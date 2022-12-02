谁，断了德国队的路？

来源：澎湃新闻

作者：蒲垚磊

又一次，德国队倒在了世界杯小组赛。

世界杯小组赛第三轮，德国队4-2击败哥斯达黎加，然而在西班牙队1-2遭遇日本队逆转的情况下，德国队以净胜球劣势位居小组第三，遗憾出局。

由此，E小组这个“死亡之组”给出了一个让所有人赛前无法预料的结局——日本队先后击败德国、西班牙两大强队，以小组头名出线，西班牙小组第二。

而在F组，最后的积分榜同样堪称冷门——摩洛哥小组头名，克罗地亚第二，比利时队惨遭淘汰。

德国足球，到了洗牌的时候

小组赛最后一轮，两战仅积1分的德国队没有任何退路，他们的命运也不在自己手中。

格纳布里在第10分钟为德国队先拔头筹，然而下半场特耶达和巴尔加斯先后进球，为哥斯达黎加将比分反超，德国队一度站在了输球的边缘。

好在最后的二十多分钟，德国队终于找回了进攻的状态，哈弗茨梅开二度，菲尔克鲁格破门，最终德国队以4-2终结比赛，也取得了本届世界杯小组赛的唯一一场胜利。

但这场胜利，没能拯救德国队。

在同时进行的另一场比赛中，西班牙队爆出冷门，1-2不敌日本队——这让日本队的积分后来居上，超越德国和西班牙来到小组第一，而德国队与西班牙同积4分，但因为净胜球劣势而被挤到了小组第三。

就这样，德国队只能吞下小组赛出局的苦涩，这已经是他们继2018年世界杯遭遇滑铁卢之后，连续两届世界杯止步小组赛……

从2014年世界杯夺冠，到如今两度小组出局，德国队已然从巅峰跌入了低谷。诺伊尔创造的世界杯门将出场纪录（19场），哈弗茨迎来的世界杯首球，都因为最后的失败而失去了意义。

赛后，央视解说贺炜再现诗人本性，他送给了德国队一段结束语：

比赛结束，连续两届世界杯，德国人都未能从小组当中突围成功。汉斯·弗里克曾经是德国队上一次获得世界杯冠军时的助理教练，他知道该如何获得世界杯，但是他手头目前没有合适位置上可用的人才。

德国的球迷一直希望他们传统意义上的中锋能够存在，德国足球能够踢出像贝多芬的音乐一样强烈而激情的不朽咆哮。

但是德国队没有做到这一点，连续两届世界杯，他们踢出来的，像是瓦格纳的歌剧，尼伯龙根的指环。人们想起了当中著名的乐章，诸神的黄昏。

再见，德国人，连续第二届世界杯要跟你们说再见。20次参加世界杯决赛阶段的比赛，最近的世界杯五届，四届进入四强，却在最近的两届世界杯小组未能出线，德国足球又到了重新上路的时候。

他们曾经获得过辉煌，但是中间经过低迷，他们又重新回来，但是现在是他们再次寻找前进方向的时候。

成功避开巴西队？

其实，西班牙队的晋级事实上也颇为惊险。

在西班牙输给日本队的情况下，德国队如果也输给了哥斯达黎加，那么哥斯达黎加也将拿到6个积分，和日本队携手出线，西班牙、德国将双双被淘汰……

但好在西班牙队以排名小组第二出线，并且收获了一个相当不错的淘汰赛位置——很可能在八强避开了夺冠大热门巴西。

作为E组第二，西班牙在八分之一决赛将对阵摩洛哥，日本队则要对阵克罗地亚；一旦晋级，四分之一决赛，日本队大概率要面对巴西，而西班牙大概率将要面对的是葡萄牙。

惊险的“走钢丝”之后，恩里克为西班牙拿到了不错的剧本，但能不能走得更远，还得看球场上见真章。

真正的“亚洲之光”

在德国队出局之后，英格兰足球名宿莱因克尔在社交媒体上发出了自己当年的名言：“足球很简单，就是22个人追逐皮球90分钟，最后德国人获胜的游戏”。

但这一次，他在后面加上了一句揶揄——如果他们能小组出线的话。

面对这样的讽刺，德国队主帅弗里克只能尴尬承受，他在德国队帅位上的未来也一片黑暗。面对赛后“是否会辞职”的提问，他的回应是：“我们不久就能知道答案。

此前小组出线的澳大利亚虽然属于亚足联球队，但毕竟不在亚洲，这一次，日本队演绎了什么叫真正的“亚洲之光”。

在首轮2-1击败德国队之后，他们又一次上演神奇逆转，2-1击败西班牙队。在“死亡之组”当中，一次性击败两支世界冠军球队，日本队用一种最令人惊讶的方式完成了突围。

上一场比赛0-1输给哥斯达黎加之后，日本队主教练森保一的战术安排再一次遭遇质疑，如今他重新为自己正名——即便西班牙队控制了大部分球权，他的日本队依然扛住了压力。

数据统计显示，全场比赛西班牙队的传球次数达到了恐怖的1059次，日本队的控球率则只有可怜的16%，然而日本队笑到了最后，也创造了世界杯历史上控球率最低的赢球纪录。

不仅如此，本场比赛替补上阵的堂安律为日本队打入了扳平比分的一球，加上首轮比赛他的替补进球和浅野拓磨的破门，日本队已经有3粒进球来自替补球员。

同时，击败德国和西班牙的两场比赛，日本队都是在上半场落后的情况下完成逆转。

这样的战术表现和成果，将森保一送上了自己教练生涯的巅峰。日本队也由此实现了连续两届世界杯小组出线，创造了队史的新纪录。

日本首相岸田文雄也通过社交媒体送上了祝贺：“我想对大家的努力表示由衷的敬意。”

比利时出局，卢卡库疯狂“吐饼”

在这样一个神奇的夜晚，小组赛出局的强队并不只是德国队。

上一届世界杯，拥有“黄金一代”的比利时队在三四名决赛击败英格兰，获得了季军。这一次，芳华已逝的他们，在小组赛就打道回府。

对阵克罗地亚，比利时队最终和对手战成0-0平局，在同组另一场比赛摩洛哥2-1击败加拿大的情况下，比利时落后小组第二的克罗地亚1分，无缘16强。

本场比赛，比利时前锋卢卡库成为了当仁不让的主角。替补登场的他，连续错失多次绝佳进球机会，硬是生生“浪费”了球队嘴边的胜利。

头球攻门被对方门将没收、射门良机击中立柱、空门胸部停球送给对手门将……在球迷眼中，克罗地亚队能够小组出线，卢卡库的一次次精彩“防守”功不可没。

数据统计显示，仅仅出场了半场比赛的卢卡库，错失得分良机次数达到了4次，为本届世界杯并列最多。如果从出场时间来看，卢卡库堪称错失机会“效率”最高的球员。

赛后不出意料，卢卡库也成为了球迷“群嘲”的对象，而他自己也懊恼不已——下场之时，愤怒的他一拳打爆了替补席的挡板，随后扑在了比利时队助教亨利的肩头痛哭流涕。

比利时门将库尔图瓦的赛后发言似乎也坐实了球队内讧的传闻：“这样的结果有些残忍，但我们理应被淘汰。”

小将多库则力挺老大哥：“不仅是他（卢卡库）获得了机会，我们每个人都有机会，卢卡库错失了机会，但我认为不是他的错。”

赛后，从2016年拿起比利时教鞭的主教练马丁内斯表示，这将是自己执教比利时队的最后一场比赛。

场内场外一地鸡毛，竟成了比利时足球“黄金一代”的谢幕……