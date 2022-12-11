五度梦碎，C罗挥泪离去

来源：中国新闻网

10日晚，终场哨响，葡萄牙0:1不敌摩洛哥。当摩洛哥队为史上首次晋级世界杯四强而欢呼时，葡萄牙顶级球星C罗跪在对方禁区前，双手捂面，仰天长叹。随后，他径直走向场边，没有和任何人说话。

现场摄像机迅速捕捉到他，但C罗脚步匆匆，只留给阿图玛玛球场四万多观众一个离去的背影。在球员通道里，他的悲伤终于喷涌而出。C罗掩面痛哭，一直走向更衣室。

第五次征战世界杯，依然无缘梦想中的大力神杯。但他早已不是那个横空出世的天才少年，出局后还能执拗地叫嚷着从头再来，尽管从未正式宣布这是他最后一届世界杯，但如今37岁的年纪大概率已无法再征战，无力回天的迟暮英雄只能用泪水表达遗憾，只不过这一次又有太多的不甘。

C罗的告别，或许从坐上替补席的一刻拉开序幕。1/8决赛葡萄牙对阵瑞士，最受关注的不是6:1的大胜战果，而是小组赛连续三场首发的C罗却坐在替补席上，他在国际大赛连续31场为葡萄牙首发的纪录也就此终结。

他开心吗？答案显然是否定的。在媒体轮番逼问下，葡萄牙队主帅桑托斯全盘托出：那场比赛前他与C罗谈话，解释了他不会首发的原因，并告诉C罗下半场出场可以帮助球队拿下比赛。“C罗当然不太高兴，因为他总是以首发身份出场，所以他不开心很正常，但他从未威胁要退出国家队，我们的谈话非常正常、平静。”

代替C罗出场的21岁前锋冈卡洛·拉莫斯凭借“帽子戏法”一战成名，更让不少人认为C罗可有可无。在葡萄牙媒体的一项投票调查中，超过70%的球迷认为C罗不应该首发，有人说“毕竟他三场小组赛表现不佳，只打入一粒点球”，还有人呼吁“要习惯没有C罗的葡萄牙队”。

10日的这场比赛，C罗再度坐在替补席上。葡萄牙队的进攻却如一盘散沙，面对摩洛哥最擅长的密集防守全无破解之策，反而是控球率处于明显下风的摩洛哥队凭借防守反击率先破门。丢球的一刻，镜头对准了C罗，替补席上的他闭眼叹气。

摩洛哥队料到了C罗不会首发，对冈卡洛·拉莫斯进行针对性盯防。应对世界杯上最会防守的摩洛哥人，这名小将显然过于稚嫩，他的光环很快褪去，多项数据挂零，下半场被匆忙换下。替补登场的C罗几乎“住”进了对方禁区，他多次策动进攻，但无奈无功而返。

C罗拼尽全力，始终无法挽回这1球的差距，正如他再也无法挽回逝去的青春。

2006年世界杯是C罗距离大力神杯最近的一次，那时的葡萄牙队有菲戈，有德科，还有年轻的C罗，私下里队友们告诫他团队作战的重要性，球场上老大哥却为他创造机会，让他尽情施展自己的过人技巧，最终他们打入了四强。那一年，被认为是C罗发挥最好的一届世界杯。

此前一直不愿承认老去的C罗其实也已与自己和解，他在赛前一次专访中说，如果葡萄牙队夺冠他会立刻退役，但如果无法夺冠就会再踢两三年，在40岁退役。

或许正是因为接受了自己，才会更加珍惜每一次出场，才会为了球队甘愿坐上替补席，才会在五度梦碎时如此地痛哭。挥泪离去，C罗留下了一个背影，但足坛已刻上一段传奇。