来源：新华网

随着全球冠病病毒感染基数持续扩大，欧美等国越来越多的人受到“长冠病”困扰。“长冠病”让人们意识到，冠病感染不仅仅是急性事件，其后较长时间内的一系列症状无论对于个体健康影响还是公共卫生负担，均不容忽视。

如何定义

“长冠病”通常指的是冠病后遗症。世界卫生组织将其称为“冠病后症状”，统指一些人在感染冠病病毒后经历的一系列长期症状。学术界更多使用“冠病后综合征”等来描述大众口中的冠病后遗症。虽然名称不同，但是表达的意思主要有两个方面：一是指病症发生在冠病急性感染期后，二是指包含多种症状。

世卫组织对“冠病后症状”的定义是指可能或确诊感染冠病的个人在感染3个月后还有症状，症状至少持续2个月，且没有其他的明显诱因。美国疾病控制和预防中心采用的定义是，在冠病感染4周后仍然持续有症状或健康问题，而英国则采用了12周的时间标准。

需要强调的是，冠病是一种新型病毒，而“长冠病”更是一种新型症状，人类至今对这一疾病本身、疾病对人们健康的影响以及治疗的了解还非常有限。目前，世卫组织等机构已制定3个目标，即“认知和知识共享”“研究和报告”“康复”，以呼吁各国政府和卫生当局更多关注“冠病后症状”及受其影响的冠病感染者。

常见症状

世卫组织指出，“长冠病”常见症状包括疲劳、呼吸短促和认知功能障碍等。这些症状可能在从急性冠病发作初步恢复后出现，或在最初冠病感染后持续存在。

美国疾控中心说，患有“长冠病”的人可能会出现各种各样的症状，包括影响日常生活的疲劳或乏力、体力或脑力劳动后症状加重、呼吸和心脏症状、神经系统症状、消化系统症状等。这些症状可能会持续数周或者数月，有时症状甚至可能在消失后再次出现。

英国国民保健制度列出的“长冠病”常见症状有极度疲倦、呼吸急促、嗅觉丧失、肌肉疼痛，其他可能会出现的症状包括记忆力和注意力问题(“脑雾”)、胸痛或胸闷、睡眠困难(失眠)、心悸、头晕、关节痛、抑郁和焦虑、耳鸣或耳痛、恶心、腹泻、皮疹等。

英国牛津大学保健专家埃玛·拉兹认为，在“长冠病”众多的可能症状中，“脑雾”可能是“迄今为止最具致残性和破坏性的症状之一”。

谁会出现

世卫组织说，无论性别、年龄或最初冠病感染的严重程度如何，任何感染冠病病毒的人都有可能出现“冠病后症状”。大约10%至20%的冠病患者在急性冠病感染后会出现持续症状。

据美疾控中心介绍，研究表明，一些人群可能更容易受到“长冠病”的影响，如在感染冠病前有潜在健康问题的人、未接种冠病疫苗的人、在感染冠病期间或之后出现多系统炎症综合征的人。

英国国家统计局公布的调查数据显示，截至11月初，英国有超过200万人报告遭受“长冠病”症状困扰。英国卫生与社会保健部说，“长冠病”会影响任何人，而不仅仅是那些在感染冠病时身体严重不适或入院治疗的人。英国国民保健制度指出，出现长期症状的几率似乎与首次感染冠病时的病情无关，轻微症状感染者也可能出现长期问题。

英国格拉斯哥大学研究人员10月在英国《自然·通讯》杂志上发表论文说，他们在苏格兰地区人群中进行了一项关于“长冠病”的长期调查。参与者中共有33281名确诊感染了冠病。研究人员在对参与者分别在半年、1年和1年半后进行的跟踪调查中发现，在31486名有症状感染者中，6%的人表示一直没康复，42%的人表示身体只是部分恢复。研究还发现，接种冠病疫苗与感染后严重症状风险降低相关。

持续多久

英国国民保健制度指出，冠病病毒导致的长期症状可能会在感染消失后持续数周或数月，而从中恢复需要的时间则因人而异，从“长冠病”恢复的情况各不相同，有些症状可以迅速改善，而另一些则持续时间更长。

本月15日最新发表在《美国医学会杂志·网络开放》期刊的一份研究报告说，在急性感染冠病两年后，超过一半的患者仍经历至少一种“长冠病”症状。研究对在第一波疫情中感染冠病的60岁左右人员展开调查，结果显示，约60%曾入院治疗的感染者以及约68%未入院感染者在两年后仍有“长冠病”症状。

英国伦敦帝国理工学院免疫学教授丹尼尔·奥尔特曼对记者说，研究显示，“长冠病”可能被低估。他表示，如果推断所有冠病感染者出现“长冠病”的几率，这个数字将是巨大的，远比我们迄今为止预期的都糟糕。