背水一战的阿根廷队赢了，熟悉的梅西也回来了

来源：《新京报》

作者：张丰

梅西破门！阿根廷队赢了！

北京时间11月27日凌晨，卡塔尔世界杯小组赛次轮争夺继续进行。在C组焦点战中，背水一战的阿根廷队2:0战胜墨西哥队。除有一粒进球外，梅西还在比赛最后时刻助攻恩佐·费尔南德斯弧线球破门，替阿根廷队锁定胜局。

而据FIFA（国际足球联合会）世界杯官方统计，凭借这记助攻，梅西也成为了首位连续五届世界杯都有助攻的球员。

一位资深巴西队球迷曾说，首先希望梅西能夺得世界杯，然后才是希望巴西队夺冠。这就是梅西的魅力，他超出了观念的局限，在很多人心中，他就等于足球本身。

这一届世界杯的第一大看点，就是梅西是否能够夺冠。如果能够率领阿根廷队夺得冠军，梅西毫无疑问会成为世界足球史上最伟大的球员。很多人认为，即使他不夺冠，仍然是最伟大的。但是，使用了“即使”这样的词语，说明心中仍然有着某种不确定。

是的。在过去15年，梅西是世界上最好的球员，但是他有着自己的魔咒。他创下了很多后人难以企及的纪录，但在世界杯赛场上，他还没有证明自己。最接近夺冠的是8年前，他率领阿根廷队打入决赛，而且差一点儿就击败正在巅峰的德国队。

四年前的俄罗斯世界杯，阿根廷队卷土重来。梅西遇到姆巴佩，两人的直接较量中，姆巴佩让人们认识到青春和时间的无敌。和他比起来，31岁的梅西已经像个老人。阿根廷队大败，也让无数球迷感伤，人们都是为梅西难过，因为看起来他再也没有机会了。

要承认世界是不完美的，我们只能这样安慰自己。但是，梅西还不想承认。这一届世界杯，已经35岁的他，再次站在了舞台上。

这一届的阿根廷队和以往都不一样，它可能不是最强的一支，却是最团结的一支，所有人都拧成一股绳，和梅西站在一起。人们津津乐道于德保罗等球员“保护”梅西的画面，他甚至会扒开那些找梅西签名的人。

在世界杯前，阿根廷队长期不败，这也让他们被普遍看好。而小组赛第一场比赛遇到沙特队，似乎也是最好的安排，轻松拿下就能获得三分，也会让球队慢慢热身进入状态。

但是，在最不应该的时刻，世界又呈现出残酷的一面——剧本并不是大家想象的那样，这就是足球本身的魅力，沙特队创下开赛以来的第一个冷门。

球迷们悲伤、脆弱的心又回来了，看起来那个魔咒又要来了，和墨西哥的比赛，竟然成为了阿根廷队乃至梅西的生死战，输了就要回家，输了很多人就会说自己的世界杯结束了。

还好，主教练斯卡洛尼改变了阵容，让利桑德罗·马丁内斯和恩佐·费尔南德斯上场，增强球队在防守和进攻端的活力，而梅西也再次拯救阿根廷队。梅西打进一记精彩的远射，并且助攻了恩佐·费尔南德斯。

梅西再次把阿根廷队从悬崖边拉了回来，只要最后一场小组赛战胜波兰队，阿根廷队就可以确保进入淘汰赛。背水一战的阿根廷队赢了，人们熟悉，也或者是希望的那个梅西似乎又回来了。

或许真有某种巧合，一天前，南美足联在卡塔尔首都多哈举办了一个悼念活动，纪念马拉多纳去世两周年。国际足联主席因凡蒂诺提议在未来的世界杯比赛中，设立相关纪念日来缅怀马拉多纳。

对梅西来说，这有着特别的意义。长期以来，人们都把他看成是马拉多纳的接班人。这给梅西带来很大压力。

马拉多纳是那个时代的天才，他狂放不羁，“问题”不断，却也受到老天眷顾——如果在今天，因足球中植入芯片，老马的“上帝之手”进球就不会发生了。如果卡塔尔世界杯不是在冬季，这个纪念也不会发生。

这个纪念，再次把梅西纳入到阿根廷的足球谱系。

而梅西是一个完全不同的人。他代表着21世纪的足球，更科学的训练延长了他和C罗的运动寿命，他们不但有着惊人的天赋，也有着惊人的纪律性。

但是，足球终归是22个人在场上的运动，它最大的“确定”就是不确定性，就像这个时代一样。摆在梅西面前的，仍然是大大的问号。

还好，他的球迷们也都接近中年，大多数已经心态平和，已经能够平静接受任何时候的梅西。人们只是希望他不要受伤，希望他能够多踢几场，为球迷们奉献更多精彩——他终将落幕，我们也一样，但只要曾经精彩过。