吴亦凡的商业版图已塌成这样

来源：中新网

吴亦凡犯案事件11月25日，再次引发关注。北京市朝阳区人民法院25日一审公开宣判被告人吴亦凡强奸、聚众淫乱案。吴亦凡被数罪并罚，判处有期徒刑十三年，附加驱逐出境。同日，北京市税务部门依法对吴亦凡（WU YI FAN）偷逃税案件进行处理，对吴亦凡追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计6亿元（人民币，下同，约1.15亿新元）。

自2021年7月22日北京警方通报吴亦凡案件一年多之后，吴亦凡背后的商业版图如今如何？

吴亦凡关联公司只剩1家存续

天眼查App显示，吴亦凡共关联4家企业，其中3家工作室均已于2020年注销，目前为存续状态的仅剩他和表哥吴林共同持股的厦门亿和云起文化传媒合伙企业（有限合伙）。

值得一提的是，吴林关联的19家公司中，9家为存续状态，包括吴亦凡经纪公司北京凡世文化传媒有限公司以及内蒙古凡世影视传媒有限公司、上海凡世文化传媒工作室、天津凡世文化传媒有限公司等，此外他还持股乐视影业（北京）有限公司、北京中鼎鸿博电气科技有限公司等。

风险信息显示，吴林已被列为被执行人，执行标的总计超1.39亿元。此外，今年10月，吴亦凡经纪公司北京凡世文化传媒有限公司因未按规定期限公示年度报告，被北京市朝阳区市场监督管理局列入经营异常名录。

曾数年进福布斯中国名人榜前十

公开资料显示，吴亦凡2012年作为EXO组合成员正式出道，此前微博粉丝数量超过5000万。

作为曾经的顶流明星，吴亦凡商业价值不菲，据媒体统计曾先后拿下约40个品牌代言，既有包括奢侈品路易威登、宝格丽，也有国民品牌康师傅冰红茶等。

这也为吴亦凡积累了大量的财富，自2017年起，吴亦凡连续4年上榜福布斯名人榜前十位。2017福布斯中国名人榜显示，吴亦凡的年收入达1.5亿，排在榜单的第10位；2020福布斯中国名人榜，吴亦凡更进一步，排到了榜单第8位。

然而，从昔日“顶流”到资本“弃子”，吴亦凡商业版图的坍塌不过短短几天时间。2021年7月，吴亦凡案件被曝光后，韩束首先宣布与吴亦凡终止合作关系，良品铺子则表示合同已经到期，云听APP、兰蔻、立白、宝格丽、保时捷、欧莱雅男士等品牌亦先后表态终止合作。

一年来，品牌方与吴亦凡方纠纷不断

北京市盈科律师事务所律师胡克丽在接受中新财经记者采访时曾提到，若艺人原因导致品牌方不得不解除合同，给品牌方造成损失，品牌方可以根据合同向艺人追究违约责任。

一年多的时间里，代言品牌与吴亦凡产生的服务合同纠纷不断。

天眼查显示，今年2月，华帝股份有限公司起诉内蒙古凡世影视传媒有限公司、内蒙古潮廷文化传媒有限责任公司，请求法院判令解除双方服务合同，并判令上述两公司和北京凡世文化传媒有限公司连带向原告退还服务费1750万元及利息。

今年5月，嘉士伯啤酒起诉吴亦凡的话题登上热搜。天眼查显示，嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司起诉内蒙古潮廷文化传媒有限责任公司、WU YI FAN（吴亦凡），此前法院公告称该案已审理终结，向被告公告送达民事裁定书。

今年9月，韩束关联公司上海上美化妆品股份有限公司请求冻结内蒙古潮廷文化传媒有限责任公司1332万余元财产，期限为一年。

中新网评吴亦凡案宣判：别在流量中丧失做人底线

对吴亦凡的判决，彰显了司法的公平正义。星途过于顺遂的他，在粉丝的控评、资本的吹捧下迷失自我，丧失道德底线，自认有资源、有流量、有人脉，以至于接连触犯法律。

可以看到，从被公安机关刑事拘留的那天起，吴亦凡所谓的名利就化为泡影，强奸、聚众淫乱……这些罪名叠加到一起，可以说是劣迹斑斑，声名狼藉。

从“顶流”到阶下囚，吴亦凡引发了大众对文娱行业的深思。明明遵纪守法是做人的最低底线，却不知道从什么时候开始，竟然成为对“流量”们的高标准高要求。

学艺先学德，做戏先做人。在高收入、无数的掌声与鲜花背后，“流量”们更应以身作则，只有发自内心敬畏法律，敬畏工作，敬畏观众，演艺事业才能一帆风顺。

心存侥幸，以身试法，必将换来惨痛代价。