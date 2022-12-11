基础疾病患者更应积极接种疫苗

来源：北京青年报

一些患有基础病的人群，特别是老年患者是否可以接种冠病疫苗？如果感染冠病肺炎，他们又该如何应对？12月9日，安贞医院心血管内科主任医师史冬梅，北京市糖尿病防治办公室主任、同仁医院教授主任医师杨金奎，中国医学科学院肿瘤医院内科主任医师王志杰三位专家，从临床专家角度介绍了患有心脑血管疾病、糖尿病等基础病人群感染冠病病毒的风险，以及接种疫苗后预防重症、并发症的积极作用。

基础病不是注射冠病疫苗的禁忌

老年人和儿童都是传染病易患人群，从疾病预防的角度来说，老年人和儿童作为高危人群更应该接种传染病疫苗，建立保护屏障，“打了疫苗即使再得病，症状和严重程度也比没打疫苗的轻。”史冬梅表示，接种冠病疫苗可减少新型冠状病毒感染和发病，是降低重症率和死亡率的重要手段，符合接种条件者均应接种。“健康状况稳定、药物控制良好的慢性病人群不作为冠病疫苗接种禁忌人群，建议接种。高血压、冠心病、心房颤动、心力衰竭等慢性心血管疾病患者，只要处于疾病稳定期均可以接种疫苗。除非急性发作期的心脑血管疾病，只要病情稳定鼓励全程接种疫苗。”

此外，史冬梅表示，冠心病支架术或搭桥术后，射频消融术后、起搏器术后无并发症的患者也是可以接种冠病疫苗的，在接种后要关注心血管疾病相关症状（如心绞痛、胸闷气短等）以及相关指标（如血压、心率等）变化，一旦有明显不适应及时到医院就诊。

对于老年群体的担心，杨金奎表示：“一般而言，紧急用药应避免弱势人群首先使用，而成熟的疫苗则应让弱势人群优先使用。老年人、糖尿病病人应该优先打疫苗，因为现在疫苗已经成熟了。”王志杰也表示，目前没有证据表明，奥密克戎变异株对肿瘤生长有促进作用，因此患者不必恐慌。“癌症患者从总体上来看，接种冠病疫苗利大于弊，但如果刚刚结束化疗，或老年肿瘤患者合并多发基础疾病，则建议听取主管医生的建议。”王志杰介绍，疫苗接种总体上是安全的，如果没有禁忌，建议老年肿瘤患者进行疫苗接种。

基础病患者接种疫苗后切忌擅自停药

一些长期患有心血管疾病并按时服药的老年人担心，接种冠病疫苗前后是否需要停药？对此，史冬梅表示，在接种疫苗前后一定要按医嘱继续服用相关药物，不可因接种疫苗而随意停药，相反要连续认真服药。

同时接种后要关注心血管疾病相关症状（如心绞痛、胸闷气短等）以及相关指标（如血压、血糖等）变化，连续认真服药可以减少因注射疫苗早期的轻微不适可能导致的血压、血糖的轻微波动。

老年患者就医标准以病人感觉为准

患有基础疾病的人群尤其是老年人感染冠病肺炎后，应该注意哪些事项呢？史冬梅表示，现在95%的冠病病症发生都是轻症，所以大家不用太紧张。但如果出现了比较严重的情况，则要及时就医，不要因为担心进一步的传染就不上医院。

那么这部分人群在出现哪些症状时应该及时就医呢？史冬梅建议，总体来说，就医的标准应以病人的主体感觉为准，如果出现严重不适、高热不退甚至诱发心衰等情况，务必及时就医。但由于老年人，特别是80岁以上高龄老年人的感受反应通常较差，当他们感觉到明显不适时，症状会相对来说更加严重。

王志杰表示，肿瘤患者免疫力相对低下，尤其老年患者及有多发基础疾病的患者，更容易感染冠病病毒，感染后的合并症也相对较重，且耐受力更差，因此可能导致更高的住院率和死亡率，但相对于最初的冠病致病株已经明显下降。对于恶性肿瘤患者，尤其老年或合并多发基础病的患者，感染冠病后，若出现明显相关症状，以及症状持续不缓解，建议及时就医，并与主管医生沟通抗肿瘤治疗方案。