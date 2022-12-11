来源：经济日报

作者：施普皓

近年来，印度媒体娱乐市场增长迅猛，其中尤以电影娱乐产业为甚。据统计，印度电影市场规模目前已达150亿卢比（约合1.8亿美元），预计到2024年将达212亿卢比。目前，印度年生产影片数量排名世界第一位，正朝着全球电影市场巨头的方向迈进。

印度电影的成功，离不开与众不同的产业集群模式。

说起印度电影，人们自然会想到世界闻名的宝莱坞。其实，宝莱坞主要代表的是孟买本地制作的印地语电影。依靠优异的电影质量以及不俗的营销策略，宝莱坞不仅在印度本土电影市场上举足轻重，而且已初步完成国际化，在全球电影市场上占据了一席之地。

不过，若将宝莱坞等同于印度电影，那可是大错特错了。从规模上看，宝莱坞仅占印度电影总产量的25%左右。除此以外，印度还有托莱坞（Tollywood）、考莱坞（Kollywood）、莫莱坞（Mollywood）和桑达坞（Sandalwood）四大影视基地。这5个各具特色的电影产业集群共同撑起印度电影产业“五足鼎立”的格局。

之所以呈现出如此局面，很大程度上是因为印度国内复杂的民族构成与多样的民族文化。

印度是人口大国，民族众多，语言纷繁。据不完全统计，印度有超过1600种语言和方言。不过，印度电影投放给本土观影者时一般不会配字幕，这就给语言不通的观众造成了严重障碍。因此，为满足民众的不同需求，各地纷纷开始制作以本地区语言为特色的地方电影。托莱坞、考莱坞、莫莱坞和桑达坞的兴起便是多种语言电影齐头并进的结果，也是非印地语电影产业的成功范例。

从地域上看，以印地语为主的宝莱坞电影主要流行于印度北部，而以各自所在邦的官方语言为主的其他4个“坞”均位于印度南部，因此产自这些基地的影片被统称为“南印度电影”。其中，托莱坞的正式名称为泰卢固语电影基地，以特伦甘地邦的首府海得拉巴为产业中心，主产泰卢固语电影，名字取泰卢固（Telugu）的首字母“T”与好莱坞（Hollywood）结合而成；考莱坞的正式名称是泰米尔语电影基地，以出产泰米尔语电影为主，产业中心为泰米尔纳德邦的首府金奈，电影主要产自该市的柯丹巴卡姆区（Kodambakkam），名字开头的字母“K”便是由此而来；莫莱坞的正式名称是马拉雅拉姆语电影基地，以马拉雅拉姆语电影为主，名字中的“M”取自马拉雅拉姆（Malayalam）一词；桑达坞的正式名称是卡纳达语电影基地，以班加罗尔为产业中心。相比于其他4个“坞”，桑达坞在印电影界的知名度目前还比较小，但正在蓬勃发展，且势头极猛。

近几年，冠病疫情给印度电影产业格局带来了巨大变数。一方面，“家大业大”的宝莱坞受到的冲击最大，经营困境也最明显。另一方面，考莱坞、托莱坞等出品的电影在影院和流媒体上大放异彩。在第47届土星奖中斩获最佳国际电影的《RRR》就出自托莱坞，该片上映后打破多个票房纪录，位列印度影史前三。总体来看，印度电影产业重心呈现出逐渐南移的趋势。

产业南移也牵动着资金和人才的流向。有数据显示，国际电影公司和媒体平台的投资重点均在向南流动，多家顶级电影制作公司正在积极尝试与印度南方的电影制作人合作生产多语种电影，越来越多的宝莱坞明星也开始参演泰卢固语和泰米尔语电影。

印度电影越来越“南”，其实是印度电影产业愈发国际化、大众化背景下的一种必然选择。从外部环境来看，近年来，欧美多家国际影视巨头加大在印投资力度，预计到2023年，印度将成为位居世界前列的流媒体电影市场。从内部环境来看，印度电影产业正在努力顺应潮流，让电影娱乐不仅面向印度北部的印地语主流人群，还要覆盖印度全境，去反映、表达、阐释不同地区、不同语种、不同信仰的人们的生活，“与尽可能多的人群实现共鸣”。从这个角度上看，宝莱坞一家独大的局面迟早会被打破，百花齐放才是产业发展的必然。