不是日本沉没 而是亚洲在沉没

来源：日经中文网

作者：井上航介

亚洲城市的地面下沉加剧，洪灾风险正在加大。加上气候异常及全球变暖导致海平面上升，占亚洲总人口约3成的12亿人的生活面临洪水等危险。在对世界经济增长起到重要拉动作用的亚洲，洪灾风险升高，给冠病病毒全球大流行后的经济复苏蒙上阴影。

10月上旬，纵贯泰国南北的大河湄南河泛滥，首都曼谷近郊的寺院和住宅浸泡在水中。有些地区的洪水达到了成人的齐腰位置，当地居民说：“洪水高度是往年的2～3倍”。

近年来亚洲各地发生大规模洪涝灾害并非偶然。美国罗德岛大学（University of Rhode Island）研究生院的研究团队使用人造卫星测量了2015～2020年全球99个城市的地面下沉速度，结果显示在排名前20位的城市中，有17个位于亚洲。下沉速度最快的是天津，每年达到52毫米以上，雅加达（34毫米）、曼谷（17毫米）等东南亚主要城市也排在十分靠前的位置。

罗德岛大学研究生院副教授Matt Wei发出警告称，“如果不采取对策，很多地区遭受大规模洪灾的时间会比预想的更早”。受全球变暖的影响，海平面每年上升2毫米以上，地面下沉速度更是快5～20倍。

地面下沉是在快速推进城市化进程的背景下，因过度抽取地下水用于生活和工业而引发。亚洲的很多大城市本来就位于沿海地区或河口的低洼地带，虽然每年只下沉几厘米，但如果放任不管的话，洪水带来的损失就会扩大。

过度开采河流等的沙土也被指出是地面下沉的原因之一。泰国地理信息与空间技术发展局执行主任阿农表示，“如果不查明陆地下沉的原因并采取有效的对策，将会导致更加严重的后果”。

雅加达6成以上面积已在海平面以下，被称为“零米地带”。世界银行指出，如果不采取措施，“雅加达北部到2025年将下沉到海面以下4～5米”。

越是政局不稳的低收入国家，在水灾面前越是脆弱。世界银行首席经济学家等6月发布的报告显示，世界上面临水灾风险的人数超过18亿，其中大约12.4亿（占7成）集中在南亚和东亚。

经济损失也是逐年严重。据世界气象组织（WMO）统计，洪水及暴雨等气象相关灾害的受灾金额2010～2019年为1.381万亿美元，比2000～2009年增加了近5成。

巴基斯坦在6月中旬以后，有3分之1的国土遭到水淹，3300万人受灾。受灾金额达到400亿美元，成为“史上最严重的洪水”（气候变化部长雷曼女士）。孟加拉、中国及印度也因为几十年不遇的降雨量造成100多人死亡。世界银行分析称，“如果重建支援够不到的贫困地区受灾，影响将长期存在”。

政策手段对控制地面下沉是有效的。东京在快速经济发展期1950～1970年代不断下沉，下沉速度在世界上也排在前列。有的地方每年下沉20厘米（200毫米）以上，但通过在法律和条例中引进抽取地下水的限制，东京几乎控制住了地面下沉。

为了减轻风险，也有的国家开始下猛药。印度尼西亚从2024年起将把首都功能转移到婆罗洲岛东部的新城市东加里曼丹省。迁都的理由之一是首都雅加达严重的地面下沉。

亚洲要想实现可持续发展，当务之急是防止地面下沉，建设抗水灾的城市。