来源：经济日报

作者：袁勇



从400多年前首次“走”出美洲大陆到今天成功“落户”于150多个国家和地区，从一种不为世人所知的冷门作物到在全球农业、经济和粮食安全方面扮演“关键角色”，土豆凭借极为丰富的营养价值和对自然环境超强的适应能力，成功弥补了“颜值”上的缺陷，成为“全世界最成功的移民”。

在许多国家和地区，土豆都是美食话题的主角。在中国，青椒土豆丝是大家最熟悉的家常菜；在美国，薯条是西式快餐的标配；在德国，土豆饺子是经典的圣诞大餐配菜……

其实，土豆的重要性远远超出了美食本身。它是仅次于小麦、玉米和水稻的全球第四大粮食作物，也是保障人类生存安全的基础性食物。从阿拉伯半岛到亚马逊雨林，从海滨小镇到高原山地，从北纬65度到南纬50度，在地球的各个角落，都可以看到土豆的“身影”。

走出南美

大约8000年前，南美洲安第斯山区的印第安人将土豆“驯化”。当地人管这种作物叫“巴巴斯”，意思是“生命的食物”。

16世纪之前，土豆还是一种不为世人所知的冷门作物，直到地理大发现改变了它的命运。

400多年前，西班牙人带着坚船利炮来到了南美大陆，终结了印加帝国。殖民者们将土豆等农作物当作战利品带回欧洲。土豆有史以来第一次“走”出美洲大陆，开启了它的全球之旅。

初到欧洲的土豆并不受欢迎。从“颜值”上看，土豆确实差点意思，加上其“出身贫寒”，因而没少被欧洲人歧视。不过，土豆终于还是凭借着对自然环境的强大适应能力，改写了自己的“人生”。

土豆耐旱、耐贫瘠，对水肥要求低，种植周期短，产量高，保存期长，对于缺乏肥沃土地的农民来说，是上佳的选择。

在好莱坞电影《火星救援》中，幸存的宇航员就是通过在火星上培植土豆才获得了充足的食物。这并非全是编剧的异想天开。科学研究表明，土豆是最适宜在外太空存活的作物之一，土豆种子已多次被送上太空，进行育种试验。

土豆的另一大优势是营养价值高。它是极为优秀的营养集合体，除碳水化合物和蛋白质外，还富含各种人体所需的维生素和微量元素。其维生素含量是所有粮食作物中最全面的。有研究表明，100克土豆能提供一个人每日维生素C推荐摄入量的一半。此外，土豆中还含有丰富的钙、铁、磷、钾等元素。

落户全球

后来，欧洲人也发现了土豆的优点。在现实需求面前，曾经的偏见让路了。

爱尔兰人很早便受益于土豆的大面积种植。当时，爱尔兰大部分肥沃土地都被英国殖民者占有，爱尔兰农民只能开垦相对贫瘠的土地。在17世纪到18世纪的爱尔兰，只要一英亩土豆田和一头奶牛，便可满足一家6口至8口人的营养所需。到18世纪末，土豆已成为爱尔兰的主要粮食作物。解决了温饱问题的爱尔兰，迎来了人口的剧增和经济的繁荣。

然而，土豆在给予爱尔兰人馈赠的同时，也在不知不觉中引发了一场灾难。为对抗饥饿，爱尔兰人开始大量种植产量较高的土豆品种，导致当地粮食结构逐步单一化，抗风险能力急剧下降。1845年，爱尔兰土豆遭遇了一场真菌感染，大量枯萎死亡。缺乏替代食物的爱尔兰随即爆发了大规模饥荒，大约110万爱尔兰人死于这场灾难。

比爱尔兰稍晚一步，土豆在欧洲大陆也开启了扩张步伐。先是荷兰、比利时，而后是德国、波兰，到了19世纪40年代，俄国也开始种植土豆。

与爱尔兰农民普遍自发种植土豆不同，在欧洲大陆，土豆的传播更多得益于国家力量的推动。

例如，土豆最初传入普鲁士王国时并未得到民众的普遍重视。普鲁士国王腓特烈二世意识到了土豆的优点，随即颁布“日耳曼土豆种植法令”，对土豆种植作出强制性规定，不遵守法令的农民将遭受严厉的惩罚。这一举措大大提升了土豆在当地的普及度。腓特烈二世也因此被誉为“欧洲的土豆王”。时至今日，腓特烈二世的墓碑前还时常有人放置新鲜的土豆，纪念他对土豆推广作出的贡献。

历史也证明了腓特烈二世的先见之明。在土豆法令颁布后数年，普鲁士与他国爆发战争，大量地表作物被战火摧毁，除了深藏于地下的土豆。土豆也成了帮助普鲁士人熬过饥荒的“功臣”。

看到土豆在普鲁士战后恢复中起到的重要作用，越来越多的国家开始采取措施，在本国推广土豆种植，以应对可能发生的风险。

此后，相似的一幕在欧洲历史上不断上演。历史学家威廉·麦克尼尔在其发表的论文《土豆如何改变世界历史》中写道，由于土豆在战争期间显得极为重要，自1560年起，一直到二战，欧洲的每一次战争都促进了土豆种植面积的增长。

到19世纪初，土豆已经成为欧洲的重要粮食储备。从18世纪中期至19世纪中期，欧洲人口从1.4亿增长到2.7亿，几乎翻了一番。许多历史学者认为，土豆的大面积种植是这一时期欧洲人口快速增长的重要推动因素。

在欧洲之外的地域，土豆也跟随殖民者的脚步，四处落地生根。18世纪，在印尼西爪哇，土豆被称为“荷兰土豆”；19世纪末，土豆进入越南，被当地人称为“西方块茎”。

经历了400年的“全球旅行”，土豆如今已经在150多个国家和地区“落户”，年产量达3亿多吨。也难怪食物历史学家瑞贝卡·厄尔将土豆称为“全世界最成功的移民”。

续写精彩

与人类相伴走到今天，土豆在不同国家和地区所扮演的角色已经出现了分化。在发达国家，土豆的商业潜力得到充分挖掘，以土豆为原料加工的各类食品有300多种，制成的淀粉深加工产品则达到上千种。在欠发达国家，土豆最重要的作用依然是解决温饱问题。

不过，最近几年，土豆的“压力”有点大。随着农药、化肥等农业生产资料成本不断上升，许多地区的土豆种植回报率不断下降，欠发达地区的困境尤为明显。例如，巴布亚新几内亚1981年的土豆平均产量是每公顷7.4吨。由于当地农民无力优化种植，到2005年，这一数字已经下降到4.5吨。

为更好发挥土豆的潜力，帮助欠发达国家解决温饱问题，国际社会做了不少尝试和努力。

1971年，国际土豆中心在秘鲁利马成立，其任务之一就是保存土豆在安第斯的基因资源。该中心负责人曾表示，在这个“谷物本位”的时代，土豆的作用被大大低估了。中心基因库现存有7000多种地方品种和野生亲缘种，性状多种多样，能够适应不同的生产环境，并具备抵御多种病虫害的抗性。中心还成立了专家团队，在全世界推广土豆科学种植方法。

2005年，联合国大会通过决议，宣布2008年为“国际土豆年”，旨在帮助人们认识土豆在农业、经济和世界粮食安全方面所扮演的“关键角色”，并促进以土豆为基础的农作物系统可持续发展，提升全球土豆种植者和消费者的福利，充分挖掘土豆作为“未来食物”的潜力。

在各方共同努力下，近年来，土豆产量连年攀升。联合国粮农组织认为，在谷类作物单产已经接近极限的情况下，土豆将成为全球粮食安全保障体系的首选作物之一。通过聚焦提升单产等方式，全世界土豆总产量在2025年将增至5亿吨，在2030年或将达到7.5亿吨。

如此看来，土豆的全球之旅还远未结束。土豆和人类之间的故事，还有很多精彩的可能。