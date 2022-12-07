抗原阳了，这次我却一点都不慌了

来源：新京报

作者：老于

12月2日，星期五，我开车到单位，一路畅通，很直观地感受到了这轮疫情给北京带来的冲击。记得今年上半年，上一轮北京疫情过去之际，三环又开始堵车了。转眼半年左右过去，想不到偌大的京城又空荡荡了。

更想不到的是，如我这样严格两点一线的“天选打工人”居然在这一天也“中招”了。

上午一切如常，下午单位开完一个业务会后，领导对防疫工作作出安排，并通报单位有同事成为阳性病例。会后4点多，忽然感觉头部有所不适，后又感到身体有些发冷。遂下定决心，不再多待，5点多就开车回家了。

回到小区，顺便做了一个核酸。回家，一夜无事。

12月3日，星期六，如常醒来。做早餐，然后，把太太、孩子喊起来吃饭。饭后，不自觉一阵困意袭来，就又上床躺着，不知不觉一觉醒来，已是下午2点左右。此时，直觉头昏脑涨，浑身酸痛，还有咳嗽。心中暗叫不好，莫非自己也“中招”了？

一测体温37.1°C，看了一下昨日的核酸结果——阴性。于是，从网上下单了抗原检测试剂盒。下午4点多抗原到家，自测后结果阴性，我心下稍安，翻找家里的药物，居然发现有连花清瘟胶囊。想起来，这是上半年单位工会发的福利，也不管那么多了，吃了再说。饭后，继续昏睡。这一天就这样过去。

12月4日，星期天，我如往常时间醒来，身体的不适感稍有减轻，还略有酸痛、咳嗽。再次自测抗原，“两道杠”很快出现，显示阳性。于是，我很快就给单位和社区上报。社区记录下个人信息和具体情况之后，表示会按程序上报，并要求居家不要外出，其他等通知。

其间，我也赶快在工作群里和大家通报了此事，同时提醒，周五与我有交集的两位同事进行自测，居家办公。同事们虽略有惊讶，但也都觉得正常，并做了各种提醒，与此同时，单位办公室负责同事也表达慰问，家庭是否需要药物等帮助。领导知悉后，也亲致电话，表示安慰。这一切都令我感到很是温暖。

其间，通过同事还有自己搜索的相关信息，我也知道抗原自测阳性，并不代表真的就感染了奥密克戎，导致抗原阳性的因素有很多，一切还都以核酸检测结果为准。

晚上8点多，接到社区医院人士来电，称其同事会上门做核酸。然后，11点半左右，终于见到了“大白”。这次只对我个人做了核酸。当我问及是否要去方舱隔离，“大白”回曰：“一切等通知。”

12月5日，星期一，如常醒来。我感觉身体状态不错，除了略有咳嗽，已经基本恢复如初。因为休息比较充分，反而精力比较充沛。

上午9点多，社区来电问“大白”是否已经做了核酸，并告知一会儿有人上门送抗原自测盒。我问，核酸结果什么时候能够出来？社区工作人员告知，请耐心等待，有前两天做的还没有出来。

想到，如今北京日增确诊人数连日在高位运行，核酸检测压力巨大，很多人社会面做的核酸也都没有出来，我也就只好耐心等待了。这一日，我太太身体开始出现不适，但看到我已好转，大家心里也都非常安定。

现在，我是否感染了奥密克戎病毒，确实就处在这样一个微妙的状态。就像薛定谔的猫一样，处于一种“非阴非阳”的状态，朋友戏称这是“薛定谔的羊”。

不过，一切都还好。家人都在家里，邻居的生活也没受影响，最担心的方舱隔离并没有第一时间启动。上半年，那轮朝阳酒吧疫情发生时，我家大女儿被判定时空伴随，第一时间被拉去隔离两周，我们一家和整个单元被封一周。

一切都在起变化！不管我的情况如何，奥密克戎的毒性在变化、在大幅降低，北京疫情防控的措施也在变化。

自从上周孙春兰副总理召开两场座谈会之后，北京以及各地都开始“走小步不停步”，优化细化疫情防控措施。这种变化，我切身感受到了。

相比上半年的经历，我虽然感动于社区工作人员和志愿者们上门帮忙送菜、倒垃圾等，但我更觉得，如今的淡定和从容才是更好的状态。

周一这天，就在各种线上工作会议中过去了。晚上睡前，还看了一场世界杯，克罗地亚门将的神勇表现让人惊叹不已。

12月6日，星期二，如常醒来，身体已经没有明显症状，偶尔还有点咳嗽。抗原自测依然阳性，核酸结果仍然没有出来。上午，北京发布了“自2022年12月6日起，我市核酸检测查验实行新措施”，进入商超等公共场所已经可不查核酸。一切都在好转。对了，下午还有两个线上会议，一切照常。