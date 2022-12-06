再次无缘世界杯八强，亚洲足球差在哪？

来源：中国新闻网

一场憾负，一场完败。

卡塔尔世界杯的“亚洲之夜”，最终以两场意难平的失利收场。

各踢了半场好球的韩国队和日本队，再一次倒在了十六强。“亚洲之光”们黯然离场，二十年的等待化为又一个四年追逐的启程，亚洲足球距离重返世界杯八强，究竟差在哪？

止步16强 亚洲足球并非没有收获

随着日本队和韩国队在十六强战中双双出局，五支亚洲球队(不包括同在亚足联旗下的澳大利亚队)结束了在本届世界杯的全部征程。

足球之火时隔20年重返亚洲，却没能带来期待中的突破，创造参赛球队数量新高的亚洲足球，成绩最终定格在5胜1平11负。除日韩两队外，东道主卡塔尔、沙特阿拉伯和伊朗均止步小组赛。

八强，作为世界杯的分水岭，若想跻身其中，考验着各大洲和各支球队的综合实力。

朝鲜曾在1966年世界杯闯入八强，但当时仍实行16支球队赛制。亚洲足球唯一一次在32支球队赛制的世界杯晋级八强，出现在2002年。当时的太极虎伴随着争议最终位列第四，这也是亚洲球队创造的最佳战绩。

从俄罗斯到卡塔尔，日本队连续两届大赛成为亚洲足球表现最为出色的球队，但都在距离实现八强梦想一步之遥时痛失好局；从罗斯托夫的黑色14秒，到贾努布的悲情12码，日本队看似不敌世界顶尖的比利时和克罗地亚队，实则输给了自己在决胜时刻的经验与决心。

首次在本届世界杯率先取得进球，日本队没有做到球队名宿本田圭佑赛前谏言那般“抑制自己的贪婪”，在克罗地亚娴熟的传导中，他们数次无功而返逐渐被消磨掉耐心。点球大战三次射门被扑，备案不足、心态失衡的日本队，面对老练的格子军团露出稚嫩的一面。

韩国队与巴西队的比赛更是毋庸讳言，桑巴军团踢出了世界杯开赛以来最酣畅淋漓的进攻，来自南美洲的“精灵”们扭动着舞姿干脆利落地带走了胜利。固然两队之间存在纸面实力的差距，但韩国主帅本托贸然选择让球队与巴西展开对攻，战术安排也有待商榷。

再次止步世界杯16强，亚洲足球并非没有收获。面对克罗地亚败给了决战决胜的心理，挑战巴西难越整体实力的差距，两场失利给亚洲足球带来了宝贵的“教训”——想要一跃成为强队，仅凭鬼斧神工的技战术和引以为傲的坚强意志无法弥补，底蕴和经验同样重要。

赶超强队 亚洲足球无需仰视欧美

点球大战中不敌克罗地亚队，日本队第四次倒在了世界杯十六强。开赛前喊出“冲进八强，创造历史”的主帅森保一落寞地走向场边，面向支持的球迷鞠躬致歉，不过他和麾下的这支蓝武士军团却足以挺起胸膛离开赛场。

本届世界杯，日本、韩国和沙特阿拉伯等亚洲球队多次上演“以弱胜强”的精彩戏码。正如森保一所说：“不仅对于日本足球，对于亚洲足球而言，我们都可以增加自信，让人相信亚洲足球可以战胜世界强国。”

世界杯开幕后的短短24小时之内，新科亚洲杯冠军卡塔尔、亚洲排名第一的伊朗队接连不敌对手，当外界对亚洲足球前景持悲观态度时，沙特阿拉伯和日本用两场惊天动地的逆转，分别战胜世界冠军阿根廷和德国，也一转亚洲足球的颓势。

小组赛最后一轮，日本队打破“运气”论调，再度逆转西班牙队，从“死亡之组”脱颖而出；韩国队则在绝境中完成自我救赎，最后时刻战胜葡萄牙晋级。“以弱胜强”的量变最终引起“整体进步”的质变，对于始终未能登上世界杯舞台中央的亚洲球队而言，“弱”不再是不堪一击的弱，“强”也并非是遥不可及的强。

告别卡塔尔世界杯的赛场前，森保一将日本队队员聚集于身边，充满激情地发表了最后的感言。他说：“从现在开始，日本足球会变得最好。如果你一直希望看见山对面的风景，我想你一定会翻过这座山的。”

对于包括日本足球在内的亚洲足球而言，“这座山”看似有形。从近及远来看，是亚洲球队二十年无缘世界杯八强，是整个二十世纪在世界杯赛场仅胜4场的惨淡战绩，也是始终无法步入世界足坛中央的边缘境遇。

“这座山”更似无形。从远及近来看，它是亚洲足球赶超世界一流面临的瓶颈，从相较于欧美足球处于技战术、体能的全面落后，甚至衍生出“亚洲人踢不好足球”的悲观论调，到卡塔尔世界杯在亚洲球队上看到顶级强队打法的影子，距离突破只差一层窗户纸。

这座山曾经是遥不可及的目标，如今更像是振奋人心的精神指引——世界足坛的配角已然成为历史，探索出符合球队特点，破解顶级强队高压战术的打法，直至收获最终的胜利，亚洲足球从此无需再仰视欧美。