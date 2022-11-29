河南山东河北多地蔬菜滞销 到底“堵”在哪儿？

来源：中国新闻周刊

作者：余源

初冬时节，本应是蔬菜紧俏、购销两旺的好时节，然而中国多地蔬菜遭遇滞销难题，甚至价格降至几分钱都难以走出田间地头。

在河南平顶山，超过10万吨萝卜、大葱滞销，周口更是多达14.7万吨西芹、娃娃菜等蔬菜滞销。据不完全统计，河南全省累计30万吨蔬菜滞销。

滞销难题不止河南。此前，一则山东曹县菜农因所种蔬菜滞销，为不耽误冬种无奈只能地里毁菜的视频也引发不少关注。同时，河北等地也出现卖菜难题。

蔬菜供销，一头连着需求，关系着很多居民的“一蔬一饭”，一头连着供给，牵涉到太多菜农的收入生计。蔬菜难卖，到底难在哪儿？

滞销

河南商丘夏邑县是中国蔬菜生产重点县以及优质蔬菜生产基地，全年蔬菜种植面积35万亩，眼下正是当地优质芹菜上市的时节。

老魏（化名）是当地小有名气的种植户，今年承包了近30亩的芹菜。他告诉中国新闻周刊，当地蔬菜种植已经有40多年的历史了，尤其芹菜受到市场欢迎。“我们的芹菜口感好、颜色亮，而且含有丰富的微量元素硒和锶。此前销路一直不错，可今年却卖不动了。”

据老魏估算，包括自己在内，全县芹菜种植面积达1万余亩，近1亿斤芹菜严重滞销。

农民平时只负责种不负责卖，因此面对滞销的办法并不多，只能降价销售。目前，老魏已经把芹菜的地头价降到了5分钱一斤。

要知道，去年行情好的时候，老魏的芹菜最高卖2块钱一斤，换句话说，今年的价格相当于去年的1/40。

那这样不赔本吗？当被这样问到，老魏无奈地表示“能不赔吗？”他向中国新闻周刊算了这么一笔账：按5分钱一斤计算，一亩地收入才500多块钱，可成本就得2500元，等于一亩地就要亏2000块钱。“可再赔钱也得卖啊，绿叶菜就是这样，晚卖一分钟，损失就多一分。”

河南是中国蔬菜生产第二大省。中国国家统计局数据显示，2021年蔬菜产量达到7607.15万吨，在中国占比达到9.8%，蔬菜外销链条辐射周边湖北、安徽、浙江、江苏等地。

目前夏邑的情况正在河南多地上演。据报道，河南省内50个种植大县都存在不同程度的蔬菜滞销情况。汝州纸坊镇蔬菜种植面积2万多亩，350万公斤小葱、93万公斤菠菜、19123万公斤白菜等多种蔬菜遭遇滞销，当地只能消化蔬菜产量的10%，剩下90%的蔬菜往常会发往省内其它地区和省外，但当下大量蔬菜被滞留在地里。

据中国农产品流通经纪人协会向中国新闻周刊提供的一份数据显示，截至11月19日，河南全省共计有30万吨左右的蔬菜滞销（不完全统计）。其中滞销严重区域如平顶山汝州、叶县、郏县有白菜、萝卜、大葱、蒜苗、香菜等11.2万吨滞销；周口扶沟、西华、鹿邑、郸城、淮阳有西芹、娃娃菜、大葱、有机花菜等14.7万吨滞销。

无独有偶，华北部分地区也正在遭受蔬菜滞销困难。

近日，一位山东曹县农民遭遇“芹菜难卖”的视频在网络上引发了网友的关注和共鸣。视频中，农民低头看向已经犁平的土地，计算着有将近十万斤蔬菜就这样被毁掉的场景，看着令人心疼、也令人心酸。这位菜农在视频中表示：“因为菜卖不出去，大面积种植，又没有客商来收，我们采取了没有办法的办法，直接把它给毁掉了。”

河北邢台信都区白塔村的王大娘，今年收获了20万斤的大萝卜，没成想丰收却成了烦恼。她告诉中国新闻周刊，往年都有客户上门收，但今年客户都进不来。即便有个别客户想来收萝卜，自己也因为疫情被封控在家里了，都没办法出门，只能客户自己去地里取。

症结

客观上来说，近期多地疫情出现反复，部分机关食堂和餐饮企业暂停堂食甚至外卖，导致蔬菜团购量下降明显。

中国国家统计局数据显示，10月份社会消费品零售总额为40271亿元，同比下降0.5%，环比下降0.68%，刨除汽车消费后社零总额下降0.9%。其中，餐饮收入4099亿元，下降8.1%。

不过与往年不同的是，导致今年需求不振更重要的原因是防疫引发的“交通梗阻”。

以山东曹县农民遭遇“芹菜难卖”为例，据相关媒体报道，外地车辆进入曹县拉菜，要提前三天报备；而郑州和西北五省份等地的货车，即便提前报备也不允许进入曹县；至于本地货车拉菜外出，即便不经过疫情风险区，回乡后也要居家隔离一周。

此外，有河南老板在网上讲述，想去8个滞销地拿菜，“前一天给每一个高速路口打电话确认，有需要村里开证明的，有需要村里和镇上同时开证明的，有开了证明告诉不让下的。”

“这种情况下即便想帮忙都使不上劲。”在北京从事蔬菜批发生意的刘佳明（化名）告诉中国新闻周刊，自己在河南南阳有蔬菜基地，当地的大白菜、娃娃菜、甘蓝、西兰花正面临严重滞销。

“其实北京这边也有需求，昨天物美超市就通知我需要上货娃娃菜2万袋，也就是6万颗，这相当于好几亩地的产量了。我也联系了南阳当地的娃娃菜种植户，可被告知进不去。”

不过从根上来讲，蔬菜滞销本质上还是市场供需失衡造成产销矛盾。

从供给端来看，今年的蔬菜产量确实较去年更多。据中商产业研究院数据，2021年我国蔬菜播种面积为21872.21千公顷，蔬菜产量为7.67亿吨，2022年预计蔬菜播种面积增长至22356.35千公顷，蔬菜产量可增至7.91亿吨。

蔬菜价格也能在一定程度上反映今年蔬菜供大于求的现状。11月23日，新发地市场蔬菜加权平均价为3.19元/公斤，2021年同期为3.76元/公斤，蔬菜价格降幅明显。从新发地市场统计的25种常用蔬菜来看，只有土豆、山药、红薯及生姜价格高于2021年同期，其余21种蔬菜价格都低于2021年同期。

北京新发地市场相关负责人表示，今年蔬菜供给更多，一方面是因为今年秋季蔬菜总体上扩种了。由于2021年秋季蔬菜价格总体偏高，今年秋季蔬菜结构性调整幅度过大，使得蔬菜种植面积超过去年同期。

但其实去年蔬菜价格高，并非因为种植面积不足造成的，而是因为不利的天气影响了产量。“去年蔬菜在种植初期降雨过大，一部分蔬菜种植期推迟，上市期也推迟；在生长期内又有受淹现象，造成夏秋季蔬菜供应链衔接出现断口。”

其次，今年秋季蔬菜在生长期内的天气状况基本正常，秋季气温又比常年同期偏高，更有利于蔬菜生长，使得今年秋季蔬菜的单产、总产明显超过去年同期，形成了阶段性供大于求的状况，导致部分地区出现卖菜难现象。

疏堵

布瑞克农业大数据集团研究总监林国发告诉中国新闻周刊，蔬菜滞销，势必会影响农民收入，长此以往将伤害农民种菜积极性，不利于稳定农产品供给。而且农时不等人，如果不尽快解决滞销问题，还会影响后期其他作物如小麦种植。

在他看来，当务之急是抓紧产销对接，打通物流堵点。“政府部门要千方百计采取措施，帮助菜农寻找市场销路，扩大销售半径，解决滞销卖难的燃眉之急。”

实际上，自今年4月底以来，物流畅通多次被国常会提及。11月22日召开的国常会再次明确，物流保通保畅工作机制要不间断协调，保障主干道和微循环畅通，保障港口、站场等集疏运正常运行，及时打通堵点，维护产业链供应链稳定和进出口通畅。

目前，多地已开始着手调整防疫措施，畅通物流循环。

以河南为例，11月18日，河南省召开全省重点市县蔬菜促销电视电话会议，要求优化防疫措施，严格落实鲜活农产品绿色通道政策；19日，河南省出台蔬菜促销10项举措，帮助农民卖菜；22日，河南再出台7条措施保“大动脉”物流通畅，严禁擅自阻断道路，确保通往蔬菜基地、农产品批发市场等场所道路畅通。

在山东，曹县农业农村局相关负责人也回应称，在了解当地芹菜等的滞销现象后，他们已联系了本地大量商超与农民对接，并帮农民打时间差卖菜。同时，曹县韩集镇负责人回应称，已按最新防控措施进行整改，无涉疫风险的货车拉菜不隔离。

从全国层面看，11月21日，中国农产品流通经纪人协会响应中华全国供销合作总社号召，发出助力河南省销售滞销蔬菜的倡议书，呼吁各会员企业、分支机构发挥资源优势，通过组织电商平台、直播带货；内部食堂、商超签订直供直销合同等方式，助力拓宽河南蔬菜销售渠道。截止到11月25日中午12点，共计销售河南蔬菜1617.4吨，311.3331万元。有采购意向约1800吨，482万元。

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员姜文来表示，下一步各地在疫情防控的过程中，不仅要做好疫情防控工作，也要重视农产品销售畅通、农民收入等民生问题。特别是蔬菜等鲜活农产品保鲜期短暂，运输畅通与否直接关系到农民利益能否得到保障，应该开辟蔬菜等鲜活农产品的运输特殊优先通道，畅通鲜活农副产品销售。

事实上，有关果蔬等农产品滞销现象几乎年年都有。不同于水稻玉米小麦等主粮，这些非战略保障物资的经济作物，受市场供需影响明显，如何发挥好市场配置的效能，用好政府调控的手，是中国农业提质升级必须直面的问题。

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥向中国新闻周刊指出，从长远和根本来看，要改变产销结构，破解农民难以得到有效信息的问题。“要进一步出台政策，引导龙头企业与农民形成更紧密的联系和合作关系，鼓励农民合作社的发展，促进农民以市场为导向进行生产。”

中国农产品流通经纪人协会副会长兼秘书长雷斌也对中国新闻周刊表示，提高农民抵御市场价格风险能力，增强产业链稳定性，还可以从提升农产品精深加工能力着眼。

“发展农产品精深加工，能够有效提升农产品原料附加值，让农民更多分享全产业链增值带来的收益，这也是推进农业供给侧结构性改革、加快农业农村现代化的重要支撑力量。”