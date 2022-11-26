一张床垫顶一套房？科技多却未必能睡好觉

来源：中新网

从“换个床垫行吗？”到“床垫给烧了。”汪小菲与大S的离婚纠纷最终变成了一地鸡毛，但化身“乐子人”的网友们万万没想到，看似普通的一张床垫却在这场纠纷中成为了“主角”，出尽了风头。

这究竟是什么样的床垫？

明星打架引出“天价床垫”：最贵390万

在世界杯霸榜热搜词条多日后，近日汪小菲的“发疯文学”冲上热搜榜首，而在一系列相关热搜中，汪小菲要求大S更换、并被大S在离婚满周年纪念日送到S Hotel的“豪华床垫”，意外引发了网友的围观。

很快，有网友爆料称，这个赚足吃瓜人眼球的床垫来自瑞典手工床具品牌海丝腾，并且是订价接近200万（人民币，下同，约40万新元）的高奢品。

11月23日，在该床垫最终被销毁的当天，海丝腾官方微博转发了自身品牌床垫的阻燃测验，暗示该床垫烧不掉。而最终，汪小菲的床垫被工作人员用刀划开，最后由回收车拉走。

11月23日，海丝腾官方微博转发了自身品牌床垫的阻燃测验，暗示该床垫烧不掉。

“确实有被种草到床垫，就是好贵啊。”“一个床垫顶一套房，世界的参差。”有观看了床垫拆解过程的网友表示。

“床垫争夺战”落下了帷幕，尽管该床垫始终未能确认“真身”就是海丝腾，但蹭足了热度的高奢床垫无疑为网友们打开了“新世界的大门”。

据海丝腾官网介绍，其品牌创立于1852年，在中国已有门店23家。其卖点为采用天然材料并用手工方式制作，例如，其经典款2000T填充物主要为：马尾毛、棉花和羊毛。

海丝腾销售人员向中新财经介绍，以180*200的规格为例，该品牌床垫价格在16-46万元不等，而最贵的款式可达190-390万元。

不过，对于网友宣称的海丝腾床垫可通过手机APP查询使用记录和使用者的身体状况，海丝腾销售人员回应称，除部分款式可调节高低外，并没有类似的智能功能。

高端床垫背后：科技多就能睡好觉？

“现在床垫花样很多。”对于买完房正在装修的小宇（化名）来说，海丝腾床垫的价格令人咋舌，即使是国内品牌最贵的床垫价格，也不及海丝腾床垫的一个零头。

即便如此，常规市场上的床垫价格在小宇看来，也并不便宜。“虽然几百元的也有，但稍微好点的要上千，贵的也有不少上万元的。从填充材料，到表面面料，乱七八糟的科技可多了。”

高科技的高档床垫上，承载的是无数人辗转难眠的身影。中国睡眠研究会等机构发布的《2022中国国民健康睡眠白皮书》显示，近3/4受访者曾有睡眠困扰，入睡困难成头号问题。不少失眠的年轻消费者，开始将拥有一个好床垫看作是拥有好睡眠的重要组成部分。

而随着中国国内床垫行业从粗放式向中高端精细化发展，不少品牌就此掌握了“消费密码”，将“科技感”、“智能化”作为主打方向，产品定位也从简单的卖床垫变成贩卖“健康睡眠”。

中新财经注意到，目前高档床垫多以抗菌防螨、吸湿透气、独袋弹簧、进口天然乳胶、甲醛含量低等为卖点，更有甚者打出了“负离子”、“远红外”、“理疗”等的宣传口号。

据媒体报道，此前有业内人士指出，打着“负离子”、“远红外”、“科技射线”、“抗菌抗螨”、“黄金密度材料”、“太空树脂”等宣传旗号的都是“智商税”，任何床垫产品都没有所谓的保健功能。

而大家心目中的“梦中情垫”，也并非价格那样完美。据北京市场监管总局9月26日公布的召回消息，因部分产品缺少中文说明书，消费者可能会误用或者滥用，存在一定的风险隐患，海丝腾召回床垫2872件。

对于夜里失眠的人们来说，或许健康的作息与饮食习惯，远远要比“天价床垫”有用得多。