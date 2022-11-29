俄罗斯人怀着怎样的心情去打仗？

来源：德国之声中文网

作者：Markian Ostaptschuk

“我怎么能帮助受伤的同事呢？”帕维尔（化名）问道，他不久前还是俄罗斯拉杜日内市的一名司机。41岁的他10月底收到了一份征兵通知。20年前，他曾是俄罗斯军队中的一名下士。他回忆说：“那个时候我挺好的”。他说如今自己的脊柱有问题等“不能提比水壶更重的东西。”他将情况告知了征兵委员会，后者让他去找医生。因为带有诊断报告的光盘无法被打开，他就被划分到了合适入伍的行列。目前帕维尔正在切巴尔库尔附近的一个训练场做准备。

他抱怨说：“说是要让我们练习射击。但我们却在忙于日常事务。我们在帐篷里睡上下铺。有电，但没插座。厕所在外面，很冷，没有灯。淋浴间只有冷水或根本没有水。虽然有志愿者们做饭，但我认为他们自己都不会去吃的。”他和战友们不久之后将被送到南部城市罗斯托夫，然后就得上乌克兰前线。

他说：“我其实根本不想杀人”，他承认自己害怕死亡：“每个人都怕，但他们不希望听到我们谈论这个问题。我和妈妈通话时会忍不住哭出来。我不想这样，但我无能为力。”帕维尔有一个妻子和三个孩子。他说自己对政治没什么兴趣：“我不明白要打什么。好吧，如果发生在我住的城市或周边的话。但如今的战争是机器人上阵，而不是用人。我们没有为此做好准备……如果那里使用的是这样的武器，我们走不出五米就会被一击毙命。”

安东也觉得俄罗斯军队的装备太差。38岁的他在入征之前是莫斯科一间大学的讲师。他与妻子有一个4岁的儿子。现在安东被分在一个坦克师里，几周后就要上前线了。“安排上有问题……我感到很不舒服，不习惯23岁的人自己还不合格的人对我下命令。

当安东收到征兵通知时，他去了征兵委员会，告诉对方自己之前没有当过兵：“我有大学学位，一条腿有点问题”。在进行体检后，他被告知等待通知。与此同时，安东积极给检察院、国家杜马写信，要求他们考虑他的个案。安东说：“诉讼正在进行中，然而我已经参加训练了。”他希望自己的军旅生涯不会太久。

他说自己的祖父和曾祖父都是军人，如果他现在不参军，他的家人会认为他是叛徒。

同样要上战场的阿列克谢（化名）认为这一切与他的利益毫无关联，只是肮脏的政治：“但我知道什么是荣誉，我服过兵役，从军校毕业，这就是我必须参军的原因”。这位25岁的中尉是一名职业军人。他没有透露现在自己身在何处：“没有人有关于这场战争的准确消息。你想知道你在为什么而战，可能为什么而死。对此我其实并不感到痛苦，我毕竟是个男人，是俄罗斯公民，我发过誓。但我不知道我个人与这场战争有什么关系。”他还补充说：“但如果我在前线遇到一个乌克兰人，要么他必须杀了我，要么我必须杀了他，那么一切都那么清楚。我知道我的手上会沾血，但命令就是命令。”

米哈伊尔（化名）自愿报名参军，他将在军队服役至明年1月。54岁的他本是一名律师，也是一位博主。他的妻子和四个孩子正在等他回家。他目前在赫尔松的前线：“我是一名坦克炮手，仍然有苏联时代的经验，可能会有用处”。

当问及他是否杀过人时，米哈伊尔说：“我在一个修理坦克的部门，我没有开过一枪。但如果我所在的部队受到攻击，我就得正面面对。我有头盔、防弹衣和一把机枪。”不过，他也曾经去过前线：“我在一幢大楼里的时候，它被炮弹击中了，我奇迹般地活了下来。米哈伊尔听说过俄罗斯军队中的死伤者，但不愿意谈论这个问题。他认为战争的目的是“保护讲俄语的居民免受民族主义团体的攻击。”米哈伊尔说要“胜利回归”。但他不知道这个胜利到底是什么。

俄罗斯宣布已完成30万预备役人员的动员，另有1.8万人是志愿者。赫尔辛基大学俄罗斯和欧亚研究所研究员扎瓦德斯卡娅指出，那些为了寻求正义应征的男性有一种错觉：“他们不愿意相信国家随便派人到前线，把他们当作炮灰。”她说，这些人之所以应征是应为响应动员令“他们中的许多人受雇于政府机构或国有企业”。

心理学家波图迪纳认为，响应动员令的许多人并没有意识到战争的真正危险，这主要是因为：“宣传将负面掩盖起来，好像不存在一样。”这些人主要是受教育程度低，几乎不知道自己权利的人。此外，人们从幼儿园开始就被洗脑，不能有自己的观点，要遵从命令。还有一个原因是，许多男人不愿意被看成是“懦夫”。

帕维尔表示，自己不知道政客们想通过战争达到什么目的，他说：“如果我们继续像现在这样生活会更好”。安东很担心，因为他不清楚这场冲突会如何结束。而身在前线的米哈伊尔说，他听说那里有“无意义的死亡”，他不想以这种方式给自己的生命画上句号。