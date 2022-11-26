露营经济爆发式增长：帐篷搭一小时，拆一小时，乐趣在哪里？

来源：澎湃新闻

“我喜欢露营的时候，一天可以变得很长，平时日子过得太快了，都没时间好好坐着吹个风，闻个小草的香味。”

“即使朋友们只是泡杯咖啡，握着保温杯，坐在一起聊着天，孩子在身边跑来跑去，都有了一些‘从前的日色变得慢，一生只够爱一个人’的感觉，哪怕是错觉。”

女人们是如此感性，围坐在一起面对面地吐槽现实生活，远远比在微信群里吐槽更欢乐。

帐篷搭一小时，拆一小时，乐趣在哪里呢？

可能是深秋最后一场露营。

在营地里，男人们正在搭建帐篷，许久不见的孩子们尚不需要大人介入，正玩得投入。

孩子在自然光线下自由地奔跑嬉笑，晒着太阳在绿色中释放精力，偶尔被指挥传递下工具，在自然的大世界中不用担心成为吵闹的熊孩子。

在家里拆完快递但不收拾包装、什么都找不到的男人们，对待地钉、帐篷、工具的收纳却了如指掌、井井有条，帐杆撑起，不厌其烦调整着地钉的位置以求把帐篷拉扯得饱满，让帐杆达到最佳弹性形变保持稳定，他们互相协作、互相欣赏着搭建完成的帐篷，沉醉在搭建的快乐中。

搭帐篷一小时，拆一小时，乐趣在哪里呢？

菜哥带着一种“这个问题还需要问吗”的眼神说：“女生在淘宝上抢玲娜贝儿的乐趣在哪里，我的乐趣就在哪里。”

此时，女人也欣赏着他们，角色各归其位，各得其所。在自成一体的小世界中，单身者也不会担心显得多余。朋友间的人生的阶段不会一直同步，而露营的场合足以调和、包容不同的人生状态。

太阳渐渐西沉，暮色渐渐浓厚，在蓝牙音箱的音乐声中，氛围灯亮了起来。

下午茶时间的水果、咖啡杯被收了起来，台面上换上了晚餐的食材，熟食、半成品、净菜，吊锅、烤盘、焖锅、煮锅。

男人们准备生火，即便有卡式气炉，一百多万年了，他们的基因中还热爱着生火。焚火台内，小柴在下，大柴在上，火苗燃起来了，继续叠大柴。没有焚火台也难不倒他们，枯枝搭成锥体，流通的空气带着火苗向上蹿去。谁看着火小了，就捡块木头抛进去，掌握火钳的，默契地调整着刚刚加入的木头。

来自携程的数据显示，今年以来，携程平台上的露营旅游订单比去年增长超30倍，其中，本地订单占比63%，市外周边订单占比24%，人均露营消费为1027元（人民币，下同，约197新元），同比增长超10%。

在大众点评App上查询上海的“露营基地”，可以得到2034个相关结果。在携程平台上，截至目前，露营产品已累计覆盖中国国内152个城市，除一线城市外，也在低线城市加速渗透。携程平台的数据显示，2022年新签露营地数量排名前十位的城市分别是：广州、北京、杭州、上海、惠州、成都、昆明、深圳、清远、湖州。从订单维度来看，2022年十大热门露营目的地，分别是上海、广州、北京、深圳、英德、惠州、杭州、武汉、德清、佛山。

换SUV，只为装下130公斤的露营装备

焚火台里裹上锡纸的红薯已经候场，肉串的烤炉架起来了。

来自卖场式超市的羊肉串正在化妆：盐、色拉油、辣椒面、孜然粉，调料记得要买最细的，烤的时候才能更多地粘在肉上。烤炉生好火，炭烧得没烟了，肉串上炉了。

“肉烤到泛白，接着两面撒盐，撒完再翻烤两次，变成焦黄色的时候刷油、撒辣椒面。烤到辣椒面像油泼辣子能闻到香味的时候，均匀地撒孜然粉，再翻烤两次就可以了。”基因里不止有生火也有烤肉的二娃娓娓道来，“露营的氛围非常放松，大家做做好吃的，喝喝酒，朋友们在一起闲聊烤火，那种放空的感觉特别舒服，啥也不用想。”

他媳妇说，“露营就是为了和朋友们聚会啊，围着火堆聊天，温暖也是双倍的。”

群体生活的意义展现得淋漓尽致。

每家都只带了其中的部分，聚在一起却不输一顿大餐，大闸蟹、牛排、炒菜、焖饭，无论工序还是烹饪的方式，无论营养均衡还是可口美味，应有尽有，几张折叠方桌组成的长桌上，伴着欢声笑语，盛宴交错在筷子勺子叉子中。

“我一开始以为的露营是在野外刨坑、钻木取火，但为了带孩子一起，装备越买越多。”菜哥坐在月亮椅上，看着跳动的火苗说道。

对他来说，露营的乐趣就在于搭建后的成就感，其次才是坐在营地感受大自然。

辛苦搭建的营地，过夜才对得起白日的劳作。一趟过夜的露营，以一个家庭计，所需的装备约130公斤。菜哥在考虑换车时，也考虑了他的装备，尽管第三排座位使用率不高，且日常开着耗油，但他还是选择换了辆中大型SUV，只是为了在露营时放平最后一排，装下所需的一切。

在携程2022年用户预订偏好中可以看出，露营用户年龄分布以 30-40岁为主要预订群体，占比49%，其次为年轻新生群体20-30岁占比30%。在产品的预订偏好中，78%以上用户更偏好过夜露营产品。露营客群集中为亲子，商务（团建），情侣出游。亲子露营订单占比达到34%，商务团建订单占比达19%，情侣出游订单占比18%。

精致露营：装备升级带来的消费新机遇

三顺同样也是30-40岁群体中的一员。

两年来在露营装备上投入了约2万多元，常常一起露营的朋友根据个人需要也有5000元到上万元的花费，三顺和他的朋友完成了几次装备的迭代，包括从最初的公园帐篷到金字塔型帐篷，到“一室一厅”“两室一厅”的帐篷，再到过夜需要的睡袋、床垫；从便携炉、烤肉盘等炊具，到保温箱收纳箱等必备品，再到便携音箱、营地灯等营造氛围感的用品。

三顺似乎进入了新的阶段，他承认，装备带得越多，享受美丽的风景会受到更多限制。如果不带妻小，“我可以只带一个轻便帐篷，可以爬山，哪里适合露营就在哪里休息。”

但高投入的“精致露营”给三顺带来的是一种全新的家庭理念。

三顺的理解是，把家里的感觉搬到户外，在装备上选择能最接近家里感觉的装备，来提升在户外的体验。另一方面，露营能够让小朋友接触大自然，有机会玩一些平时在家里、在城市里看不到的东西，比如溯溪，比如攀岩。

今年国庆，三顺一家2号从上海出发到宁波雪窦山风景区找了片野地“攀岩+露营”，4号拔营返程，6号又在上海郊区的一个露营基地与朋友聚会。他一个月会进行一两次露营，一年达到十七八次。

毫无疑问，露营旅游已经成为城市居民休闲度假的“新宠”，精致露营带来的装备升级成为家庭重要消费之一。

西南证券认为，国内露营市场处于渗透率快速提升阶段，该公司较早切入“精致露营”，凭借卓越产品力与系列IP联名产品进行精准营销，成功占据流量高地。预计四季度在国庆和双十一双重消费刺激下，业绩可期。

以中国专业户外运动品牌龙头企业牧高笛（603908.SH)为例，该公司2022年前三季度营收11.6亿元，同比增长60%；实现归母净利润1.3亿元，同比增长82.4%；实现扣非净利润1.3亿元，同比增长115.6%。单季度来看，2022年7月-9月，该公司实现营收2.9亿元，同比增长56％；归母净利润1711.3万元，同比下降5%；实现扣非后归母净利润2172.2万元，同比增长45.8%。第三季度毛利率为29%，同比增加3.8个百分点，毛利率上升主要系高毛利的电商、大牧（牧高笛MOBI GARDEN，指公司户外露营装备品牌公司户外露营装备品牌）线下业务占比提升所致。

国内露营将迎爆发性增长

王贰狗是王贰狗·上海绿草露营基地主理人。过去不久的10月底，2022年英雄联盟全球总决赛在王贰狗营地举办了集日出观赛、餐饮娱乐、打卡互动、音乐节于一体的峡谷日出观赛派对。

除了日常照看营地接待散客的工作，王贰狗的工作还包括和企业谈在营地的合作活动，或是在企业提供的场所协助举办类似露营的活动。​​​​

“这两年的收入比较稳定，平时有一些企业包场，国庆等节假日的时候散客会多一些，营地每天大概有300多人，再有三四百人的翻台。”王贰狗认为，自2020年兴起的露营，将会成为城里人周末放松的常态。上海的另一个露营基地英嘉庄园，生意同样火热，临近国庆假期的周末就已经需要提前15天根据人数预订场地，国庆节则需要提前至少一个月预订。

城市郊区的露营基地会根据地形接好水电，有的基地还会放置若干冰柜供相邻营地使用。对于在营地租赁帐篷或者房车，还是自己买装备搭建帐篷的方式，王贰狗认为，租赁现成的装备一般是初级体验用户较多，而喜爱自己搭建帐篷的多为深度爱好者。

女性用户会根据基地卫生间干净程度，决定是否在附近订民宿过夜，或是和朋友共享，或带孩子洗漱。

从2020年开始，露营概念的民宿数量和预订量开始增长，途家民宿数据显示，2020年露营主题民宿数量比2019年同期增加3倍、预订量增幅16倍，整体增速明显。到了2022年进入成熟发展的时期，途家民宿平台上，2022年露营主题民宿数量同比2019年增加6倍，预订量同比2019年增幅25倍。多家在线旅游平台也将业务的开拓朝向露营产品，计划推出“露营+民宿”、联营体验卡等创新项目。

来自东方证券的研报指出，中国国内露营行业短中期的发展逻辑是人群代际切换催生短期需求，2020年后跨省游、出国游受限，露营是短途旅游最佳替代，热度居高不下，海外也出现类似趋势。另一方面国内露营人群代际切换明显，95后/00后等年轻群体占比快速提升，“精致露营”的出现是很好的证明。长期看，高线城市露营发展可类比1990年代日本，中国增长爆发性预计更强。目前国内高线城市的发展阶段与1990年代的日本类似（包括人均GDP、汽车保有量、经济发展阶段、消费者偏好等），已充分具备户外露营行业的良好发展基础。其判断，由于国内露营销售线上销售占比高，客户触达效率在初期更快；加之社交媒体、影视作品等更丰富快捷，传播力更强，国内露营行业未来发展爆发性有望强于日本1990年代。

11月21日，中国文化和旅游部等14个部门发布关于印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》的通知，其中提到推动公共营地建设，扩大公共营地规模，提升服务质量。鼓励支持经营性营地规范建设，提高露营产品品质。鼓励利用各类现有空间和场所，依法依规发展露营旅游休闲功能区。支持市场主体做大做强。在符合相关规定和规划的前提下，探索支持在转型退出的高尔夫球场、乡村民宿等项目基础上发展露营旅游休闲服务。鼓励有条件的旅游景区、旅游度假区、乡村旅游点、环城游憩带、郊野公园、体育公园等，在符合相关规定的前提下，划出露营休闲功能区，提供露营服务。鼓励城市公园利用空闲地、草坪区或林下空间划定非住宿帐篷区域，供群众休闲活动使用。 大力发展自驾车旅居车露营地、帐篷露营地、青少年营地等多种营地形态，满足多样化露营需求。鼓励有条件的地方先行先试，形成露营旅游休闲发展新模式和新经验。 综合运用现有资金渠道支持公共营地、与干线公路连接道路、停车场、厕所、电信、环卫、消防等基础设施建设和水、电、气、排污、垃圾处理等配套设施建设以及基本管理维护投入。鼓励各地采取政府和社会资本合作等多种方式支持营地建设和运营。

稍早之前的11月7日，中国体育总局、发展改革委、文化和旅游部等八部门联合制定的《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》正式发布。其中，共有14处提及“露营”，明确提出优化露营产品供给，鼓励开放郊野公园提供露营服务，在城市郊野、农村地区等建设更多露营基地，满足群众就近就便露营需求。

携程研究院战略研究中心副主任张致宁认为，国家层面的文件发布将对国内露营旅游产生三大积极影响。第一，以市郊游、周边游场景为核心，露营产品的覆盖面进一步拓宽，露营基地的建设及相关配套的完善，将促进露营旅游向“精致露营”加速发展；第二，以露营产品为核心，构建“露营+”户外休闲旅游产品体系，露营旅游将向“体验为王”加速发展；第三，以用户需求为核心，露营产业链将迎来迭代升级，露营朝着“品质化、规范化、产业化”加速发展。