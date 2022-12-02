年轻人“围炉煮茶”也是传承保护舌尖上的“非遗”

来源：新京报

作者：孔德淇

据新华社报道，北京时间11月29日晚，我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”成功通过评审，列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

自古以来，中国人就开始种茶、采茶、制茶和饮茶，发展出绿茶、黄茶、黑茶、白茶、乌龙茶、红茶六大茶类及花茶等再加工茶，2000多种茶品供人饮用与分享。制茶技艺及其相关习俗，不仅代表着特定历史的生活方式，还是中华文明的重要象征。此次申遗成功，范围更为广泛，有关茶园管理、茶叶采摘、茶的手工制作，以及茶的饮用和分享的知识、技艺和实践均在其列。

毫无疑问，中国传统制茶技艺及其相关习俗申遗成功，对于进一步弘扬传播中国源远流长的茶文化，推动茶文化内涵式发展和立体化呈现意义非凡。不过，非遗不只代表历史，更应满足当下、适应未来。

这也意味着，非遗既需要时时有、处处有，也需要日日新。历经岁月磨洗，茶文化的精髓与其文化结晶的性质不会变，但与茶文化相关的推广，一定要与时俱进、守正创新，才能够使得古老的技艺习俗在快节奏的城市生活中延续生命。

与欣赏戏曲等非遗不同，公众体验茶文化，有更多的亲身参与感，可通过重新赋予仪式感和社交元素，满足消费者特别是年轻人的休闲、社交需求，提供其他娱乐方式提供不了的文化审美。近段时间，“围炉煮茶”成为休闲娱乐界的“网红”，正是切中了年轻人渴望从快节奏的生活工作中“偷得浮生半日闲”的需求。

事实也证明，类似用流行方式推广传统聚人气，有助于进一步释放文化力，激活发展力，使得中国传统茶文化不再是“高岭之花”，而是在更年轻的群体中落地生根，成为一种与之相伴的日常饮品。

无论如何创新，申遗的根本目的是“护遗”，保护的最好的方式则是融入人们的生活日常。当然，茶文化的传承保护还需有关部门持续发力推进，在研究茶文化内涵的基础上，以绿色发展、活态传承、多元融合和强农惠农等方式，使其回归传统、回归生活，同时助力中国茶文化在世界范围的传播，推动茶文化及相关产业“走出去”，让古老的非遗在现代社会中焕发生机。

