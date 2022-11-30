知情人谈张核子和核酸生意：深圳坐拥带停机坪别墅，张姗姗是谁？

来源：澎湃新闻

作者：王去愚

张核子是谁？张姗姗和他究竟是什么关系？

围绕近期卷入风口浪尖的深圳市核子基因科技有限公司实控人张核子，11月29日，澎湃新闻联系到与张核子有长期交往的一名知情人吴易（化名），试图解开这个检测行业神秘人物的背景。

在吴易的记忆里，张核子来自湖南永州，大学毕业后进入深圳公安局，不久就离开了。从深圳公安局离职后，张核子涉足的第一个行业是装修。

在一篇被媒体广为引用的企业宣传文章中，张核子为中国医科大学法医物证学硕士、遗传学硕士。1990年，张核子考入中国医科大学，毕业后深圳市公安局以高新技术人才引进到深圳市公安局工作，筹办中国最早的DNA鉴定中心。（张核子）而后离开公安局，自主创业成立深圳市红石别墅装饰公司。

新人初入一个全新行业，而且是利润较高的那部分业务。吴易说，没有政商资源肯定不行，“他在这里赚到了第一桶金，大约两三百万吧。”

上述核子基因集团公众号文章称，（张核子）2012年成立深圳市核子基因科技有限公司（简称核子基因），致力于成为中国最大的基因检测销售平台。

吴易说，检测领域里的亲子关系鉴定是暴利行业，至少在深圳是这样。“在深圳做亲子鉴定，一般市场价是3000元上下，而实际成本不到100元。”

亲子鉴定技术成熟，STR分析只需将含有STR位点的基因片段用PCR(polymerase chain reaction)的方法扩增，再通过检测所扩增出来的DNA片段的长度，就可以绘制一个人的个性DNA图谱。

“比如我现在从事的肿瘤研究，肺癌做基因突变检测需要4000元，其技术原理同样是放大DNA片段的分子生物学技术，技术门槛并不高，美国的高中生在实验室就可以完成这种检测。”

在他的陈述中，这个昔日的湖南青年在充满无限可能的深圳找到了自己的机会，成为这个城市无数富豪中的一员。

2019年夏季的一天，张核子在其深圳某风景区的别墅里宴请来客。那里更像是庄园，有泳池、豪车和停机坪。有来客问及别墅的用地问题，张核子答已经取得房产证。

吴易说：“从我与他的交往看，张核子为人处事还是很靠谱的，他爸也不是网上流传的某将军。”

公开消息显示，11月28日，张核子弟弟张原子回应媒体时表示，其家庭为普通家庭，“我们都是很低调的，我们没有义务发什么澄清。”

如今核子基因深陷众怒，其监事张姗姗同样引人注目，此前她被曝出与38家检测机构关联。

张姗姗是谁？

吴易说：“他自己告诉我们，他有一个女儿，在海外念书。他没有说他女儿叫什么，我朋友说他女儿叫张姗姗。”

半年后，冠病疫情暴发。张核子随后将业务扩展到核酸检测行业。

针对当下舆论关注的核酸检测问题，吴易认为，政府采购核酸检测，企业提供服务，问题也不能全部归咎于企业，即便没有张核子来检测，也会有其他人。

“只是企业做大了，通过加盟的方式快速扩张，无法在短期来提高员工素质，必然会出各种问题。”

提及核酸检测的暴利问题时，吴易认为，公众只统计了显性的营收，而没有考虑隐性成本，包括灰色销售费用，“这个成本往往在1/3到1/2之间。”