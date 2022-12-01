让防疫大数据更精确，减少群众焦虑

来源：澎湃新闻

作者：方圆

市民陈先生从市区坐地铁到火车站换乘另一辆地铁，此刻他的手机软件显示：“返X回X不满5天”。该市民疑惑：为什么只经过火车站，防疫大数据会有这样的“判断”？根据相关规定，“不满5天”的人员，外出活动会受到一些限制，因此这个大数据错误，自然给陈先生带来了焦虑。

大数据“错判”，自然还可以申诉，但肯定耗时耗力。由此想到，像陈先生这样被防疫大数据“错判”的情况，只是个例吗？纠正起来方便吗？

毫无疑问，大数据给疫情防控带来的帮助显而易见。不敢想象，倘若没有大数据的应用，一座城市的防疫工作将会出现什么样的困难局面。现在我们很多疫情防控方案，从对一个区域、一个小区的疫情风险等级确定，到对一幢楼、一户家庭乃至一个人的管控要求（规定），都是以大数据为基础的。可以说，大数据在防控中直接左右着每个人的行动。

但大数据会出错吗？它会误判吗？答案也是肯定的。常识告诉我们，科技是一把双刃剑，任何技术都不是没有漏洞。从整个防疫大数据来说，出错概率极小，但错到具体的某个人，就是百分之百的“大事”。

当然，对大数据偶尔出错，只要能够做到快速纠正，快速排除不正确的数据显示，那么它给当事人带来的不必要的麻烦，以及当事人的焦虑情绪，自然就会消除。

那么快速纠错难吗？据悉，现在一些地方的防控大数据管理机构的电话比较难打通，而相关的APP、小程序、公众号等服务平台，对于老年人就不怎么容易操作。因此，相关工作人员对于投诉的快速受理，进而快速处置，自然是对大数据出错快速纠正的最有效办法。从这个意义上说，对大数据赋码必须要健全申诉、处置流程。

大数据“错判”，对只是发生在一个人身上的具体事件，能否引起重视，快速解决，这就取决于我们的相关工作人员是不是高度重视“一个人一件事”了。如果说，快速纠正并不难，那么就需要相关工作人员的担当责任，对每个当事人的满腔热情帮助解决困难。

当前疫情形势下，通过大数据而“早发现、早处置”已经成为疫情防控的重要渠道。疫情防控措施贵在科学精准，成效系于科学精准。把握“战疫”大数据的主动权，就能用更小的代价在尽可能短的时间把疫情控制在最小的范围，最大限度减少疫情对经济社会发展和群众生产生活的影响。

大数据可以大大提高科学精准防控的效率，减少疫情对群众工作和生活的影响。关键在于能否“用好”和“准确研判”，落实落细操作规范，严格把好每一个环节，让疫情大数据防控工作更精准。也希望这样的“错判”，别再发生了。