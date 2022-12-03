许家印的2022：每一次现身都在忙啥？

来源：中新经纬

在2022年仅剩29天的时候，许家印在铺天盖地的消息中现身了，他的名字今年第三次出现在恒大集团的官网上。在恒大发布的视频与照片中，64岁的许家印依旧是一头黑发，只不过，额头前的头发稀疏了些。

每一次现身，许家印都要给坐在两旁的高管以及通过视频参会的员工下达一个个用数字组成的目标。这次，他要求：2022年全年要力争完成30万套的交楼，12月份必须保质保量完成交楼4.4万套。

这位前中国首富，此前曾活跃于各种公众场合，随着恒大陷入流动性危机，外界基本只能通过恒大官网来窥探他的动态。而他今年只在恒大系官网出现过5次，每一次，他都在忙啥？

传言发酵

许家印的消息，从2日上午开始流传，最开始并没有人在意，一个地产行业群聊里，有人发话说：“信这种消息的人要有多蠢！”

但是，一遍遍的传播、一次次的分享，让这件事被叙述得绘声绘色。再加上计划于2日召开的恒大月度工作会议临时取消，让这件事越来越像真的了。

据中新经纬了解，恒大方面最开始没打算正式辟谣。2日13时左右，恒大相关人士还说：“不做官方辟谣，防止增加热度。”不过，间接的回应还是出来了，有微信聊天截图显示，在13时33分，许家印在恒大高管群中发了一条语音讯息，群里一众高管用整齐划一的文字回复道：“好的，老板！”

大约1个小时后，许家印在高管群发布语音消息的事情被媒体证实。上述微信群中，回复许家印语音的是恒大集团及恒大地产地区分公司的负责人。

到这一步，不打算正式辟谣的恒大，已经可以不用再有新的动作。但是，已经取消的月度工作会议还是被提上日程，时间改为了2日19时。

这场会议的主题是“保交楼工作专题会议”。视频中，许家印说：“今年1至11月份，我们已实现交楼25.6万套，2022年我们要完成交楼30万套，12月份我们必须保质保量完成交楼4.4万套。这个月还剩29天时间，时间紧、任务重，恒大集团全体员工要坚定不移地履行我们的主体责任，永不放弃地努力拼搏，确保完成全年交楼30万套。”

与此前会议不同的是，此次特意公布了许家印一段时长59秒的讲话视频，似乎是要让外界更加相信：他一切正常。

露面寥寥

过去几年，许家印经常出现在各种公开场合，是企业界最知名的人物之一。但是，随着恒大暴雷，他基本只出现在公司内部会议上，外界只能透过恒大发布在官网的信息，一窥这位曾经的中国首富。

算上这次露面，2022年至今，许家印的名字只在恒大集团官网出现过3次，在恒驰汽车官网现身2次。2020年、2021年，他在集团官网出现的次数分别是12次、9次。根据官网的展示，此前两年，许家印的活动相对丰富，包括了公司业绩发布、慈善捐款、抗击疫情、恒大汽车生产与研发。而今年在集团的3次亮相，就只有2个主题：交付与卖房。

先看最近的这次。许家印制定的“2022年完成交楼30万套”的目标是什么水平？答案是：缩水的目标。2022年2月6日（农历正月初六），恒大举行了2022年保交楼新年开工动员大会，许家印在会上做了5000余字的发言，确立了2022年交楼约7000万平方米、共计60万套的目标。

他当时称，恒大在过去的高峰期时一年能交楼50万-60万户，60万套的目标相当于恒大集团所有保交楼项目中有近50%要在2022年完成交付，“所以说任务艰巨、困难重重。”恒大到底有多少已售出但未交付的房源，一直都没有准确的数字，如果按照上述讲话进行估算，其保交楼项目约有120万套，按照今年能交付30万套计算，还剩下90万套。当然这只是估算，实际数字或存在一定偏差。

中新经纬查询发现，对于每年的房源交付套数，房企没有进行过准确披露，而根据近日的公开信息，碧桂园预计2022年能够交付73万套房源。此前，恒大与碧桂园有很多相似之处，但如今却是云泥之别了。

复工复产也是许家印“心心念”的工作。今年9月12日，他的名字出现在恒大官网上，当日，恒大召开了复工复产保交楼周例会。其时他说，全国保交楼项目共706个，已复工项目668个，未复工项目38个。已复工的668个项目中，有606个达到正常施工水平，还有62个正在恢复正常施工过程中。从现场照片看，召开会议的地方，与12月2日是同一间会议室。

除此以外，销售又有多少呢？据恒大官网，今年5月5日的会议上，许家印要求公司深刻认识到销售的重要性，“从去年9月到今年3月，公司每月销售额仅两三千万元（人民币，下同），销售已基本处于停止状态。去年12月份、今年2月份我们两次启动销售，都没有成功，我们压力之大，不可想象。4月初，我们借助工程建设轰轰烈烈的有利条件，精心策划，第三次全面启动营销工作。这次我们成功了，4月份实现销售30.9亿元的辉煌业绩。”

暴雷以来，恒大的销售规模急剧下滑，根据此前公告披露，今年1-8份实现合约销售金额181.58亿元，合约销售面积194.98万平方米。此后，恒大再未披露过销售数据。2020年和2021年，恒大的合约销售金额分别为7232.5亿元、4430.2亿元。

不过，外界比较好奇，恒大陷入危机已经是众人皆知的事情，上述181.58亿元的销售额是如何产生的？又是谁在买？

困局难解

据公开信息，2019年-2021年，许家印多次参与公司的新能源车业务。到2022年，他似乎更关心地产主业，为数不多的为新能源车业务站台，是3月22日和4月21日。

3月22日晚7点，恒驰的动员大会上，许家印提出的要求是：大干三个月，6月22日一定要实现恒驰5量产。

4月21日，许家印在广州恒大中心体验了公司研发的恒驰5轿车。根据公布的视频，面露喜色的许家印坐在恒驰5的驾驶座位，并在工程师的指引下点了一首歌手韩磊演唱的《等待》。在现场，有员工喊道“老板，给大家说两句话好不好”，许家印十分高兴，一边竖起大拇指，一边说：“漂亮！真漂亮！”

2019年以来，恒大汽车通过一路买买买快速扩张，并在此后确定了“到2025年实现年产销超100万辆”的目标。恒驰5自今年7月6日开启全球预售，恒大对外宣布，不到15天订单超3.7万辆。9月16日，恒驰5在天津工厂正式量产。

然而，就在许家印传言发酵的同时，疑似恒大汽车内部发布“停工留职通知书”的截图也在流传。据媒体2日报道，恒大汽车广州工厂已出售给广州某国资车企，内部要求全部员工在今年12月底前搬往天津。

如今，恒大不管是地产主业还是新能源车业务，都不容乐观。同时，它还要面对债主讨债、债权人提请清盘、政府收回土地等多种问题。短期看，通过甩卖资产，恒大才能短期内快速回血、保持公司运转。11月28日，恒大公告称，将以75亿元出售深圳湾超级总部基地的原恒大总部地块，录得约1.63亿元的亏损。今年8月，恒大退还广州恒大足球场地块土地使用权，获得55.2亿元出让金退库款。恒大香港总部大厦也被摆上货架，不过暂未觅得买家。许家印也没闲着，根据媒体报道，他已经或计划出售名下位于境内外的多处豪宅。

在2月6日的2022年保交楼新年开工动员大会上，许家印说：“绝不允许贱卖公司资产。我从去年6月份开始就一直强调，任何时候都不能贱卖公司资产，要注意防范资产处置过程中的漏洞问题。不能依靠贱卖资产去还债务，否则资产贱卖完了也很难还清债务。”

距离这次讲话已经过去近10个月，恒大目前的资产处置是贱卖还是合理出售，就要看许家印如何判断了。