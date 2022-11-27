好好看球别参赌，谨防“钓鱼”陷阱

来源：法治日报

2022年卡塔尔世界杯正在如火如荼进行中。4年一度的世界杯比赛是众多球迷不可错过的一次足球盛事，然而也有这样一些看球人，他们不仅关心绿茵场上的胜负，更关心赌场上的输赢，“赌球”因此成为世界杯期间的高频词汇。

不少球迷认为“小赌怡情”，但事实上，任何形式的赌博行为都不被法律所允许，除合法彩票以外的“投注”“博彩”“赌球”等参与赌博的行为均构成违法，聚众赌博或者以赌博为业的还构成赌博罪。此外，绝大部分的网络赌博平台其实都是“钓鱼”陷阱，“赌球”只是电信网络诈骗的一种骗术，沉溺其中只会血本无归。

《法治日报》记者注意到，多地政法机关近期发布相关案例和提示信息，呼吁文明观赛、远离“赌球”。相关办案部门提醒，要自觉抵御不良诱惑，拒绝一切“赌球”行为，谨防钓鱼网站，不触碰法律的高压线。

参与赌球构成违法甚至犯罪

赵某在微信朋友圈结识了发布“赌球”信息的“犊子”，从2021年6月开始吸引他人下注进行“赌球”。赵某先是作为“中介”收取赌资转给“犊子”进行下注赌博，后来“犊子”将某黑足彩平台提供给赵某，赵某将“犊子”或黑足彩平台提供的赔率变小后向赌客发布，赌客赌中后，他从差额赔率中赚取利润。短短几天时间里，赵某牟利约1万元。

河北省晋州市人民法院审理认为，被告人赵某的行为已构成赌博罪，判处其有期徒刑六个月，并处罚金1万元。

2021年6月至7月，杨某某与他人在欧洲足球锦标赛期间，利用微信、支付宝以押球队输赢及比分等方式进行赌博。杨某某利用自己的微信收取9人赌资共计23万余元，利用他人微信、支付宝收取4人赌资共计4万余元。

河北省唐山市古冶区人民法院经审理认为，被告人杨某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，判处其有期徒刑一年，并处罚金1万元。

依据治安管理处罚法第七十条，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

对于赌博罪，刑法第三百零三条明确，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

据了解，赌博平台会分析用户的投注比例和资金，通过专门技术手段设置赔率、盘口等投注机制，实现只让少数人赚钱、大多数人的赌资打水漂，让自己处于不败之地，自身稳赚“差价”和抽水。因此，久赌无胜家，“赌球”一开始也许会偶尔赌中，长久下去必将只输不赢。

组织赌球或构成开设赌场罪

一些球迷为了寻找乐子成为“赌球”参与者，其中一些又为虎作伥成为非法赌局组织者。

与其他赌博形式一样，“赌球”已发展成为网络赌博代理产业链，搭建起庞大的黑色产业。为逃避监管，赌博网站往往租借海外服务器，并以返水或提成为诱惑，广招代理“拉人”，建立起类似传销的金字塔模式。

王某某在网络直播平台通过分享的链接进入某赌博平台，注册成为会员。2020年3月，王某某发展多名下线后，成为该平台代理。随后，他又向多人发送平台链接，吸引他们通过该平台App以“赌球”等方式参与网络赌博。王某某每月从平台获取下线会员所输赌资的30%作为佣金。至2020年12月，王某某共发展下线会员25名，非法获利10万元以上。

河北省安新县人民法院认为，被告人王某某以营利为目的，明知某平台为赌博网站，仍为该网站担任代理并发展会员25名，为赌博网站组织他人赌博提供便利并从中获利10万元以上，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，判处其有期徒刑二年，并处罚金3万元。

另一起案件的被告人刘某先是下载了某赌博平台App，注册后进行“赌球”，先后投注6000元左右。后来他发现该平台推出“合营计划板块”，向他人发送链接并发展为下线会员后，可以获得赌博分红。刘某共发展下线会员10余人，非法获利5000余元。

向他人推送赌博网站链接并参与赌博网站的利润分成，河北省平泉市人民法院审理认为，刘某的行为构成开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金6000元。

刑法第三百零三条明确，开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

拒绝赌球行为警惕钓鱼网站

近年来，除了“赌球”网站、“赌球”App和一些竞猜小程序外，微信群、QQ群也成为“赌球”的重灾区，而这些大多都是电信网络诈骗陷阱。

2020年10月，陈某、王某预谋实施诈骗，两人在网络上创建“赌球”QQ群，邀请人入群后，发布“充值送彩金”的虚假信息，使他人陷入错误认识，骗取被害人孔某2万元。

河北省邯郸市邯山区人民法院审理认为，被告人陈某、王某的行为已构成诈骗罪，分别判处两人有期徒刑一年四个月，并处罚金1万元。

每到世界杯期间，总会掀起网络“赌球”狂潮。相关统计显示，95%的网络赌博网站都是钓鱼网站。不管是先让赌客吃点甜头、充了值就不能提现的“杀猪盘”，还是提供“预测”服务、分享“内幕消息”的“专家平台”，还是以直播软件、竞猜游戏、周边产品销售等作为幌子的“假网站”，都是一环套一环的电信网络诈骗。

目前，中国只有中国体育彩票和中国福利彩票两类国家公益彩票，参与世界杯竞猜的唯一合法途径就是由中国体彩中心发行的足球彩票，其发行运作有着严格的审批监控程序，收益也被用于公益事业。除此之外的“博彩”“买球”“赌球”都属于违法行为，存在巨大风险。

相关办案部门提醒，在观看世界杯赛事时，要选择正规渠道下载的应用软件，不要随意点击不明链接，谨防钓鱼网站；不要访问类似“赌球”、博彩等地下网站，不要随意扫描相关二维码等信息；拒绝参加一切“赌球”行为，自觉抵触不良诱惑，不触碰法律的高压线，遇到“赌球”行为积极劝阻或向有关部门举报。

“‘赌球’作为一种赌博活动是必须予以禁止的行为，组织、参与‘赌球’的人虽然得到一时的刺激或利益，但等待他们的最终必是法律的严惩。”古冶法院办案法官说。