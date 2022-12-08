三亚订单暴增！民宿老板：“电话就没断过”

来源：中国新闻网

中国多地放宽跨省流动限制，旅游市场复苏被按下“加速键”。

作为冬季热门旅游城市的三亚，自5日起，也迎来了机票、酒店预订量的暴增，有民宿老板透露，“店里咨询的电话就没断过，比之前多了一倍不止。”

飞往三亚的机票预订量大增

6日，“三亚机票酒店预订量涨3倍”登上微博热搜。这源于5日三亚发布《关于调整省外来(返)人员疫情防控管理措施的通告》，宣布即日起对省外来(返)人员不再实施分类管理。

三亚放宽跨省流动限制后，众多想要出行的心开始按捺不住，刷起了机票。

去哪儿数据显示，三亚相关消息发布一小时内，三亚入港机票搜索量环比前日同时段增长1.8倍，预订量增长3.3倍。12月6日上午飞往三亚的机票预订量，环比5日同期增长3倍。

飞猪上，截至12月6日14时，三亚的进港航班预订量环比前一日增长近4倍，成都、上海、北京、杭州、长沙、西安、武汉、深圳、广州、哈尔滨为飞往三亚的热门客源地TOP10。

12月7日，国家进一步优化防疫“新十条”公布，明确不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。出行层面的进一步放宽，让去往三亚的机票继续受到热捧。

同程旅行数据显示，7日下午全国机票呈现量价齐升的态势，除夕前一周(1月14日至1月20日)北京直飞三亚的经济舱机票仅剩无折扣的全价票，上海直飞三亚的经济舱机票，除个别廉航航线外，也仅剩9.9折机票和全价票。

三亚酒店、民宿或迎来一波入住高峰

三亚放宽跨省流动限制，带动的不只是机票预订量。去哪儿平台上，5日，三亚相关消息发布一小时内，三亚酒店预订量环比前一时段暴增3倍。截至12月6日上午10时，三亚酒店预订量已达5日全天预订总量。

飞猪上，截至12月6日14时，海南区域的酒店预订量较上周同期增长超1.5倍，其中三亚酒店预订量较上周增超3.5倍，海棠湾、亚龙湾、三亚湾为热门酒店商圈。

“疫情防控政策调整后，这两日客房预订量增加了一些，主要是省外游客在预订。”7日，海棠湾某酒店客服告诉中新财经记者。

去哪儿平台上，从已下单的酒店入住时间可看到，大部分旅客率先预订8日、9日的周末档，这也意味着，8日三亚的酒店有望迎来第一波旅客入住高峰。

不过需注意的是，“新十条”中虽然提到，不再查验跨地区流动人员核酸检测阴性证明和健康码，但记者7日晚间询问多家三亚的酒店，目前入住时还是需要查看。

此前，三亚不少酒店推出了优惠促销活动。记者注意到，三亚跨省流动限制放宽后，这两日酒店价格未出现太大波动，部分酒店仍有各种优惠。

“目前店里优惠活动还在持续，但力度没有之前那么大了。”上述酒店客服表示，“虽然价格还没有上涨，但如果订还是要尽快，接下来将迎来元旦和春节，正是旅游旺季。”

去哪儿平台数据显示，5日以来，元旦和春节档期三亚的酒店已接到不少订单，12月29日、2023年1月21日至25日(除夕-初四)入住预订涨幅在不断攀升。

酒店之外，民宿预订量也在增加。途家数据显示，截至12月6日中午，三亚民宿预订量环比前一日增幅近三成，带泳池的独栋“小院儿”民宿环比前一日增长六成。

“从6日早上到11点，店里咨询的电话就没断过，比之前多了一倍不止，平台民宿搜索量多了50%。”三亚海棠湾某民宿主姚先生表示，12月5日晚消息一发布，他就开始陆续收到民宿的订单，直到6日凌晨仍有很多用户在平台提交订单。

多只旅游股涨停 旅游市场或迎来复苏

近日A股旅游板块持续走强。7日，“新十条”发布后，旅游股纷纷上涨，桂林旅游、曲江文旅、ST凯撒等涨停。

海南三亚某旅行社工作人员向记者表示，“12月份是三亚传统旅游旺季，这个月订单量已比前几个月稍多，预计跨省流动限制放宽后，之后订单量会有所增加。”

“近期国内各大城市市内出行管控政策逐步放开，三亚、海口等热门长线旅游目的地对外地游客的管控政策也有所放松，游客对于后续的出行预期也随之上涨。”同程研究院高级研究员张明阳表示，随着政策的变化和人们出游信心的恢复，春节及明年春季的旅游市场值得期待。

首创证券首席分析师于那认为，此前放开跨省旅游，释放出游需求，短期内国内跨省游将迎来一轮快速上涨。随着科学精准防疫的政策在各地逐步落实，整个旅游行业有望进入复苏周期。