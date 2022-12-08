居家隔离应注意什么？囤药有无必要？

来源：新京报

中国防控政策正密集调整。12月7日，优化落实疫情防控“新十条”发布，明确取消全员核酸检测、无症状感染者和轻型病例可居家隔离。新形势下，市民应该如何科学有效地进行个人防护？多位专家就市民关心的问题进行答疑。

个人是否还有核酸检测的必要？

常态化查验核酸的要求正在逐步取消，以后个人是否还有核酸检测的必要？最近一些市民在储备抗原试剂，什么时候应该做抗原检测？和核酸有什么区别？

北京佑安医院感染综合科主任、小汤山方舱医院医疗专家李侗曾在与新京报记者连线中表示，核酸的要求调整之后，大部分人日常就不需要测核酸了。可能一些特殊场所还会有检测的要求，譬如养老院、医院等，因为这些地方脆弱人群比较集中，如果需要前往，应该提前按要求做好核酸检测。

李侗曾认为，抗原检测的优点是方便快捷，市民在家里、学校、单位都可以做，15分钟就出结果。缺点是准确率低。因此当有症状的时候去检测，抗原检测的敏感性相对会高一些。

李侗曾提到，抗原检测也是一种监测自我健康的方式。家中如果有脆弱人群，平时也可以补充做一些检测，避免自己无意间感染了而不知道，传染给家里的老人，给他们带来风险。如能及时测出阳性，可以相应采取一些隔离措施，保护好他们。

出现发热是否应该去医院？

冬季呼吸道传染病高发，出现发热等症状的人也会更多，但近期也有市民反映，很多医院的发热门诊由于接诊阳性、开展消杀，去了也看不上。那么这个时期，出现发热是否应该去医院？

李侗曾表示，原则上说，如果高烧超过三天没有缓解的趋势，还是应该去医院。“如果是老年人、有基础疾病的人，我们也建议还是去医院观察，当然他们感觉身体状态特别好，在家观察也可以，但一旦出现了高烧超过三天不退、呼吸急促、活动以后喘憋、意识模糊、胸痛等症状，或者原来基础病不稳定了，譬如血压血糖控制不好了，要及时就诊。”

此外，北京大学第一医院感染科主任王贵强在接受央视采访中表示，几类重症高风险人群一定要保护好，避免短时间大量的感染。老年人，尤其是80岁以上老年人；有基础病，尤其各种严重基础病的人群；没有接种疫苗的人群，尤其是老年人。

对重症高风险人群，还要强调去接种新冠疫苗，可以有效降低重症风险。

居家隔离需要注意什么？

一些感染者现已在居家隔离了，这种情况有哪些需要注意的？

李侗曾表示，感染者自己要多休息、多喝水，出现症状可以对症处理，有问题要及时去医院；出于对家人的保护，可以按照居家隔离的专业指引，单间隔离，单独使用卫生间，对空间做好消毒，如果有物品传递的需要，尽量选择无接触的方式等。

王贵强建议，对新冠患者要实行分层救治，一般患者可在家观察治疗，把有限的医疗资源留给重症高风险人群。

当出现发热、咳嗽这一表现，首先可以对症处理，同时建议进行抗原自测。如果阳性上传报备，同时密切监测自己的症状。出现发热，可以服用一些解热镇痛药、感冒药等，同时要密切监测自己的各种表现，包括测体温，看有没有呼吸困难、气短这些表现。特别是有基础病患者，若高血压、糖尿病、冠心病等基础病加重，一定要及时与医生沟通，必要时到医院就诊。

王贵强介绍，奥密克戎病毒感染后患者症状跟一般感冒很类似，往往出现发烧、疲乏无力等，大部分三到五天痊愈，个别可能一周或者十天左右。

家里需要囤药吗？

李侗曾表示，可以简单备一些非处方药，不光是为新冠，缓解冬季呼吸道疾病都有效。至于是否有必要准备制氧机，李侗曾认为如果本身就有心肺基础病，有需要的话可以继续准备；如果本身的病情不需要，只是因为新冠疫情，那没有必要，出现这种情况肯定要去医院。

首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉在接受央视采访中表示，大多数居民家中都会有些常备治疗感冒、发热的药物，现在大家没有必要再去抢购药品。一旦有密接行为，如与感染者同时吃饭，同办公室工作，可以在家里吃一些治疗风热感冒的中成药，达到疏风、清热、解表、化湿的作用。如果咽喉疼痛，可以服用一些利咽止痛的药物，一般都可以缓解症状，缩短病程。

王贵强提醒道，不要滥用药物，尤其不能随便用抗生素，抗生素本身容易出现继发的菌群失调。也不要多种药混在一起吃，因为各种药物也有副作用的风险，相互作用也可能增加一些药物不良反应。

居家隔离是新型冠状病毒肺炎疫情有效控制的一项极为重要措施。由于各地情况不同，居家隔离人群可能包括新型冠状病毒肺炎无呼吸困难患者、轻症患者、无症状感染者等。

居家隔离指南

一、隔离场所要求

1.阳性人员最好单独居住。如果条件不允许，选择房屋里通风较好的房间作为隔离室，保持相对独立，保持房门关闭。

2.在相对独立的隔离室外放置桌凳，作为非接触式传递物品交接处。

3.房间使用空调系统通风时，应选择分体空调，避免使用中央空调。如使用中央空调，保证空调运行正常，加大新风量，全空气系统关闭回风。

4.条件允许的情况下，尽量使用独立卫生间，避免与其他家庭成员共用卫生间。必须共用时须分时段，用后通风并用500mg/L-1000mg/L含氯消毒液或75%酒精等消毒剂擦拭身体接触的物体表面。

5.房间内应当配备体温计、纸巾、N95/KN95口罩、一次性手套、消毒剂等个人防护用品和消毒产品及带盖的垃圾桶。

二、居家阳性人员自我管理

1.健康监测。居家阳性人员应当每日早、晚各进行1次体温测量和自我健康监测。有条件监测指脉氧，规律服药。新出现严重症状或原有症状加重，及时联系CDC、社区医生或前往医院就诊。

2.禁止外出。居家隔离人员严格做到不外出，拒绝一切探访。对于因病就医等确需外出人员，须专人专车，全程做好个人防护，落实闭环管理。

3.个人防护：

非单独居住者，其日常生活、用餐尽量限制在隔离房间内，其他人员不得进入隔离房间。

隔离房间内可不戴口罩，离开隔离房间时要佩戴N95/KN95口罩，洗手或手消毒后再出房门。

4.居家阳性人员可在阳性检出居家隔离的第1-4天进行抗原检测，第5天开始进行核酸检测，间隔24小时连续2次核酸检测达到解除隔离标准的，可以解除隔离管理，随即进行为期7天的居家健康监测。

5.卫生防疫要求：

保持房间通风，每天尽量开门窗通风，不能自然通风的用排气扇等机械通风。做好卫生间、浴室等共享区域的通风。

准备食物、饭前便后、摘戴口罩等，应当洗手或手消毒。擦手时，最好使用一次性擦手纸。

三、共同居住人员要求

1.需要陪护的，尽可能确定相对固定的1名家庭成员作为陪护进行照顾，首选身体健康且完成全程疫苗接种及加强剂的人员。陪护人员与阳性人员接触时，处理其污染物及污染物体表面时，应当做好自我防护，佩戴N95/KN95口罩、一次性手套，尽可能与其保持1米以上距离。

2.与阳性人员任何接触，或离开其居住空间后，准备食物、饭前便后、戴手套前、脱手套后要进行双手清洁及消毒。

3.有基础疾病的人员和老年人不能作为儿童、孕产妇、半自理及无自理能力等居家隔离人员的陪护人员。

四、保障要求

1.生活物资保障。建立居家隔离期间需求清单，保证休息和营养，摄入足够的蛋白质和维生素等，保证每日饮水充足。

2.防护物资保障。包括N95/KN95口罩、一次性医用手套、消毒设施（喷壶、拖把）和药品（84泡腾片/消毒液、75%乙醇）等。

3.医疗服务保障。与社区医生等建立联系，可储备金花清感颗粒等对症药物。长期慢性病患者（如糖尿病、高血压等），在继续原诊疗方案的基础上监测血糖、血压变化。