小鹏的反击还有多远？

来源：金角财经

作者： 梦清

11月的最后一天，小鹏汽车发布了第三季度的财报。

不出意外，从数据上看，这份财报难言理想。何小鹏在当天的财报电话会议上，也是直言不讳：如今小鹏正处在充满挑战的阶段。

确实，G9发布会的失利，销量的下滑，市值的跌落，无一不让市场担忧小鹏的未来。

但在财报发布之后，小鹏汽车在美股的股价暴涨47%，港股开盘也延续强势，一度涨超30%；再加上何小鹏在财报会议上透露出的一些信息，小鹏汽车的情况似乎并没有市场预期的那么悲观。

没有一个冬天不能逾越，对于小鹏汽车来说，走出这个冬天还需要多久？

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至暗时刻

小鹏汽车经历过两次至暗时刻。

一次是2019年的时候，何小鹏融不到钱，当时手里的资金只够撑6个月。他和蔚来的创始人李斌在香港见面，甚至考虑过要将两家公司合并。

另一次就是眼下，三季度的财报不太理想，整体营收环比下降；今年10月份的销量仅有5106台，与此前月均万台水平相比显得有些“失常”；而小鹏汽车内部刚刚也经历了组织架构调整带来的阵痛。

但是现在的情况比2019年的时候要好得多，至少账上的资金还足够撑几年。截至今年第三季度，小鹏汽车的账上资金还有401.2亿元。

普通员工对公司的信心也很充足“日常工作正常推行，也没少发一分钱工资。”

小鹏汽车今年的这个冬天格外寒冷，但接下来的情况，应该不会比现在更差。

从数据上看，小鹏汽车净亏损为23.8亿元，环比收窄12%。净损收窄是成长型企业走强的关键信号，尤其是正处于急速发展过程中的企业。

比如美团，在2015-2017年间，美团（经调整）的净亏损持续收窄，三年内亏损幅度减半。而这期间，也正是美团外卖业务杀出重围的重要阶段。

与此同时，得益于与供应商议价能力的提升，今年三季度小鹏汽车整体业务的毛利率也上升至13.5%。在今年以来碳酸锂成本持续创下历史新高的背景下，毛利率提升显得难能可贵。

同为造车新势力的蔚来，其三季度的综合毛利率为13.3%，环比上季度下滑了0.5个百分点。

而龙头大哥特斯拉，今年三季度的毛利率也没有做到增长。

倒是在全产业链上都有布局的比亚迪，在今年三季度的毛利率，环比增加了4.57个百分点。

无论是净亏损收窄，还是毛利率提升，这些隐藏在财报中的数字，于细微中发出明确的信号：小鹏汽车至少是已经见到底部了。

用何小鹏的话来说，三季度已经是他预期中最差的小鹏汽车了。

G9慢热

如果要用更具体的指标来衡量小鹏走出冬天的时间，那么G9的销量无疑是最受关注的。

小鹏汽车对今年四季度交付的汽车销量预期指引为2-2.1万台，大幅低于此前的预期。

但值得注意的是，小鹏汽车销量的疲软，正是在今年第四季度才开始显现。

今年9月底，小鹏G9的首场发布会备受争议，尽管小鹏汽车连夜修改方案，第二天就宣布了全新的配置价格体系，短期内仍然会对目标市场产生一定影响。再加上小鹏此前的爆款车型小鹏P7也进入换新期，会有很多潜客继续持币观望。

不过小鹏G9深厚的产品积累，正是在销量惨淡的这两个月中逐渐被用户感知。

知名车评人“38号车评中心”在试驾小鹏G9的过程中，对其操作性能给出了“日常驾驶感受，接近完美”的评价。“它能够很好地执行使用者的意图，操作平顺且响应比较快，刹车与动能回收系统做得也很好。”

“你能感受到过沟坎，但只是通过底盘传来的一点点声音和垂直方向上的震动，你的身体在水平方向上是几乎不摇晃的，这一点非常难得。”这是另一位车评人“奶爸兄弟”在驾驶过程中给出的直接感受。

除了驾驶感受备受好评，小鹏G9还有很多技术用在看不见的地方。

比如800V高压快充，能实现充电5分钟，续航200公里；比如配备的城市NPG，带来更好的智能驾驶体验。

不过，前者受限于现阶段基础设施还不完善；CNGP在实际应用上会受到高精地图的区域限制，但未来也将会陆续开放深圳、上海等城市。

更直白点说，小鹏G9的技术配置有些“超前”，不像之前的智能语音能快速被用户感知到，而用户却能很敏感地捕捉到官配行车记录仪等细节，虽然小鹏汽车此前已在各大社区开始收集并逐个解决用户反馈的问题，但在目前这个阶段仍然给用户体验带来“本末倒置”的错位感。

只有经过一个逐步感知的过程，小鹏G9的魅力，才能逐渐被释放出来。

目前线下销售门店也在传来一些好消息，试驾以及预订G9的客户已经开始明显增多。

按照财报的交付量指引来看，12月份小鹏汽车的销量预计重回万台水平，小鹏G9自然首当其冲。

何小鹏则在财报发布会上表示，“我们有信心小鹏G9将会做到30万级别SUV的前三甚至是前二，明年将进一步缩减与第一名的差距。”

如果G9迎来销量反弹，那么小鹏走出冬天也就指日可待。

坚持技术至上

何小鹏在接受采访时所说，小鹏G9是很重要的一款车，但这并不决定小鹏的生死。

G9的确很重要，它是小鹏全新的智能化整车平台的开始。何小鹏对G9的定义是“这个时代的标杆，也是智能汽车迈向无人驾驶汽车前的最后一代”。

与此同时，小鹏也在规划全新的平台。

何小鹏在Q3财报电话会上表示，基于过去几年的投入，小鹏已经布局了三个强大的车型平台，包括已完成的E平台，和计划在明年完成的第三代F平台和H平台。

基于这些平台，小鹏汽车将会衍生出更多新的车型，同时也将为产品的迭代升级提供坚实的基础。

而小鹏汽车下了大力气研发的智能辅助驾驶技术，也有了更多进展。

何小鹏称，明年三季度计划推出下一代XNGP（智能辅助驾驶系统），将向用户OTA推送无需高精地图的导航辅助驾驶，并且支持在数十个城市落地。

只有让用户在无城市高精地图的地段，和有高精地图的地段所感受到的辅助驾驶感受是一致的，辅助驾驶才会大范围地普及。

而小鹏接下来要做的，是降低辅助驾驶的成本，并且全系车型都将配上辅助驾驶系统，且没有高配低配，性能一致。

而这些技术的产出，反馈到财报上，就是小鹏汽车在研发上的投入。

过去几年，小鹏汽车始终是造车新势力中最舍得在研发上下血本的车企，今年三季度，小鹏的研发投入达到了15亿元，同比环比均增加了18.5%。如果从2018年算起，小鹏的累计投入则超过了125亿元。

对于新能源车企来说，技术研发是企业的灵魂所在，虽然高门槛的技术，未必立刻就能让用户感知到价值，但研发投入的坚持，却是确保了在未来竞争中拥有一席之地。

好消息是，现在已经有越来越多的大用户愿意为小鹏的XNGP买单。

何小鹏透露，目前小鹏G9订单中，有相当高比例的用户在XNGP尚未OTA（空中下载技术）的情况下选择了支持G9的Max版本。

“预计到明年，在产品口碑和成本的驱动下，XNGP将拓展到更多的车型，面向全国范围的用户群加速普及。”

对技术的坚持，是小鹏一以贯之的。与此同时，小鹏也在努力补足自己的短板。

小鹏汽车给人的印象更像一个埋头苦干的理工男，但小鹏G9事件，也让小鹏意识到营销服务的重要性。

何小鹏的原话是这样说的：“我们更多在销上思考更多，而未来数个月宏观上的调整，则是在销上减少资源，在营以及服上开创更多的打法。”

何小鹏把新能源汽车行业的竞争看成是一场马拉松式的比赛，“只有掌握核心技术，并且综合能力优秀，在硬件和软件都能取得大规模收入的强者最终会在长跑中胜出。”

说到底，坚持技术至上，才是小鹏汽车走出这个冬天，实现绝地反击的秘密武器。