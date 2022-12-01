伊朗队无缘世界杯16强，可硬朗不止一面

来源：《新京报》

作者：秦向前

北京时间11月30日，卡塔尔世界杯迎来一场焦点之战。伊朗队对阵美国队，胜者晋级16强。伊朗足球不是保守派，美国队亦非慢性子。两队很快就进入攻防节奏，上演了一场硬派角力。最终，美国队技高一筹，1比0小胜伊朗，跨进16强赛圈。

虽然伊朗队错失大好局面，没能创造晋级16强的历史，但他们让我们看到了硬派足球的魅力。足球是一个复杂的游戏，蕴含着简单的魅力。知其不可为而为之，就是这魅力之一。

24年前，伊朗队与美国队同样在世界杯上相逢。1998年的法国世界杯，即将进入新千年的人们称两队这场比赛为“世纪之战”。美国队在这场比赛中率先取得了进球，但在伊朗名将阿里·代伊的带动下，伊朗人很快将比分扳平，继而反超，最终2比1赢得胜利。

当时的赛前握手礼，美国人率先走向伊朗队，创造了足球史上的佳话。伊朗队硬朗的球风，不断进攻的哲学，同样让人们开始想象亚洲球队的可能性。当年伊朗队的阿里·代伊，这位著名的攻击手曾创造了职业球员在国家队进球的纪录。

阿里·代伊代表国家队打进了109个进球，这一纪录保持了十几年，直到2021年才被C罗打破。1998年，伊朗在法国世界杯上击败美国队之后，阿里·代伊说，“足球让我们在世界人民面前抬起了头”。

足球的观赏维度有很多种。势均力敌的比赛好看，双方寻找彼此的弱点，你来我往，形成对话。实力不均的足球有时也好看，强者虽发挥自如，弱者不言放弃。知其不可为而为之，就如同史册上那些燕赵之地的游侠，往往令人感慨悲歌。

伊朗队就是这样一支令人感慨悲歌的球队。在本届世界杯上，伊朗队一直是人们的话题中心，媒体的热议焦点。伊朗队首战英格兰队，2比6大败。抬望眼，潇潇雨歇。英格兰队在世界杯踢出了英超的节奏，贝林厄姆、萨卡这些00后如初生之犊，不断冲击伊朗人的防线。

面对英格兰队的青春风暴，伊朗队虽然大比分落后，但没有放弃进攻的欲求。伊朗队球员塔雷米在英格兰队传球中找到机会，抢点成功，像一骑骏马杀入万军之中，取得一粒金子般的进球。知其不可为而为之，这样的球员令人敬佩，这样的足球令人亢奋。

本届世界杯上，伊朗队球员的言行是一种刚强，他们的球风同样是一种硬朗。坚刚不可夺其志，伊朗队主教练奎罗斯在美伊两队对决之前说，与美国队的交手“意义特别”。这份特别的意义，一方面牵涉能否晋级16强，另一方面是因为对手是美国队。

1998年法国世界杯，伊朗队击败了美国队，创造了历史。2022年卡塔尔世界杯，美伊两队再相逢，伊朗队挑战的不仅是美国队，更有16强这个历史性的目标。历史青山一万重，青春人永远在路上。足球是令人愉悦的游戏，足球也是个体标记历史的事业。

抚今追昔，我们纵览伊朗队历史与当下，不免感慨以系之。从阿里·代伊到萨达尔·阿兹蒙，世界杯赛场绿草如茵，伊朗球员们像大地上的孩子，“不论用四季来转换东南与西北，不论用温情与冷漠相逐又相随”，出征的人总选择生命的无悔。

伊朗足球，可看不惟一端，硬朗不止一面。