大二结婚大四晒娃，就一定是“人生赢家”？

来源：澎湃新闻

作者：穆里

近日，“大四男生晒一家三口幸福视频”的新闻引发关注。当事人闫同学接受采访称，他和妻子是安徽蒙城人，都是在校的00后大学生。他们俩在高二时恋爱，两人在他大二时结婚，大三时有了女儿，目前他是大四的学生。

“大二结婚、大四晒娃”的大学生活，收获了不少人的祝福。有的网友表示羡慕，直呼其为“人生赢家”，也有人质疑其“没有压力”的根本原因是，妻子和父母承担了更多的养育责任。

就个体而言，在符合法律的前提下选择婚与不婚、何时结婚、何时生娃，是当事人的个人选择，不需要别人来“指点”。但是，如果把大二结婚、大四晒娃当成“人生赢家”的典范，乃至树立某种价值观，就需要认真探讨一下。

看到这则视频时，恐怕许多女性会和我一样，在心里打上一个问号：女生自己是怎么想的，过得如何？她成了这个新闻里的“隐形主角”。毕竟生育对女性的影响比男性要大得多，除了生育本身对身心的改变，还给未来的生涯带来诸多不确定因素。

根据闫同学的说法，两人结婚时应该刚到法定婚龄，女生只有20岁出头，还在读大一，因为孕期还休学了一年。从男生单方面的说法，我们无从得知，女生在面临婚育抉择时，是否经过了理性的考虑，做好了充分的准备，还是受迫于家庭的要求或社会文化的压力。疫情中高校普遍的封控管理，想必也为孕产、育儿增添了不小的考验，如果女生要平衡学业，必须得到家庭的更多支持，否则可以想见生活将十分艰辛。

其实，近年来“大学生生子”现象并不少见，也始终伴随争议。2005年9月1日，《普通高等学校管理规定》中取消了“在校学习期间擅自结婚而未办退学手续的学生，作退学处理”的条文，在校大学生结婚不再被禁止，越来越多研究生甚至本科生选择在校生子。表面上看，这是对个体权利的放松，背后却也显示出“社会时钟”对年轻人的极大推力：既然就学、工作、结婚、生育都是既定的人生轨迹，最早完成“踩点”的可不就是“人生赢家”？

“早婚早育”甚至可能出于女性权衡利弊的理性选择。女性容易因生育遭受职场性别歧视，就业和晋升的门槛更高。在过去的报道中，不乏有“大学生妈妈”表示不后悔生育决定，认为“先生子再立业”反而可以弥补女性职场先天劣势，在孩子稍大之后，可以有更多时间精力投入职场。但这种主动适应社会环境的选择是好是坏，恐怕只能是“得失寸心知”。

结婚生育乃个人自由，也应该尊重当事人的选择。但是，年轻爸爸晒娃难免给人一种“轻飘飘”的感觉，对此不应该只有一句“人生赢家”的祝福，还应有对女性婚育自主权的忧心和追问。