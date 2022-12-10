世界杯：有一种痛苦，叫“永失吾爱”

来源：澎湃新闻

作者：蒲垚磊

这一夜，全世界无眠。

在坚韧勇敢的克罗地亚人面前，内马尔的眼泪让人动容，也让巴西队主帅蒂特的战术安排显得无比失败。

在绝处逢生的荷兰人面前，马丁内斯化身阿根廷最后一道铁闸，两次扑出点球，帮助梅西和自己的祖国晋级四强。

有一种痛苦，叫“永失吾爱”，30岁的内马尔即将走到国家队生涯的分水岭，他曾说这就是他的最后一届世界杯，但看看他的俱乐部队友梅西吧，四年后，你一定还有重来的机会。

打不死的克罗地亚人

什么叫加时赛之王？克罗地亚队就是。

又一次，格子军团证明了自己的强韧，贡献了一场荡气回肠的绝地逆袭。

从数据上看，巴西队的胜利似乎已是囊中之物——全场巴西队打出21次射门11次射正，克罗地亚则是9次射门仅1次射正，堪称一边倒的对比。

然而事实的走向证明，克罗地亚人就是球场上打不死的存在。巴西队的狂轰滥炸并没有让格子军团伤筋动骨，直到加时赛上半场将要结束时，他们才依靠内马尔抹过门将后的精彩射门取得领先。

一次次拒绝巴西队进球努力的克罗地亚队，终于被逼到了绝路——他们没有放弃，第117分钟克罗地亚打出反击，中超旧将奥尔西奇左路横传，佩特科维奇跟进劲射，皮球打在防守球员身上折射后入网，比分就此在最后时刻被扳平。

当点球大战即将开始之际，克罗地亚阵中士气高昂，而内马尔则一脸沮丧不断摇头……士气上的高下，似乎已经预示了最后的胜败。

罗德里戈与马尔基尼奥斯两人罚丢点球，内马尔甚至还未得到上场机会，巴西队就已经出局。巴西10号的卡塔尔之旅，就这样划上了一个有些仓促的句号……

此前4次世界杯点球大战3次获胜的巴西队，在真正的“加时赛之王”面前被压倒了气场。至此，克罗地亚队近6场世界杯淘汰赛有5场进入加时赛，并取得了5场全胜。

同时，克罗地亚队史4次世界杯点球大战也全部取胜，追平了德国队的取胜次数纪录，目前仅次于阿根廷。

此前对日本队就三扑点球的门将利瓦科维奇，本场贡献11次扑救的同时，又在点球大战中扑出罗德里戈的点球，成为史上首位在单届世界杯扑出4粒点球的守门员。

此刻中国球迷猛然发现，上一次克罗地亚输掉点球大战，竟然还是在2017年的中国杯邀请赛上点球不敌国足……

内马尔，还有机会吗？

当克罗地亚球迷欣喜若狂的时候，比利时前锋卢卡库又一次被拉出来“鞭尸”——此前若不是他在小组赛多次错过进球机会，克罗地亚甚至没有机会进入淘汰赛。

但他们更应该感谢的，是过早放松的桑巴军团。

进球之后，巴西队未能组织起强硬的防守，反而显得有些松懈，当克罗地亚人拼死跑动，拼出最后的绝平进球时，巴西队的回防却是姗姗来迟。

进球时候的内马尔有多么喜悦，输掉点球大战之后的内马尔就有多么绝望。当比赛尘埃落定，内马尔的痛哭令球迷感慨万分。

这一场淘汰赛，本来是属于马儿的里程碑——他的国家队进球数来到77粒，追平贝利成为巴西队并列历史射手王，但一场苦涩的失利，让一切数据都失去了意义。

比赛前，巴西前锋维尼修斯也曾说，巴西队要为了生病的贝利捧起大力神杯……

而在世界杯开幕前，内马尔曾在自己的照片上，给球裤P上了第六颗星，但“六星巴西”的梦想，也只能留待未来了。

“我现在脑子很热，还没有想好，如果说这就结束了有点为时尚早，但我也不能保证些什么。”赛后，脸上还挂着泪痕的内马尔还没能从这场失利的打击中走出。

“很难接受发生的一切，这就像一场噩梦，我不敢相信发生了什么。”此前，世界杯淘汰赛还从未有过加时赛先进球的球队最后出局的先例，巴西成为了第一个。

那么下一次世界杯，内马尔还有机会吗？

主教练蒂特赛后离任，巴西队进入了新的时代，而不知不觉当中，内马尔也在今年跨过了30岁的门槛。

“也许会再踢一届，也许不会。我不知道新教练会不会喜欢我”。这是他此前的表态。但对于球迷来说，期待只有一个：“六星”还未实现，马儿必须归来。

历史纪录在追逐着梅西

一切宛如昨日重现，2014年世界杯半决赛打过一场点球大战的阿根廷与荷兰，又一次站到了点球大战面前。

在这场四分之一决赛，阿根廷人当仁不让地在卡塔尔享受着自己的“主场”——全场绝大多数球迷都是阿根廷的支持者，属于荷兰的橙色成为了少数派。

所有人都期待着梅西能够更进一步，期待着他能够扛着球队走向胜利——梅西也没有退让，他站了出来。

上半场一次精准的直塞助攻帮助莫利纳进球，下半场主罚点球稳稳命中，梅西用传射为阿根廷队打下了胜利的最坚实基础，也让他在足坛历史中更进了一步。

首次在世界杯淘汰赛完成传射的梅西，由此将自己的世界杯参与进球数提升到了17粒（10球7助），超越传奇马拉多纳成为队史第一，同时他的10粒世界杯进球也追平巴蒂，成为队史并列射手王。

此外，梅西世界杯淘汰赛的助攻数来到5次，也超越了贝利，创造了自1966年有数据统计以来的最高。

此前C罗曾说“历史纪录在身后追逐着我”，这句话放在梅西身上也同样准确，在不断创造新纪录的同时，还有更多的历史在接近着他的脚步。

目前，梅西的大赛进球数来到23粒，追平巴蒂，仅次于罗纳尔多（25粒）；世界杯出场24场，距离德国名宿马特乌斯保持的纪录（25场）仅差一场。

在阿根廷队本届世界杯还有两场比赛要打的情况下，梅西还有望把更多纪录抛在身后。

但在2-0领先的情况下，荷兰队在80分钟之后连扳两球，包括最后读秒阶段的绝平进球，硬生生推迟了阿根廷人嘴边的胜利。

而在加时赛中，一度形成围攻的阿根廷队也一直是得势不得分，还有射门被门柱拒绝。甚至到了最后点球大战中，他们也是第五轮才惊险获胜。

“我们不应该进加时，更不用说点球大战，我们吃了很多苦，但我们挺过来了，这非常让人感动”。这是赛后梅西的感慨。

而看台上的阿根廷球迷，许多人已经忍不住泪水——今晚，他们不是为了阿根廷悲伤哭泣，而是幸福的热泪横流。

老帅范加尔，昂首离开

对于阿根廷队来说，这无疑是一场惨胜——除了打到点球大战造成的体能上的极大消耗，他们还遭遇了“卡牌风暴”。

本场比赛，主裁判拉奥斯化身卡牌大师，全场狂发18张黄牌及1张红牌，其中，阿根廷队中就有多达8名球员染黄，以及对阿根廷主帅斯卡洛尼及助教萨穆埃尔的2张黄牌。

半决赛中，阿库尼亚和蒙铁尔就将累积黄牌停赛。

下一场比赛，阿根廷将迎来另一支“点球强队”克罗地亚的考验，两支球队很可能又上演一场血战到底的苦战，因此也难怪梅西对于本场比赛裁判所埋下的“地雷”充满怨气。

“我不想谈论裁判，因为你不能说实话，否则就会被制裁，但国际足联必须考虑，他们不能在这样的比赛安排这样的裁判，不能安排一个无法完成执法任务的裁判。”

梅西的这样一番抨击言论是否又会给他带来更多的麻烦乃至处罚？目前还不得而知。但对于已经离场的荷兰队来说，领走的大把黄牌已经没有了意义。

赛前言论之间充满自信的范加尔，未能率领橙衣军团更进一步，但是他和球队所打出的这场经典比赛，足以让他们昂首离开。

上半场的丢球打乱了荷兰队稳固防守的节奏，但危机时刻“范大厨”又一次展现了自己的临场指挥实力——最后时刻梅开二度的韦霍斯特，以及助攻的博古伊斯和库普梅纳斯，全部都是替补上场的选手。

这位战胜了癌症的71岁老人，是本届世界杯年龄最大的主帅，他的坚持和努力以及所创造的成果，足以让他带着所有人的尊敬走下舞台。