社会的第一年。准点下班、拒绝“画饼”、不爱团建、敢跟老板说“不”，一言不合就辞职……网上流传着“00后整顿职场”的传说。真的如此吗？00后自己怎么看？

最近，在一档青年视角代际对话的公益片《你好，零零后》中，00后年轻人与行业前辈交流——热爱和赚钱哪个更重要、如何面对未知和不可控、怎么平衡工作与生活等各种摆在职场新人面前的问题。而对于“整顿职场”的传说，他们的观点是，我们不是“整顿”——而是“改变”职场。

整顿，意味着对立关系，而在职场，更多的是协调关系。00后拒绝的是职场陋习，追求的是美好生活，其实他们的愿望和所有“打工人”一样，只不过他们采取了更直接的行动，而他们的行动也将为建立更良性的机制添砖加瓦。从某种意义上来说，他们并没有发现新问题，只是在推动解决旧问题。

事实上，大部分职场困惑并非00后特有。比如，初入职场是听从爱好还是收入。60后演员侯勇也遇到过这个问题，他的选择是先就业。“我的第一职业不是演员，我之前烧过炭、烤过面包，要先养活自己。后来发现这不是我喜欢的工作，换了好多工作。”侯勇说，“00后一入职场，可能就具备60后、70后的物质基础，所以更需要的是完成自我抱负。”

还有的问题一直存在，甚至连前辈的答案都很相似。比如，职场上需要讨好同事吗？一贯以雷厉风行形象示人的企业家董明珠回答：“(特意讨好)那就变成和事佬了，没有原则。坚持原则是我们人生当中很重要的一个价值观。每个人都有不同的性格，可能有人不认同你，没关系，你可以把他放边上，找到其他志同道合的人一起干事。”如果忽略董明珠的50后标签，这段回答十分符合大众对00后的评价：有个性。

追溯不远的历史，“××后”的说法，缘起于80后。这种代际划分方式在诞生之初，是因为80后身上整体呈现出所谓个性、所谓叛逆的特质。然而十几、二十几年后，到了90后、00后，我们发现，所有初长成的年轻人身上都有这些特质。与其说这是因为年代，不如说这是因为年轻。

事实上，连刻板印象都不是00后专有。董明珠回忆，自己那一批当年的年轻人就被打上过“得过且过”的标签。而当被问及大众对自己的刻板印象，片中有一个00后觉得是“自我”。但他认为：“自我每个人都会有，但不能把所有问题的原因都归结成这两个字。有时候我们是追求公平，有时候我们是在为自己争取权利，所以应该就事论事。”

还有的00后发现，相比80后、90后，自己似乎又成了“最差的那一届”，还经常被建议应该如何如何。面对这样的评价，这位00后的回应也非常有意思——“我建议专家不要建议”。很好，这很00后。

既然是标签，那标签就是要用来被撕掉的。撕掉了标签的00后，就是一个个鲜活的个体，千人千面，但又以集体姿态登台。00后是职场的新生力量，就像早晨八九点钟的太阳，希望都在他们身上。00后只是改变了表达方式，但在事关个人奋斗和社会进步的“大问题”上，他们和上一届年轻人都朝着同一个方向，有着向上向善的信念。

陀思妥耶夫斯基在小说《少年》中写过一段话：“少年就是少年，他们看春风不喜，看夏蝉不烦，看秋风不悲，看冬雪不叹，看满身富贵懒察觉，看不公不允敢面对。只因他们是少年。”这段话用在00后，或者说一代又一代年轻人身上，都十分贴切。

总之，要不枉少年。