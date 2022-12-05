需要340亿美元资金没有着落 印尼新首都宏伟计划还停留在纸上

来源：彭博社

努桑塔拉，完美的印尼新首都，是在广阔热带雨林中拔地而起的现代化大都市，那里的办公楼熠熠生辉，电动巴士往来穿梭，幸福的居民享受着高效时尚的新生活。

当然，这些都还没有成为现实，还是政府宣传册所描绘的亮丽风景线。还有，就是这些宣传册没有非常清楚地说明，印尼去哪里找到340亿美元资金，从头建设这片热土。

印尼总统佐科·维多多的任期仅剩18个月，他还在努力争取国际投资者为该项目提供80%的资金。今年主办二十国集团（G20）峰会，是他推广这个雄心勃勃计划的最新机会。

但据知情人士透露，距离宣布建设努桑塔拉三年多之后，还没有任何一个外方实体，不管是国家支持的还是私人的，签署具有约束力的出资合同。他们说，虽然一些潜在投资者签署了意向书，但对实际支出并没有坚定的承诺。

他们说，佐科决心让这个项目顺利完成，但实际情况让他失去了耐心，忧心忡忡。因讨论未公开话题，他们要求匿名。当记者寻求评论时，总统的发言人让参考12月2日的演讲；佐科当时表示，投资于新首都核心区吸引了25倍的意向。不过，演讲没有具体说明是否签署了具有约束力的合同。

“外国投资者非常谨慎，因为该项目仍处于初始阶段，”战略商业咨询公司Global Counsel的首席印尼分析师Dedi Dinarto说。由于冠病疫情，项目延迟数年，潜在投资者也犹豫起来，毕竟热心这个项目的佐科总统任期所剩不多，而新城市建成还需要很长时间。

他说，早期开发工作大多集中在道路和桥梁等前期项目上，“投资者可能仍然不确定如何通过投资这样的基础设施来获利”。

