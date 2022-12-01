明星光环到底能撑起多高的溢价

来源：澎湃新闻

作者：予恒

988元（人民币，下同，189新元）一件的纯白浴衣、988元一套的纯白睡衣套装、168元两双纯白袜子……日前，欧阳娜娜推出自创生活方式品牌“nabi”，其贵得令人咂舌的定价引发网友热议。不少网友吐槽：“姐，贵得离谱好吗？”“你明明可以抢钱，却非要标个定价”“你知道你粉丝群体的年龄层吗？这个定价真的过于离谱了”……

明星火了后利用自身的流量优势推出自创品牌，趁机收割一把“粉丝经济”，这个如今已经很常见。但很少有像欧阳娜娜这样，因为自创品牌的定价问题而引发如此多的吐槽。

根据业内人士的说法，按照nabi浴袍材质来看，生产成本大概在60元/件左右，加个logo大概是65元/件。算上包装设计、品牌授权，普通品牌在电商平台上卖出去的话，按市场行业来说，一件售价最多不超过300元。很明显，988元一件的纯白浴衣，已经远远超出一般的市场价格。

当然，明星光环加持的自创品牌，难免会多些溢价。对粉丝来说，购买偶像的产品也自带情感投资价值，所以心理价位也相对会更高一些。因此，若仅仅是以一般市场行情，或者说成本价，来评价明星自创品牌产品的定价，也不一定准确。

但是，明星的光环效应到底能够撑起多高的溢价？市场也会有一杆秤。欧阳娜娜的自创品牌发布后，价格就成了一个突出的槽点，这多少反映出其定价已经触及消费者所能够接受的阈值。

当然，也有网友认为，一个愿打，一个愿挨，又不是强买强卖，只要明码标价就没什么不妥。这话确实不无道理，但要注意的是，欧阳娜娜的粉丝群体构成。有统计显示，欧阳娜娜是00后明星中带货排行榜第一名，其中，90后、00后消费者占比超过一半。也就是说，她的粉丝消费者中，在校学生，或是刚走上社会的年轻人占据了相当大的比例。显而易见，面向这样的群体“带货”，如果完全不考虑他们的消费能力，未免有点吃相难看。

有网友指出，如此靠粉丝捞金，却不顾粉丝的腰包承受能力，看不出对粉丝有什么真正的尊重。但实际上，这可能不止是考验粉丝的腰包承受能力，还直指一些年轻粉丝甚至是未成年粉丝家长的腰包。

说轻点，这是不够尊重粉丝的感受；说重一点，则是捞金“用力过猛”，大有透支之嫌——透支粉丝乃至其家长的钱包，也在透支自己的影响力。而再联系到之前欧阳娜娜还因为要求粉丝付费开直播陷入争议，这次操作恐怕会进一步反噬其公众形象。要知道，00后的欧阳娜娜如今也才22岁，星途还很长，如此急于谋求变现，多少有点操之过急，对于个人长远发展而言，未必是好事。

最后，还是想提醒一些“用情至深”的粉丝，购物应该量入为出、量力而行，好好掂量一下自己和家长的钱包承受能力。