来源：经济观察网

这些天，卖药人田磊正经历从业来最大一波“囤药潮”，布洛芬紧俏，抗原销量剧增，连花清瘟早被抢空了。

田磊简单估算，过去一个月，四类药（退烧、止咳、抗病毒、抗生素类药品）卖了比往常六倍还多。

37岁的田磊是石药大药房总经理，他管理的两百多家药店，分布在河北省石家庄市区各个街道。每天，药房上千名员工备货、送货、卖货，把药卖到千家万户。

田磊有时忙着找货，在深夜的库房等药运来；有时忙着协调人手，因为超过五分之二的员工被感染或隔离了；有时忙着看疫情相关的新闻、政策，这和药架的命运直接相关。

11月13日，石家庄市政府发布《致全体市民的一封信》，在全国率先宣布落实“二十条”后，四类药、抗原、口罩的销量就剧增，但很快随着防控的收紧回落了。12月1日，石家庄主城区开始有序恢复生产生活秩序，买四类药的市民又一下子多了起来。

2018年，西安人田磊来到石家庄。最近三年，他亲历了这个城市与新冠病毒的每一场“阻击战”。1000多个日夜里，每当“囤药潮”、“抢药潮”来临，田磊就想方设法，把空掉的药架补上。

以下内容根据田磊的自述整理：

找药的日子

最近，我天天就是在找货、送货，每天最早晚上九点才下班。有时，凌晨一两点，我还在库房等货，然后加急给门店配送。

我们加大了给门店送货的频次，原来可能三天一次，现在每天都送。送货这块，公司有排班，我有时也去送，现在去得没以前多了。

在我管理的药店，大部分药品的库存还是可以满足消费者需求的。不过，布洛芬有一定缺口，抗原也在迅速上量，连花清瘟更是缺货很久了。连花清瘟特别紧缺，销量惊人，最近一个月，我们可能卖了相当于过去三年的量。

我现在的精力全都在筹备货源上，这占据了我大部分时间。有时突然一个货没了，或者一个货拿不到想要的量，就只能有多少拿多少了。

实在没货时，我会找别的渠道，找同行介绍，看哪里可以通过正规渠道拿到货源，或者跨省找货。

快到年底了，今年过年早，一过年，很多药厂、渠道商就提前放假了，我必须提前想着把货备足。

我每天都会看我们的库存变化。现在销量剧增，我在重新计算到底要备多大的量，去做研判，因为不能用以前的商品周转来算现在的备货量。备少了，怕不够卖，备多了，怕需求突然降下来，货就积压了。

这三年，药店这个行业遭到几个大的冲击。第一是货源问题，像今年的口罩、连花清瘟，缺货明显，全国情况都差不多。第二，我们是保供、保民生的行业，疫情严重影响员工的出勤率。第三是物流的影响，如果一个城市疫情严重，物流就不那么通畅了。

最近，部分员工身处高风险区域，没法上班，我们很缺人手，客流量又突增，涨了两倍还多。我一直跟员工讲，不要太恐惧，该干啥干啥，往前看，乐观一点。

备货量抉择

到底备多少货？我们的计算逻辑是，先取近三天的销售量为一个维度，再取近一个月的销售量为一个维度，最后得出一个日均销售量，以这个为基数备上60天以上的量。

这样一来，现在要备的货至少是以前的六倍。

备这么多货，当然担心积压，不过不同品种情况不同。有的即使暂时货备多了，以后市民日常也有需求，周转期就可以稍长，比如四类药。有的需求更具暂时性、阶段性，备多了就比较麻烦，比如抗原。

随着管控的放松，我认为人们对四类药的需求还没到高峰值，短期内不太会积压吧。

另一种担心是，无论我们怎么努力备货，有的药就是供应不够。在这种情况下，我觉得老百姓可以调整需求，比如布洛芬，不是非得要“芬必得”牌的，只要是布洛芬就可以，只要能解决用药需求就可以。

其实，不同药企生产的同一种药物，成分、效果都差不多。全国的制药工业企业太多了，是可以保障大家的用药需求的。最近，我们就正在积极对接新的药厂。

无论如何，我们不会乱涨价。口罩抢得最疯时，我们一个口罩也只赚两毛钱，还不够覆盖员工成本。有时，就算一个药的成本涨了，我们也不会动零售价。

我们是卖药的，这是个良心活。

经过这几年，消费者变得更关心健康，需求会有转变，比如更关注免疫力，更重视“治未病”。我想，药店行业可能会经历一次洗牌。

一年又一年

12月7日，我送完货，看到“新十条”上热搜了，我想，会不会层层加码？

然后我看到一个在药厂工作的朋友发朋友圈说：“让我先享受下国家的政策，看看‘新十条’好不好用。”我赶紧打电话问他，他说：“我刚下高铁，不看码，也不用核酸，一路畅通。”

听到这，我开心、放心了。

我一个人在石家庄，老婆孩子都在西安。这几年，我每个月都会回趟家，几乎雷打不动。这一次，国庆节后我就没回家了，每天单位、宿舍两点一线。

我也想赶紧回趟家，或者出趟差，但近期肯定不行，药房事太多了，我得抓紧备货。

回头看这三年，石家庄经历了大大小小好几波疫情，但今年是我感觉最困难的一年。

2020年，大年初三我就从老家赶回了石家庄，开始备货、筹货。那时大家比较恐惧，管得又严，能回岗位的同事不多。那时，市民疯抢口罩，石家庄政府每天给我们5万-8万个惠民口罩，我们卖五毛钱一个。还有一天，双黄连突然火了，我和采购总监、运营总监在库房搬了一夜双黄连。总体上讲，那次对药店的影响比较小。

2021年，石家庄一月初就封城了，我在石家庄过的年。那次对药店冲击特别大，封城后一周，销量还比较平稳，一周后销量腰斩。

2022年，大家可能习惯这种状态了。8月开始，石家庄就陆陆续续在各种管控，最夸张时，我们五分之二的员工被隔离，人手很紧张。后来，石家庄出了个保供名单，我们就全力保供名单上的门店，保证24小时有人坚守。

这几年，身边各行各业的朋友都过得太辛苦了。我们都经过了三年的磨炼。看到“新十条”，我觉得太好了。