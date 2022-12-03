养宠物这件事，宠物最不值钱？

来源：新京报

“仓鼠八块钱，装备1000块（人民币，下同）”“买猫1600块，治病4000多”……前不久，话题#养仓鼠这件事仓鼠最不值钱#登上热搜榜，中国不少宠物主人发现，围绕宠物所产生的食物、设备、玩具及医疗费用等，才是主要支出。

在中国A股市场，佩蒂股份、中宠股份、源飞宠物、天元宠物都是经营宠物用品的上市公司，此外，福贝宠物、乖宝宠物也正在冲刺IPO的路上。

由于宠物能够缓解人类压力，改善人类情绪，愈发得到人们的广泛喜好。为宠物购买食品、服装、附属用品，接受医疗、美容、驯养等服务，形成了蓬勃发展的宠物产业。

其中宠物食品占据了宠物经济半壁江山，高复购、强黏性属性明显。有数据显示，2021年中国城镇宠物(犬猫)行业规模2490亿元，其中宠物食品行业市场规模为1282亿元，占比为61.4%，过去十年复合增速达26.3%，高于宠物行业25%的增速水平。

萌宠“氪金”账单：主食月支出可达数千元，零食种类繁多

年年和黛黛曾是陶然亭公园的流浪猫，在2020年5月某个夜晚被捡回了家。

“铲屎官”夏业感到责任重大，他详细制定了养猫方案，也算了一下经济账。猫的主食有可以泡水的使用纯肉类制成的主食冻干、主食罐头、猫粮等。由于猫的饮水量较少，前三种选择对猫而言可以较好地补充水分。因此夏业选择了冻干和主食罐头作为猫的主食。

夏业告诉记者，罐头包括但不限于鹿肉、袋鼠肉、马鲛鱼、昆虫等，“不同品牌的价格也存在较大差异，Ziwi品牌大罐头的日常价格可以达到35元/个，K9品牌大罐头价格最低可到20元/个。”

“两只猫每个月消耗60个罐头，按照每个大罐头均价25元来计算，开销大约为1500元。如果赶上商家做促销活动，每个月的成本大约是1200元。”夏业介绍：“冻干的样式更多，可以作为主食的赛恩斯三文鱼冻干价格约为400元/斤，Pr品牌猪肉冻干的价格可以下降到300元/斤。两只猫每个月食用15包冻干，开销维持在3000元以上。”

此外，宠物零食能够补充部分营养素，人们为吸引宠物注意力、调节宠物口味、加深人宠之间感情、增强人宠互动、协助宠物训练，也会需要宠物零食。

“布丁的零食有20多种，家里有3箱都是它的零食。”阿阮的布丁是一只金吉拉猫，她告诉记者，在给布丁选择零食的时候，会更看重品牌和口碑，也会尝试各种产品，“布丁喜欢的就留下，不喜欢的就送给楼下的流浪猫。”

夏业发现，如今在网店上，不少鱼油、羊奶粉都打上了“人宠均可用”的标签，由此拓宽销路，“也有不少专门针对宠物研发的保健品，如化毛片、多维片、毛用卵磷脂补充剂、牛黄片、益生菌等。”“它们与人类用品最直观的区别可能在于，人类的益生菌是酸奶味的，而宠物益生菌往往是鸡肉味、牛肉味的。”

养宠物兔的小清购买了100元一瓶的舒压水，这款法国饮料一瓶120毫升，每5毫升可以兑水50毫升，配方包括洋甘菊、柠檬香蜂草、小叶酸、橙花水等，宣称可以帮助兔子克服圈养带来的压力和抑郁。

还有超过1000个主人这个月在同一家网店为自己的狗购买了棒棒糖，这些棒棒糖的糖类部分由羊奶、鸭肉替代，而棒的部分则由牛皮制成，5块钱一个。有商家干脆推出了“零食大礼包”，售价超过300元，包括磨牙甜甜圈、鳕鱼皮等11种产品。

捡回两只流浪猫不要钱，但养它们已经花了5万元左右；买兔10元，养兔上万元；买蜥蜴几百元，养蜥蜴几千元都已经不罕见。

对于小言来说，买狗8800元，养狗也已经花了1万元以上。“冲动，绝对是一时冲动”，小言在回忆自己买狗时这样表示。“你看着狗狗的眼睛，你就会知道，它是真的爱你”，小言说。

多位受访者告诉记者，人类为宠物花费的精力越多，情感纠葛与依赖往往越深。

“它经济”崛起 多家上市公司靠宠物食品年营收超十亿

在A股市场，佩蒂股份、中宠股份、源飞宠物、天元宠物都是经营宠物用品的上市公司，此外，福贝宠物、乖宝宠物也正在冲刺IPO的路上。

佩蒂股份主要从事宠物食品的研发、生产和销售，主要产品有畜皮咬胶和植物咬胶等宠物咀嚼食品、宠物营养肉质零食、宠物干粮、宠物湿粮及其他宠物食品等。

记者了解到，宠物食品种类多样，不同产品的生产、销售、毛利率情况也有所不同。

以佩蒂股份为例，2021年，其畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、主粮和湿粮的毛利率依次为18.2%、30.7%、23.75%、17.69%。

佩蒂股份认为，宠物食品行业品牌竞争激烈，在此背景下国产品牌更注重品类的研发创新。在食材、工艺及风味打造上需要更加拟人化的升级，注重营养配比、功能性成分的合理搭配；在工艺变化方面，呈现了风干粮、冻干粮、低温烘焙粮、冷压粮等多元化的特征；在原材料及配方升级方面，鲜肉成为主粮消费热门，无骨高肉主粮将引领食材高端化趋势，冻干跻身零食消费热门，主粮食材更注重营养配比和功能性成分的合理搭配。

中宠股份同样致力于宠物食品的研发、生产和销售，公司目前主要产品包括：宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食，每个大类包含多个品种，总计1000多个品种。

2021年，中宠股份的宠物零食、宠物罐头、宠物主粮的毛利率依次为19.80%、24.61%、18.90%。

源飞宠物是今年8月18日在深圳证券交易所主板上市的，主要从事宠物用品与宠物食品的研发、生产和销售。

据源飞宠物观察，中国国内的养宠人群普遍为中青年，线上消费是他们的主流消费习惯，同时，线上商业信息也是更加易于被接受的信息获取方式。

宠物食品行业下游主要是流通领域的各种渠道，目前包括了线上和线下两大渠道，线上主要是综合电商平台和垂直电商平台，线下主要是综合超市和宠物门店，终端消费者为宠物饲养人群。

掘金千亿宠物食品赛道 代工贴牌容易出质量问题

根据《2021年中国宠物行业白皮书》的数据，2017年至2021年，中国宠物行业市场规模增速较快，年平均增长率为16.75%。2021年，中国宠物行业市场规模达2490亿元，较2020年增长20.60%。中国宠物消费主要以宠物干粮为主，宠物用品、宠物医疗和宠物服务类产品的渗透程度也在不断提高。

有数据显示，2021年中国城镇宠物(犬猫)行业规模2490亿元，其中宠物食品行业市场规模为1282亿元，占比为61.4%，过去十年复合增速达26.3%，高于宠物行业25%的增速水平。

中国食品产业分析师朱丹蓬告诉新京报贝壳财经记者：“目前，中国的宠物数量已经跃居世界第一，宠物市场的规模处于世界第二。也就是说，中国的宠物市场已经进入产销两旺的节点，这也是近年来大量企业涌入宠物赛道的核心原因。”

“就现状而言，宠物行业的发展仍处在相对低端的阶段，存在的痛点包括消费端的教育不足、产业端的不够规范等方面，现在很多宠物用品的品牌采取的是代工贴牌生产的模式，这就比较容易出现质量问题。” 朱丹蓬认为。

中恒宠物在招股说明书中指出：“基于国外宠物行业起步较早、国内宠物市场空间有限等因素，早期国内宠物行业厂商多数为国外厂商的代工厂。随着国内宠物行业的快速发展，国内宠物行业厂商逐步打破传统的代工模式，通过打造自主品牌直接面对消费者。”

佩蒂股份在2022年半年报中介绍宠物食品行业时提到：“近年来由于养宠观念转变，以及宠物在主人心中地位的普遍上升，精细化养宠成为主流，宠物们也正在由吃饱向吃好转变。在此背景下，消费者购买宠粮呈现三大趋势：其一是健康化，其二是拟人化，其三是多元化。”

深圳市思其晟公司CEO、品牌管理专家伍岱麒告诉新京报贝壳财经记者：“随着宠物市场需求的增大、资本的进入、更多商家加入，且行业未有大的头部品牌发挥领头作用，难免出现市场不规范、商家良莠不齐、产品缺乏标准，或者线上平台对产品检验报告要求不严格等种种问题。”

因此，伍岱麒建议：“在市场监督部门指导下，由宠物行业协会对产业框架及相应的未来产品和服务类别加以归类，制定相关标准，以更好地帮助行业规范发展。”

“为了能够让宠物市场实现规范化、专业化、品牌化、规模化发展，需要消费端和产业端共同努力，一方面，要提升消费者的专业知识，另一方面，产业端也要把好质量关。整体来看，宠物经济的发展前景广阔，随着越来越多企业的关注、入局和重视，这个市场或将进入高速增长、高速发展、高速扩容的红利期。” 朱丹蓬表示。