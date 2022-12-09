冲上热搜的保定：感染者不少但生产生活正恢复

来源：澎湃新闻

记者：赵实

4.5万次讨论数，2.8亿次阅读量，“保定疫情”话题冲上了热搜。

纵观话题页面下的微博，属地显示河北的网友众多，所谈论的关键词，主要是关于“保定进入12月就已全面放开”、“市民大面积感染”，并且有不少人纷纷晒出自己显示为阳性的抗原检测试剂盒。

保定到底怎么了？12月8日，澎湃新闻记者在对多位保定市民进行采访时发现，“我阳了”似乎已成为一个平常甚至平淡的话题。这些受访的市民自身或是其亲友，几乎都在近期感染了新冠病毒。但面对这场降临在自身的疾病，他们并无恐慌，无一例外地进行了居家隔离，并吃感冒药治疗，感染症状正在逐渐缓解，并已经有人抗原转阴。

“全民感染或许有些夸张，但我身边所认识的人里，感染的人真的很普遍。我身边关系比较好的朋友同学和他们的家人都已经感染，爸爸身边的同事朋友也都陆续阳了。”市民崔继调侃道，“在疫情的大环境下，我和家人都‘有幸’成为了神雕大侠——‘阳过’，也即将成为他的父亲——‘阳康’。”对于感染，他心态相当放松。

在保定的市区与县乡，商店、超市、餐厅等都已恢复了正常营业，公交、出租车也在穿梭运行，进入时无需再出示核酸和扫码。有市民说，对于正在实行常态化疫情防控措施，政府并没有公开宣布，但是在11月25日之后，就已经不再进行区域化的全民核酸检测，小区纷纷解封后，待到12月到来，他们发现，生产生活秩序已经恢复了正常。

静默、封控、核酸，已在保定人的生活中远去。

全家人“阳了”

12月8日下午，崔继的抗原检测重回“一道杠”。这是他感染新冠病毒的第五天。

12月1日，崔继的爸爸发烧了，并且感觉身体乏力，检测抗原后显示阳性。他是家中第一个感染者。“那之后妈妈就让我和爸爸各自在自己的卧室尽量不要出门，出来的话也要佩戴口罩。餐具毛巾分开用，每天按时吃药。”

但毕竟在同一屋檐下，感染难以避免。三天后，崔继和妈妈的抗原也检测出阳性，并且也开始出现发烧、咽痛等症状，“跟以往的感冒很像，但是身体的酸痛乏力感更强一些。”

感染后的这些天，崔继和父母一直足不出户在家隔离，发烧温度较高时就及时吃退烧药，平时也会按时吃连花清瘟和消炎药。大概在12月6日，爸爸的感染症状明显缓解，并且抗原转阴，随后三天连续测试均为阴性；12月8日，崔继除了嗓子有些干哑外，没有其他不适症状，当天下午检测抗原发现，他也转阴了。

徐清和是11月中旬在石家庄感染的，随后他被转运至方舱。11月29日，连续多日核酸转阴并隔离期满后，他返回了保定家中。没多久，他的亲戚朋友们都开始出现发烧症状，并且抗原“两道杠”，其中包括他的父母。

发现自己感染后，徐清和的父母电话联系了所在的莲池区学军社区，社区工作人员告诉他们，做好居家隔离，根据症状口服退烧、感冒、止咳等药物，如果症状严重可以联系120到医院就诊。

徐清和说，目前爸爸妈妈的症状已经减弱了很多，“不再发烧，但还有些嗓子疼、头疼。”但当天的抗原检测还未转阴。

对于网络热搜中出现的“全民大面积感染”问题，保定市委宣传部的一位工作人员曾在12月5日向媒体表示，“网上夸张的成分太大了，不真实的成分很多。”保定市有1000万人口，就算只有10个人在网上发布一些信息，就会影响到网友判断。还有一些自媒体不是保定的，为了博眼球、吸粉就会跟着在网上散布一些信息。“好多是不属实的，但是在网络空间就会混淆视听。”

该工作人员说，网上流传的一些关于保定市疫情的情况，不能说绝对没有，但并不是普遍现象，不像网上说的那么夸张，很多都是以偏概全，不能代表保定整体情况。“比如有1000个想买药的，有一两个买不到，他发到网上，就容易被放大。”

根据河北省卫健委通报的疫情病例数据，12月7日0—24时，河北省无新增新型冠状病毒肺炎确诊病例，新增的149例无症状感染者中，并无保定市。

百度疫情实时大数据报告显示，12月7日，保定市的新增确诊病例及无症状感染者数均为0，现有确诊7例，累计确诊65例。

“已经取消常态化核酸检测了，大家都自己在家测抗原，所以很难统计多少人阳了。”崔继说，他们全家陆续抗原阳性，就没有通知社区，“因为我们可以保证做到居家隔离，也有能力为自己的健康负责。”

步入常态化的城市

11月11日，国务院联防联控机制公布进一步优化新冠疫情防控工作的二十条措施。三天后，石家庄宣布自11月14日起取消常态化核酸点，地铁和公交方面自15日起不再查验核酸有效期，场所码显示“绿码”即可，除重点场所外不再查验72小时核酸证明。

一时间，率先迈出“放开”脚步的石家庄，受到了全国的关注。面对突然改变的防控政策，不少石家庄市民仍旧审慎，并且开始囤药以备不时之需。

脚步仅迈出7天，因感染病例增多，石家庄于11月21日重启了多个行政区的常态化全员核酸筛查及封控管控政策。

彼时，距离省会石家庄仅140公里左右的保定市，也采取了多个区域的全员核酸，常态化核酸政策仍在进行，针对存在风险的区域的封控也在持续。

12月7日，国务院联防联控机制发布“新十条”，在此前二十条的基础上，对防控政策进行了进一步的优化。当日，河北省卫健委也宣布调整全省近期疫情防控工作，除进入养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所须查验核酸检测阴性证明外，进入公共场所和搭乘公共交通工具不再查验核酸检测阴性证明，不再查验健康码和扫“场所码”；具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例可采取居家隔离措施，也可自愿选择集中隔离收治；不再按行政区域开展全员核酸检测。

而根据多位保定市民的反馈，进入12月开始，保定就已经恢复了常态的生活秩序。

12月2日起，保定市竞秀区、莲池区、清苑、涞源、蠡县等区县宣布高风险区域全部解除，全域无高、低风险区，恢复常态化管理。

11月17日，崔继从石家庄返回了保定家中，此时社区要求外地返乡人员进行三天两检测。11月21日-25日，社区又组织居民进行了三次全员核酸，他家所在的小区也处于只进不出、服务上门的封控状态。

但11月26日之后，崔继家所在的竞秀区社区未再安排全员核酸，小区也悄然解封，邻居们开始陆续出门。三天后，路口几家沉寂已久的店铺恢复了营业。

紧接着，崔继收到了驾校发来的复课通知，曾经在晚餐时必然等位的餐厅也恢复了堂食。搜索大众点评保定市，澎湃新闻记者也看到，不少餐厅、商场、运动场馆等，都已经显示营业中。

“这几天不少店铺都陆续开了，街上的人也多了起来，门店、公交都不看健康码和核酸了。”保定市民张鸣说，他的工作单位在12月1日就已通知他们次日到岗，正式复工，“不需要核酸，但需要每天的抗原，阴性就可以继续上班，阳性就立刻通知单位居家，连续三天转阴后，就可以选择继续回去上班。”

12月8日，澎湃新闻记者拨打保定市12345热线，工作人员表示，目前保定市各县市区均已实行常态化疫情防控措施，恢复了生产生活秩序。

紧俏的医药资源

“新十条”发布后，医疗挤兑、一药难求成为了很多人最担忧的问题，于是，很多人都开始囤备药物，用于一旦感染后的治疗，以备不时之需。

此刻的保定人也不例外。无论是已经感染的，还是尚未被感染的保定市民，药物都是家中必需。

一时间，连花清瘟、泰诺、清开灵、感康、板蓝根、草珊瑚等用于治疗鼻塞、咳嗽、发热、酸痛等新冠相关症状的药物，以及抗原检测试剂盒，均出现了抢购热潮。澎湃新闻记者于12月8日上午咨询了多家位于保定市区的药店，均表示抗原检测试剂及连花清瘟、泰诺、清开灵已售罄，感康、布洛芬、板蓝根等仍可订购。

为方便群众购药需求，保定市市场监督管理局日前公布了高新区、竞秀区及莲池区三个主城区1296家药店电话。

身在保定市阜平县的程嘉说，他和爱人目前并未感染，但岳母一家都感染了，且没有储备合适的药物。“我按照政府公布的药店名录，联系了几家，总算买到了几种药。”

程嘉的岳父岳母已年过六旬，担心他们年事已高难以抵抗病毒，他便联系了县医院进行咨询。“医生很热心，还加了我的微信，根据我描述两位的症状，建议先服药观察，如果仍然不见效，可以送院收治。”好在县里物资保供仍顺畅，“惠友到家”的超市小程序可以正常配送。

据保定日报12月6日报道，保定市第一中心医院总院区、东院区，河北大学附属医院门诊、急诊、发热门诊，市第二医院门诊、急诊、发热门诊，市第三中心医院九大老年特色专病门诊、预防接种门诊、内外科普通门诊、发热门诊、急诊、犬伤门诊，北京儿童医院保定医院普通门诊和常规辅助检查项目、发热门诊、急诊，市妇幼保健院总院区及东院区门急诊、发热门诊等，均正常开诊，且急诊、发热门诊几乎都是24小时开诊。

保定日报同日报道还显示，针对感冒发烧类等药品的群众需求，保定市场监管局积极对接美团等网络购药平台，协调外省药源，补充网上购药供应。目前，保定市饿了么、美团两家平台共有400余名全职外卖骑手、1500余名兼职外卖骑手保障药品等线上产品配送。

针对澎湃新闻记者12月8日咨询的近日较多市民感染的问题，上述保定市12345热线工作人员表示，可参照国家及河北省的新防控政策，以及《新冠病毒感染者居家治疗指南》进行操作，如有重症、急症就医需求，可联系社区协助，或拨打120。

（应受访者要求，文中均为化名）