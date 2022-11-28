“速成”的心理咨询师是“解忧”还是“忽悠”？

来源：工人日报

作者：时斓娜

“进阶成长班全年低价3180元！从业必备！通过率95%！”11月11日，一家心理咨询师培训机构的赵姓工作人员在给学员发来的信息中，卖力推荐着课程。

2017年9月，为深化“放管服”改革，提高职业资格设置管理的科学化、规范化水平，人社部取消了心理咨询师职业资格认证考试。

距离心理咨询师退出国家职业资格目录已五年有余，如今，心理咨询行业迅速发展，根据企查查的数据，我国经营范围含心理咨询的企业已超16万家。特别是疫情期间，心理咨询需求暴涨，让不少培训机构看到了商机。

记者调查发现，一些心理咨询平台、机构收费很高，动辄几千元，但咨询师水平良莠不齐。虽然是非准入类职业，各式各样的心理咨询师培训合格证却被“包装”成“从业资格证”，还有机构声称，只要刷课时，拿证上岗当心理咨询师只需几个月就能“速成”。

“心理咨询不但可以缓解大众的心理困扰，还可以给职业人群进行心理减压，对大众心理健康促进有很大帮助。”有关专家建议，尽快出台相关行业标准和服务规范，别让心理咨询变心理“忽悠”。

培训合格证被“包装”成“从业资格证”

10月底，某培训机构的工作人员以“11月1日后仅招收心理学本专业考生”为由催促学员报名心理咨询师培训，“封班”“赶考末班车”是她频繁使用的“销售话术”。

“100多个小时的培训视频，播放就能累计学习时长，考试只有选择题。”一位学员向记者透露，自己就是这样“速成”取证的。

“有了心理咨询师证书，您就可以从事兼职、全职的心理咨询工作了。”采访中，记者发现，部分培训机构的招生“推广话术”中，将培训合格证“包装”成“从业资格证”，声称考了就能“持证上岗”。

事实上，以市面上较为普遍的中科院心理所心理咨询师基础培训项目为例，其发证机构中国科学院心理研究所在其官网上已明确表示：心理咨询现在是非准入行业，该项目不是心理咨询师认证，更不是职业资格。参加基础培训取得合格证书者，还不具备心理咨询独立执业的能力。

除了培训市场的鱼龙混杂，一些线上心理咨询平台还存在咨询师资质不达标、胜任力不足的现象。

记者在一家线上心理咨询平台上看到，平台对心理咨询师的学历、专业都不做要求，自行注册就可接单“执业”，在平台昵称中可随意设置咨询师、导师等头衔，收费也可自行决定。

“会聊天、有人气就行，顺着客户说，是否具备专业心理知识不重要。”在某线上心理咨询平台，想要兼职当咨询师的小轩得到了其他同行这样的答复。

记者发现，在消费者服务平台黑猫投诉上，以心理咨询和具体心理咨询平台、机构为对象的投诉不在少数。

没有了“硬门槛”，并不代表行业没门槛

今年4月，国务院办公厅印发《“十四五”国民健康规划》，提出完善心理健康服务，健全社会心理健康服务体系。专家表示，相较于快速增长的心理健康需求，目前，我国心理咨询师的人才缺口巨大。

在资深从业者看来，退出职业资格目录后，心理咨询师似乎没有了“硬门槛”证书，但是并不代表行业没有门槛。相反，成为心理咨询师远非培训拿证那么简单。

湖北东方明见心理健康研究所学术总监、华中师范大学心理学院外聘导师林秀彬介绍说，要想成为一名合格的心理咨询师，需要经过系统培养，不仅要达到一系列的胜任力标准，还要遵循工作伦理守则。

“理想的临床与咨询心理学专业硕士培养，本硕期间要学习数十门心理学专业课程，硕士期间还须在督导下进行至少几百小时的临床治疗或咨询实践，并且在获硕士学位后接受规律、正式的个体、团体督导至少1年。”林秀彬表示，国内大多数硕士即使从研究生期间就开始实习，也要在毕业后的几年时间里继续在督导下进行实践，才能达到250小时面对面服务以及100小时督导这一基本准入标准。

反观目前市面上的心理咨询师培训现状，林秀彬做了一个比喻：“这就像一个医学生只学了几次理论课，学到的也不过是‘冰山一角’，也没有经过实操训练，就当外科主刀大夫，谁敢让他做手术呢？”

现实中，心理咨询师缺乏专业能力，很容易导致来访者咨询后更“受伤”。采访中，多位心理咨询师均表示，不乏来访者因接受非专业心理咨询而延误病情，甚至导致病情加重的案例出现。“如果因为心理咨询师缺乏胜任力使得来访者不再寻求心理咨询，来访者可能就失去了一条本可以解决心理问题的途径。”有12年从业经验的独立执业心理咨询师魏虹说。

统一行业标准和服务规范

针对心理咨询师培训市场的不规范现象，原武警广东省总队医院心理科学科带头人、晴日心身医生集团创始人何日辉认为，培训资质的授权单位不能“授而不管”，在授予一些机构培训资质的同时，也要对其培训质量进行把控，有关部门也要对培训机构进行监管督查，及时发现并处理其过度营销、虚假宣传等行为，情节严重的应取消培训资格等。

目前，心理咨询行业仍缺乏统一的行业标准、服务规范。从长远看，规范心理咨询行业发展，有赖于建立健全专业人才培养体系。

专家表示，学历教育是培养有胜任力的心理咨询师的基础，而在督导下进行临床治疗或咨询实践是学校培养的重要环节。专家据中国心理学会注册系统数据推测，截至目前，我国注册的心理督导师只有700余人。对此，林秀彬建议，行业既要重视心理咨询师培养，也要重视督导师培养。

多位受访专家表示，心理咨询行业是需要建立信任的行业，来访者基于信任才会向心理咨询师吐露心声、配合治疗，不要让以信任为基础的心理咨询行业失去根基。何日辉呼吁：“尽快出台统一的心理咨询行业标准和服务规范，让有需求的咨询者能有所参照。”