世界杯十六强赛战罢，欧美争霸渐成主旋律

来源：中国新闻网

作者：王禹

北京时间7日凌晨，卡塔尔世界杯八分之一决赛战罢，随着葡萄牙队大胜晋级，八强席位的归属尘埃落定。亚洲足球带着遗憾离场，摩洛哥成为非洲之光，而“欧美争霸”音符渐强，延续杯赛经久不衰的主旋律。

平淡，平淡，还是平淡！

回顾整个1/8决赛，比赛的激烈、精彩程度远比想象中平淡。一方面传统强队几无悬念纷纷晋级，摩洛哥成仅剩的黑马球队，世界杯赛场最扣人心弦的戏码令人意犹未尽；另一方面，小组赛多次上演势均力敌的对抗已吊足观众胃口，十六强战相对场面沉闷，难以调动球迷的荷尔蒙。

从数据来看，八场比赛共计攻入28粒进球(不包含点球大战进球)，16支球队在火力输出上与往届相比毫不逊色。但进球多并不意味着比赛精彩，例如巴西对阵韩国、法国对阵波兰，比赛场面往往一边倒，实力较弱的一方只能利用对手防线的松懈挽回最后的颜面。

截至目前，卡塔尔世界杯共诞生两场加时赛，均进入点球大战。日本队常规时间与克罗地亚进攻上互有来往，但心理防线的失守让期待中的点球大战早早失去悬念；主打传控的西班牙队则深陷于摩洛哥的铁桶阵中，特兰加雄狮用智慧和坚决赢下比赛。

整体来看，来自欧洲和美洲的球队占据八强席位中七席，上一次“欧美”没能实现包揽还要追溯到2010年世界杯。尽管如此，“欧美争锋”依旧是本届世界杯的主旋律。巴西、阿根廷镇守上半区，下半区法国、英格兰将上演强强厮杀。

亚洲失色，非洲剩独苗

亚足联球队在小组赛结束时有多踌躇满志，八强名单出炉时就有多黯然失色。日本、韩国和澳大利亚三支球队从各自小组脱颖而出，创造了亚足联晋级16强球队数量的新高。但他们却没能更进一步，纷纷倒在了八强门外。

遗憾的是，除韩国队面对强大的巴西遭遇脆败以外，日本和澳大利亚均与各自对手肉搏至最后时刻，也一度拥有扭转局势的机会。但残酷的比赛结果彰显着，赶超世界一流强队，需要拥有更强大的心理和更深厚的底蕴。

尽管未能时隔二十年重返世界杯八强，亚洲球队并非没有收获。他们不畏传统豪强，留下了四场荡气回肠的逆转，令世界足坛为之瞩目。探索出符合自身特点的技战术，亚洲足球与欧美强队并肩，或许就在未来不远时。

世界杯的舞台，亚洲黯然离场，非洲延续希望。“非洲之光”摩洛哥凭借布努的神勇发挥，在点球大战击败世界杯冠军西班牙，昂首挺进八强，他们也是本届卡塔尔世界杯唯一一支走到八强的非洲球队。上一次在八强中出现非洲球队的身影正是在八年前的南非。

1986年世界杯，摩洛哥曾闯入16强、成为首支晋级世界杯淘汰赛的非洲球队。如今再度挺进八强，他们突破球队最佳战绩，扮演欧美包揽八强搅局者的同时，也成为非洲第四支世界杯八强球队。四分之一决赛，他们将迎战葡萄牙队，特兰加雄狮并非没有再进一步的机会。

进球纪录“碾碎机”

开赛至今，这届创造诸多历史的世界杯已经见证了太多纪录的诞生。进入淘汰赛，16支球队更是火力全开，不断迎来属于个人、球队甚至是杯赛的历史时刻。这其中，阿根廷球星梅西的光芒更是闪耀卡塔尔半岛。

职业生涯第1000场比赛，第四次闯入世界杯八强，梅西的最后一舞还在继续。对阵澳大利亚首开纪录，梅西打进了个人世界杯淘汰赛首粒进球。同时也是世界杯第九球。他也由此超越马拉多纳，独占阿根廷国家队世界杯历史射手榜第二的位置。

被视为梅罗后最具潜力的法国球星姆巴佩，同样追寻着前辈的脚步。与波兰队的比赛中，他梅开二度让个人世界杯进球数来到九粒，超越C罗追平梅西。这些进球中，有五球都是在淘汰赛打进，姆巴佩也由此成为贝利之后达成这一成就的最年轻球员。

他的队友吉鲁迎来国家队生涯的里程碑。凭借在波兰的比赛中攻入一球，他以52粒国家队进球超越前辈亨利加冕法国队射手王。同为老将的葡萄牙中卫佩佩也用一粒势大力沉的头球，将世界杯淘汰赛取得进球最年长球员的纪录收入囊中。