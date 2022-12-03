孙兴慜和苏亚雷斯的眼泪，人类的悲欢并不相通

来源：澎湃新闻

几乎每一届世界杯，每一届足坛大赛，孙兴慜都会哭。这一切，他带着骨折肿胀的眼眶，等来了喜悦的泪水。

这又是一场冷门，又是一场属于亚洲球队的逆转，更是一场属于英超最佳射手孙兴慜的正名之战。

昨夜今晨的世界杯交锋中，面对C罗领衔的葡萄牙，孙兴慜伤停补时长途奔袭，送出助攻，帮助韩国队2-1绝杀取胜，以进球数多力压乌拉圭，小组第二晋级16强。

在另一边，泪水同样出现在了乌拉圭球星苏亚雷斯脸上——纵使乌拉圭2-0战胜加纳，依然因进球数劣势出局。

英雄迟暮，美人白头，35岁的苏亚雷斯，在哽咽中结束了自己的最后一次世界杯之旅……

“亚洲之光”

亚洲风乍起，亚洲雄风震天吼。

亚足联球队澳大利亚收获D组第二，日本队更是连克德国、西班牙拿到E组第一，如今，韩国队也不甘落后。

小组赛最后一轮，面对必须全力争胜的局面，韩国队没有脚软——在葡萄牙队提前出线，进行阵容轮换的情况下，抓住了机会。

事实上，这场比赛虽然葡萄牙队阵容轮换了6人，但依然有C罗首发坐镇，葡萄牙也在第5分钟就早早取得领先——奥尔塔为葡萄牙打破僵局。

但韩国人没有放弃，第27分钟，金英权利用角球机会扳平比分。

伤停补时阶段，他们又创造了奇迹，孙兴慜在反击中长途奔袭送出精妙直塞，替补登场的英超狼队前锋黄喜灿射门完成逆袭。

就这样，在日本队2-1击败德国和西班牙，沙特2-1击败阿根廷之后，韩国队也为亚洲球队赢下了又一场冷门胜利——巧合的是，这几场比赛的比分都是2-1。

由此，韩国队也在三场小组赛得到了4个积分，凭借着2个进球数的优势，惊险力压乌拉圭队，挺进世界杯16强。

这是韩国队继2002年和2010年世界杯后，史上第三次晋级世界杯淘汰赛。同时，这更是世界杯历史上首次有三支亚足联球队晋级16强。

当确认晋级之后，孙兴慜在场上激动落泪。相比此前不敌加纳之后痛苦的泪水，这一次，“孙球王”的泪水充满了幸福。

“这是一场艰难的比赛，队友们没有放弃，四年前我尽了最大的努力，但是没有取得这样的成绩。”他在赛后表示。

2018年世界杯，韩国队曾在小组赛末轮2-0力克德国，只是遗憾未能小组出线，这一次他们再度完成“下克上”，但有了更好的结局。

接下来，韩国队将在八分之一决赛对阵强大的巴西；就在同一个半区，日本队将迎战克罗地亚。

对于两支亚洲球队来说，取胜的难度都极大，但梦想还是要有的，万一实现了呢？万一日本韩国会师八强了呢？毕竟，巴西队也能在小组赛最后一轮输给喀麦隆。

苏亚雷斯流泪告别

当孙兴慜流下激动而幸福的泪水之时，乌拉圭球星苏亚雷斯流下的则是伤心的泪水。

小组赛第三轮对阵加纳，乌拉圭队2-0拿下胜利，但这一比分依旧不能让他们出线——只要能再多进一球，他们就将以净胜球优势力压韩国，拿到那张宝贵的淘汰赛门票。

在乌拉圭队上下看来，这是一场“黑暗”的比赛。第57分钟，努涅斯疑似在对方禁区被犯规；伤停补时，卡瓦尼疑似在对方禁区被犯规，但最终主裁判都没有判罚点球，连VAR都没看。

赛后，乌拉圭队围堵裁判讨要说法，卡瓦尼更是一拳击倒了场边的VAR装置……

本场裁判先判给了加纳队一个点球，但阿尤罚丢了。

这是自2002年世界杯之后，乌拉圭队首次参加世界杯无缘小组出线，而这样的出局方式，让他们愤怒不已。

赛后苏亚雷斯就怒喷判罚不公，表示努涅斯和卡瓦尼两次被侵犯都应该是点球：“今天裁判漏判了我们两个点球，国际足联应该解释一下，他们是为什么做出这些不可理喻的判罚的？”

乌拉圭主帅迭戈·阿隆索更是提到了此前乌拉圭0-2不敌葡萄牙的比赛，他表示那场比赛裁判就误判给了葡萄牙队一个不该有的点球：“国际足联（后来）告诉我们那个球不该是点球。”

是的，这几个判罚但凡有一次能顺了乌拉圭人的心意，他们都有可能成为最终留下来的那一个，但现实已经无法改变。就像对阵加纳一战梅开二度的阿拉斯凯塔所说：“这不公平，我们做了所有能做的努力。”

“失望和愤怒”，这是苏亚雷斯对自己第四次世界杯之旅的总结，这位曾留下过许多经典瞬间的巨星，也就此黯然离开。

无论是否遭遇了裁判的误判，外界能够看到的是，如今在球场上，这位老将已经不复当年的强悍与冲击力，岁月的侵蚀又一次展现了它的威力。

由此，乌拉圭队也成为了本届世界杯赛场上继德国队之后，又一支告别的世界冠军球队。

没有人能小组三连胜

在葡萄牙队留力出战，目送韩国人闯进16强之后，压轴亮相的夺冠热门巴西队同样选择了“省力”的踢法。

已经两连胜提前出线的他们，本场比赛进行了9人的大规模首发轮换，但依然成为场上占优的一方，数据统计显示，巴西队射门次数21比7大幅领先。

但在求生欲望上的区别，终究还是没有让巴西队拿到三战全胜的战绩。依靠着第92分钟阿布巴卡尔的头球绝杀，喀麦隆带走了一场1-0的胜利。

不过这场胜利，最终只成为了他们荣誉的退场。同组另一场比赛中瑞士队3-2战胜塞尔维亚，取得6个积分排名小组第二位，与巴西队一同晋级16强。

这场比赛，让巴西队本届世界杯的众多数据遭到终结——此前两场比赛，巴西队没有遭遇对手射正，但本场比赛则让喀麦隆打出了3脚射正。

与此同时，这也是桑巴军团历史上首次在世界杯赛场不敌非洲球队——此前他们7次世界杯遭遇非洲球队全部取得胜利。

此外，这还是巴西队世界杯小组赛连续17场不败的终结……

有意思的是，本届世界杯有三支两轮过后提前晋级的球队，分别是法国、巴西、葡萄牙，结果这三支球队全部在最后一轮输球。

整届赛事，也没有一支球队打出了小组赛三战全胜的战绩。

甚至小组赛保持不败的球队，也仅有五支——是1998年世界杯扩军至32队以来的最低数据。

看上去各支强队都不约而同地选择了更加“低调”的踢法，把更多精力留在淘汰赛。

对于巴西来说，轻松放过小组赛末战之后，也依然以小组头名身份拿到了不错的淘汰赛赛程——八分之一决赛迎战韩国，随后面对的则将是日本和克罗地亚之间的胜者。

此前巴西与韩国队交锋7次，除了1999年的友谊赛告负之外均取得胜利。

不过当下，巴西球迷依然有担忧，小组赛末轮继续休战的内马尔伤病仍在恢复中。有消息称，他或许要到四分之一决赛才能重回赛场，甚至更晚。